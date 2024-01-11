Hakan Sabancı ile Evlilik Sorularını Geçiştiren Hande Erçel Özel Hayatıyla İlgili Sorulara İlk Kez Yanıt Verdi
Hakan Sabancı ile Evlilik Sorularını Geçiştiren Hande Erçel Özel Hayatıyla İlgili Sorulara İlk Kez Yanıt Verdi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=cqmsM...
Son dönemlerin en göz önünde olan isimlerinden güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yla havalimanında kameralara sinirli bir şekilde yansımıştı. Ancak 'Aramızda Kalsın'dan Umut Ünver'e çok samimi açıklamalarda bulundu.
Gelin röportajın tamamına birlikte bakalım. 👇
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Magazinin dünyasının en sevdiği isimlerin başında gelen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti evlilik sorularını yanıtsız bırakmıştı.
Bugüne kadar hiç duymadığınız açıklamaları Hande Erçel, TV8'in 'Aramızda Kalmasın' programının muhabiri Umut Ünver'e yaptı.
Oyunculuğu ile ilgili sık sık eleştiri alan Hande Erçel, "İnsanların beni her konuda hedef gösterdiğini düşünüyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Çok yoruldum." diyerek yanıt verdi.
Eski haliyle yeni halinin sürekli karşılaştırılması sorusuna ise " Eski halimini ve yeni halimin karşılaştırılması çok küçük yaşta göz önünde olmamdan dolayı" dedi.
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Son olarak 'Hakan Sabancı ile evlenecekler mi?' sorularına ise noktayı koydu: "Çok güzel bir ilişki yaşıyoruz. Böyle şeyler kısmet, evlilik kararı alsak neden saklayalım?"
Röportajın tamamına burada yer verdik.👇
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