İsmail Saymaz Açıkladı: Görev Yeri Değiştirilen Dilan Polat Savcısının Eşi Adnan Hoca'nın Müridi Çıktı!
İsmail Saymaz Açıkladı: Görev Yeri Değiştirilen Dilan Polat Savcısının Eşi Adnan Hoca'nın Müridi Çıktı!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/adnan-hoca-f...
Gün geçmiyor ki Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni bir bilgi öğrenmeyelim. Geçtiğimiz haftalarda Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Polat davasının savcısı Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz; tayin edilen savcı Gökalp Kökçü’nün eşi İrem Kökçü'nün Adnan Oktar'ın müridlerinden biri olduğunu açıkaladı.
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Sosyal medyada lüks hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin gelir kaynağı tartışma konusu olmuştu.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşandı.
HSK'nın kararı sonrası Kökçü Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak atanmıştı.
Neden olarak, farklı bir telefon ile WhatsApp ağı ve "FETÖ İmamı" olduğu öne sürülen Abdülkadir Ketenci hakkında takipsizlik kararı vermesi olarak gösterildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında tam da bu konuyu ele aldı. Saymaz'ın tayin edilen savcının eşi hakkındaki iddiaları ise gündem oldu.
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İrem Kökçü'nün 7 Ağustos 2018’de Adnan Oktar davasıyla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde şu sözleri söylediği iddia edildi:
Saymaz, yazısının devamında da İrem Kökçü'nün bir dönem kediciklerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
İsmail Saymaz, İrem Kökçü'nün Ergenekon soruşturması başladığındaki ifadelerini aktardı:
İrem Kökçü'ye ulaşarak konu hakkında soru soran Saymaz, “O zamanlar daha dindar ve kapalıydılar. Ergenekon’a katılmak istediler. Öz’e gidip ifade verdik” cevabını aldığını belirtti.
Saymaz, "Avukatlık yaptığı dosyada kız çocuklarının istismar edildiğine dair bulguların olduğunu hatırlatmam üzerine “Onları gördükten sonra grubun göründüğü gibi olmadığını, istismar edilenler olduğunu anlayınca istifa ettim” diyor." ifadelerini kullandı.
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