Geliri Hatay'a Bağışlanacak Konserde Sahne Alan Haluk Levent'ten İki Ünlü İsme Tatlı Sitem

Haluk Levent, 'Okulları yapılıyor, yapılacak. Bu geceki konserin geliriyle de oraya bir miktar katkı olacak' derken Hayaller Gerçek Olsun Derneği Başkanı Ebru Cevahir de amaçlarını şu sözlerle açıkladı;

'Eğitimden, okullardan yola çıktık. Bu doğrultuda ilk projemizi deprem dolayısıyla büyük yara alan Hatay için planladık. Hatay'da çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik bilgi ve beceri atölyelerinin bulunacağı Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.'