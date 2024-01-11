Hakan Sabancı ile Evlilik Sorularını Geçiştiren Hande Erçel Özel Hayatıyla İlgili Sorulara İlk Kez Yanıt Verdi

Son dönemlerin en göz önünde olan isimlerinden güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yla havalimanında kameralara sinirli bir şekilde yansımıştı. Ancak 'Aramızda Kalsın'dan Umut Ünver'e çok samimi açıklamalarda bulundu.

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