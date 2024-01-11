İsmail Saymaz Açıkladı: Görev Yeri Değiştirilen Dilan Polat Savcısının Eşi Adnan Hoca'nın Müridi Çıktı!

“1999 operasyonunun Ergenekon tarafından yapıldığını anlatan dilekçeler hazırlandı. Noyan Orcan, dilekçe sunmak, bilgi vermek ve Tarkan Yavaş’ın görüşmeye gitmesi için Öz’den randevu almamı istedi. Adliyeye gidip Öz’le görüştüm. Bilim Araştırma Vakfı üyelerinin Ergenekon mağduru olduklarını, dilekçe sunmak üzere gelmek istediklerini söyledim. Kabul etti. 2008 Mayıs’ta Yavaş ve Müftüoğlu ile Öz’ün yanına gittik. Ergenekon mağduru oldukları içerikli dilekçe sundular. ‘Hocamızın selamı var’ diyerek, Oktar’ın selamını ilettiler. Uzunca bir görüşme oldu. Adil Serdar Saçan, Emin Şirin, Doğan Medya Grubu’nun Ergenekon ile bağlantıları olduklarını, kendileri aleyhine faaliyet yürüttüklerini anlattılar. Bizi bu kadar iyi karşılamasına şaşırmıştım. Çok ilgilendi. Görüşmenin bir kısmında yanlarındaydım. Ne konuştuklarını, FETÖ ile bağlantı kurulup kurulmadığını bilmiyorum.”