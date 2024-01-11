Geliri Hatay'a Bağışlanacak Konserde Sahne Alan Haluk Levent'ten İki Ünlü İsme Tatlı Sitem
Geliri Hatay'a Bağışlanacak Konserde Sahne Alan Haluk Levent'ten İki Ünlü İsme Tatlı Sitem
Kaynak: https://www.haberturk.com/haluk-leven...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yardıma koşan ilk isimlerden olan Haluk Levent, yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Levent, son olarak Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nin düzenlediği, gelirleri Hatay'a bağışlanacak olan etkinlikte sahne aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haluk Levent, konser sırasında iki meslektaşına esprili dille gönderme yaptı.
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber olan ilk isimlerden birisi de Haluk Levent oldu.
Haluk Levent, gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak olan birçok etkinlikte de sahne aldı bugüne kadar.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haluk Levent daha önce dernek görevlileri ile Hatay'a gittiğini belirterek konser gelirlerinin okul yapımında kullanılacağının altını çizdi.
Esprili bir dille detone olabileceğinden bahseden Haluk Levent, "dostlar affeder" demeyi de ihmal etmedi.
"Sibel Can, Ebru Gündeş gibi... Herhalde işleri var, gelemediler."
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