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Tokyo’da Manga Okuyan Bruno Mars Paylaşımındaki Kıyafeti ve Pikachu Şapkası ile Resmen Japon Oldu

Tokyo’da Manga Okuyan Bruno Mars Paylaşımındaki Kıyafeti ve Pikachu Şapkası ile Resmen Japon Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 14:55

Milyonların hayranı olduğu Bruno Mars Japonya seyahatinden paylaştığı gönderi ile takipçilerinin yüzünü güldürdü. Detaylar içeriğimizde👇

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Hayran kitlesi oldukça büyük olan ünlü şarkıcı Bruno Mars'ı hepimiz tanıyoruz.

Hayran kitlesi oldukça büyük olan ünlü şarkıcı Bruno Mars'ı hepimiz tanıyoruz.

Aynı anda hem enstrüman çalabilen, hem şarkı söyleyebilen hem de dans edebilen ünlü şarkıcı albümlerinde bulunan "The Lazy Song" ve "Grenade" şarkıları son derece popüler olmayı başarmış.

Aynı anda hem enstrüman çalabilen, hem şarkı söyleyebilen hem de dans edebilen ünlü şarkıcı albümlerinde bulunan "The Lazy Song" ve "Grenade" şarkıları son derece popüler olmayı başarmış.

Kendini dünya çapında kanıtlayan karizmatik şarkıcı sosyal medya paylaşımları ile de sevenlerinden ilgi görüyor.

Kendini dünya çapında kanıtlayan karizmatik şarkıcı sosyal medya paylaşımları ile de sevenlerinden ilgi görüyor.

Canlı performans ve şarkılarıyla da beğenilen Mars, olukça sevimli ve samimi pozlarını paylaşmaktan asla çekinmiyor!

Canlı performans ve şarkılarıyla da beğenilen Mars, olukça sevimli ve samimi pozlarını paylaşmaktan asla çekinmiyor!

Bruno Mars Tokyo seyahati sırasında anime okurken çekilmiş yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Bruno Mars Tokyo seyahati sırasında anime okurken çekilmiş yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Yorumlar gecikmedi tabii. Birlikte bakalım👇

1. "Jujutsu Kaisen hakkında ne biliyorsun?! Sevgiler kardeşim!"

1. "Jujutsu Kaisen hakkında ne biliyorsun?! Sevgiler kardeşim!"

2. "Sanırım Japonya'yı seviyor."

2. "Sanırım Japonya'yı seviyor."

3. "Bu JUJUTSU KASIEN mi? EN SEVDIĞIM SANATÇININ BIR ANIME HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEME BANA🔥🔥"

3. "Bu JUJUTSU KASIEN mi? EN SEVDIĞIM SANATÇININ BIR ANIME HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEME BANA🔥🔥"

4. "ÇOK TATLISIN🥲"

4. "ÇOK TATLISIN🥲"
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5. "Küçük Bruno her zamanki gibi istediğim hayatı yaşıyor"

5. "Küçük Bruno her zamanki gibi istediğim hayatı yaşıyor"

6. "Stüdyoda müzik notalarını okuyor olmalı. Belki de ben sadece açgözlüyümdür."

6. "Stüdyoda müzik notalarını okuyor olmalı. Belki de ben sadece açgözlüyümdür."

7. "İşte burada halktan bir adam var."

7. "İşte burada halktan bir adam var."

8. "Yeni albüm nerede? Yeni bir albüm istiyoruz."

8. "Yeni albüm nerede? Yeni bir albüm istiyoruz."

9. "Gezegendeki en yetenekli insanlardan biri sadece takılıyor."

9. "Gezegendeki en yetenekli insanlardan biri sadece takılıyor."
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10. "Mars'tan mı döndü?"

10. "Mars'tan mı döndü?"

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