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Geliri Hatay'a Bağışlanacak Konserde Sahne Alan Haluk Levent'ten İki Ünlü İsme Tatlı Sitem

Geliri Hatay'a Bağışlanacak Konserde Sahne Alan Haluk Levent'ten İki Ünlü İsme Tatlı Sitem

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.01.2024 - 15:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yardıma koşan ilk isimlerden olan Haluk Levent, yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Levent, son olarak Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nin düzenlediği, gelirleri Hatay'a bağışlanacak olan etkinlikte sahne aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haluk Levent, konser sırasında iki meslektaşına esprili dille gönderme yaptı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/haluk-leven...
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber olan ilk isimlerden birisi de Haluk Levent oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber olan ilk isimlerden birisi de Haluk Levent oldu.

Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile deprem bölgesine giderek yardımda bulunan ilk isimlerden oldu. Her vatandaşımızın yardımına koşmaya gayret eden Levent ve Ahbap Derneği üyeleri, bugüne kadar takdire şayan işlere imza attı.

Haluk Levent, gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak olan birçok etkinlikte de sahne aldı bugüne kadar.

Haluk Levent, gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak olan birçok etkinlikte de sahne aldı bugüne kadar.

Bireysel yardımlarını da sık sık sosyal medyada gördüğümüz Haluk Levent, depremin ardından birçok etkinliğe katılarak vatandaşlarımız için bağış topladı. Levent, son olarak Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nin düzenlediği, gelirleri Hatay'a bağışlanacak olan etkinlikte sahne aldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haluk Levent daha önce dernek görevlileri ile Hatay'a gittiğini belirterek konser gelirlerinin okul yapımında kullanılacağının altını çizdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haluk Levent daha önce dernek görevlileri ile Hatay'a gittiğini belirterek konser gelirlerinin okul yapımında kullanılacağının altını çizdi.

Haluk Levent, 'Okulları yapılıyor, yapılacak. Bu geceki konserin geliriyle de oraya bir miktar katkı olacak' derken Hayaller Gerçek Olsun Derneği Başkanı Ebru Cevahir de amaçlarını şu sözlerle açıkladı;

'Eğitimden, okullardan yola çıktık. Bu doğrultuda ilk projemizi deprem dolayısıyla büyük yara alan Hatay için planladık. Hatay'da çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik bilgi ve beceri atölyelerinin bulunacağı Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

Esprili bir dille detone olabileceğinden bahseden Haluk Levent, "dostlar affeder" demeyi de ihmal etmedi.

Esprili bir dille detone olabileceğinden bahseden Haluk Levent, "dostlar affeder" demeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan Haluk Levent, 'Bu büyük masalı ve yemekli otel sahnelerinin sanatçıları vardır.' diyerek sahnede iki meslektaşının adını andı.

"Sibel Can, Ebru Gündeş gibi... Herhalde işleri var, gelemediler."

"Sibel Can, Ebru Gündeş gibi... Herhalde işleri var, gelemediler."

Habertürk'ün aktardığına göre, esprili bir dille iki meslektaşının adını anan Haluk Levent sözlerine 'Benimle idare edeceksiniz artık' diyerek devam etti.

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