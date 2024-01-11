Tokyo’da Manga Okuyan Bruno Mars Paylaşımındaki Kıyafeti ve Pikachu Şapkası ile Resmen Japon Oldu
Tokyo’da Manga Okuyan Bruno Mars Paylaşımındaki Kıyafeti ve Pikachu Şapkası ile Resmen Japon Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayran kitlesi oldukça büyük olan ünlü şarkıcı Bruno Mars'ı hepimiz tanıyoruz.
Aynı anda hem enstrüman çalabilen, hem şarkı söyleyebilen hem de dans edebilen ünlü şarkıcı albümlerinde bulunan "The Lazy Song" ve "Grenade" şarkıları son derece popüler olmayı başarmış.
Kendini dünya çapında kanıtlayan karizmatik şarkıcı sosyal medya paylaşımları ile de sevenlerinden ilgi görüyor.
Canlı performans ve şarkılarıyla da beğenilen Mars, olukça sevimli ve samimi pozlarını paylaşmaktan asla çekinmiyor!
Bruno Mars Tokyo seyahati sırasında anime okurken çekilmiş yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar gecikmedi tabii. Birlikte bakalım👇
1. "Jujutsu Kaisen hakkında ne biliyorsun?! Sevgiler kardeşim!"
2. "Sanırım Japonya'yı seviyor."
3. "Bu JUJUTSU KASIEN mi? EN SEVDIĞIM SANATÇININ BIR ANIME HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEME BANA🔥🔥"
4. "ÇOK TATLISIN🥲"
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. "Küçük Bruno her zamanki gibi istediğim hayatı yaşıyor"
6. "Stüdyoda müzik notalarını okuyor olmalı. Belki de ben sadece açgözlüyümdür."
7. "İşte burada halktan bir adam var."
8. "Yeni albüm nerede? Yeni bir albüm istiyoruz."
9. "Gezegendeki en yetenekli insanlardan biri sadece takılıyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. "Mars'tan mı döndü?"
Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda