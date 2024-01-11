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Selena Gomez'ın Sosyal Medya Detoksu Birazcık Kısa Sürdü: Şarkıcı 18 Saat Sonra Hikayesine Yeni Ekleme Yaptı

Selena Gomez'ın Sosyal Medya Detoksu Birazcık Kısa Sürdü: Şarkıcı 18 Saat Sonra Hikayesine Yeni Ekleme Yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 16:09

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya ara vereceğini ve önemli şeylere odaklanacağını söyleyen Selena Gomez, 24 saat dolmadan yeni bir paylaşımda bulundu. Detaylar içeriğimizde👇

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı Altın Küre'de Taylor Swift'le yaptığı dedikoduda ne konuştuğu gündem olan Selena Gomez günlerce olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Altın Küre'de Taylor Swift'le yaptığı dedikoduda ne konuştuğu gündem olan Selena Gomez günlerce olay oldu.

Burada bahsetmiştik:

Aynı zamanda sosyal medya detokslarıyla bilinen şarkıcı sık sık bunu dile getiriyor ama kararında istikrarlı olamıyor.

Aynı zamanda sosyal medya detokslarıyla bilinen şarkıcı sık sık bunu dile getiriyor ama kararında istikrarlı olamıyor.

Gomez'in törende giydiği elbiseyle "Çakma Marilyn Monroe" ilan edilmesi de şarkıcıyı üzmüş olacak ki kendisi yine sosyal medyaya ara vereceğini duyurmuştu.

Gomez'in törende giydiği elbiseyle "Çakma Marilyn Monroe" ilan edilmesi de şarkıcıyı üzmüş olacak ki kendisi yine sosyal medyaya ara vereceğini duyurmuştu.

Gomez dün gece hikayesinde takipçilerine bir süre sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu. "Bir süreliğine sosyal medyadan uzak duruyorum. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanıyorum," diye yazdı erkek arkadaşı Benny Blanco'nun çocuklarla birlikte olduğu bir videonun üzerine.

Gomez dün gece hikayesinde takipçilerine bir süre sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu. "Bir süreliğine sosyal medyadan uzak duruyorum. Gerçekten önemli olan şeylere odaklanıyorum," diye yazdı erkek arkadaşı Benny Blanco'nun çocuklarla birlikte olduğu bir videonun üzerine.

Fakat Selena Gomez, sosyal medyaya ara verdiğini duyurduktan 18 saat sonra hesabında yeni bir paylaşım yaptı.

Fakat Selena Gomez, sosyal medyaya ara verdiğini duyurduktan 18 saat sonra hesabında yeni bir paylaşım yaptı.
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Hikayeyi paylaşıp link veren Gomez'e yorumlar gecikmedi!

Hikayeyi paylaşıp link veren Gomez'e yorumlar gecikmedi!

Gelin birlikte bakalım👇

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