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İsmail Saymaz Açıkladı: Görev Yeri Değiştirilen Dilan Polat Savcısının Eşi Adnan Hoca'nın Müridi Çıktı!

İsmail Saymaz Açıkladı: Görev Yeri Değiştirilen Dilan Polat Savcısının Eşi Adnan Hoca'nın Müridi Çıktı!

Dilan Polat Engin Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.01.2024 - 12:32

Gün geçmiyor ki Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni bir bilgi öğrenmeyelim. Geçtiğimiz haftalarda Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Polat davasının savcısı Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz; tayin edilen savcı Gökalp Kökçü’nün eşi İrem Kökçü'nün Adnan Oktar'ın müridlerinden biri olduğunu açıkaladı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/adnan-hoca-f...
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Sosyal medyada lüks hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin gelir kaynağı tartışma konusu olmuştu.

Sosyal medyada lüks hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin gelir kaynağı tartışma konusu olmuştu.

Aylardır Türkiye'nin gündeminde yer alan Polat çiftinin şaşalı hayatı MASAK radarına takıldıktan sonra tepetaklak oldu. Mal marlıklarına el konulan fenomen ikili 1 Kasım'da gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen Polat ailesi 4 Kasım'da da tutuklandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan-Engin Polat çifti davasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Dilan ve Engin Polat çiftinin dışında, mercek altındaki Taylan Öz ve Özlem Öz çiftine ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'nın da soruşturmalarına bakan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yerini değiştirmişti.

HSK'nın kararı sonrası Kökçü Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak atanmıştı.

HSK'nın kararı sonrası Kökçü Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak atanmıştı.

KRT'den Can Bursalı'nın haberine göre; 21 Aralık 2023'te yayınlanan mazeret kararnamesiyle tayin edilen Gökalp Kökçü'nün neden görev yerinin değiştirildiği de merak konusu olmuştu.

Neden olarak, farklı bir telefon ile WhatsApp ağı ve "FETÖ İmamı" olduğu öne sürülen Abdülkadir Ketenci hakkında takipsizlik kararı vermesi olarak gösterildi.

Neden olarak, farklı bir telefon ile WhatsApp ağı ve "FETÖ İmamı" olduğu öne sürülen Abdülkadir Ketenci hakkında takipsizlik kararı vermesi olarak gösterildi.

HSK müfettişi ise takipsizlik kararı çıkaran Savcı Kökçü'nün cezalandırılmasını talep etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında tam da bu konuyu ele aldı. Saymaz'ın tayin edilen savcının eşi hakkındaki iddiaları ise gündem oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında tam da bu konuyu ele aldı. Saymaz'ın tayin edilen savcının eşi hakkındaki iddiaları ise gündem oldu.

Gökalp Kökçü'nün 2021 yılında evlendiği eşi İrem Kökçü'nün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen Adnan Hoca Davası'ndaki tanıklardan biri olduğu öne sürüldü. Saymaz, avukat İrem Kökçü'nün, Adnan Oktar'a bağlı olduğu söylenen ‘Kız Kardeşler’ topluluğunda sonra da örgüte bağlı Rota Hukuk Bürosu’nda görevlendirildiği belirtti.

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İrem Kökçü'nün 7 Ağustos 2018’de Adnan Oktar davasıyla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde şu sözleri söylediği iddia edildi:

İrem Kökçü'nün 7 Ağustos 2018’de Adnan Oktar davasıyla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde şu sözleri söylediği iddia edildi:

'2008 yılında mayıs ayıydı. Ergenekon soruşturması sürecinde bu dosyaya müdahil olmak istediler. Bu dönemde kendilerine yapılan 99 operasyonunun Ergenekon örgütü tarafından yapıldığını anlatan dilekçeleri hazırlandı. Noyan benden gidip Zekeriya Öz'e dosyaya dilekçe sunmak, hem de bilgi vermek ve Tarkan Yavaş'ın görüşmeye gitmesi için randevu almamı istedi'

Saymaz, yazısının devamında da İrem Kökçü'nün bir dönem kediciklerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Saymaz, yazısının devamında da İrem Kökçü'nün bir dönem kediciklerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

10 Ekim 2018’de ikinci ve daha ayrıntılı bir ifade verdi. Bu ifadesinde büroyu Noyan Orcan ve Halil Hilmi Müftüoğlu’nun yönettiğini belirtiyor.

“Gruptaki bazı kızlarla tanıştım, onlarla görüşmeye başladım” diyor. 

1999’da açılan Adnan Hoca Davası’nda, Üsküdar’da görülen bir soruşturmada ve birkaç yargılamada görev aldığını anlatıyor.

Kökçü, şöyle devam ediyor:

“Sunulan dilekçeler, verilen ifadeler Orcan ve Müftüoğlu’nun talimatı ile hukuk grubundakiler tarafından yazılır, dosyaya sunulmadan kontrol edilirdi.”

İsmail Saymaz, İrem Kökçü'nün Ergenekon soruşturması başladığındaki ifadelerini aktardı:

İsmail Saymaz, İrem Kökçü'nün Ergenekon soruşturması başladığındaki ifadelerini aktardı:

“1999 operasyonunun Ergenekon tarafından yapıldığını anlatan dilekçeler hazırlandı. Noyan Orcan, dilekçe sunmak, bilgi vermek ve Tarkan Yavaş’ın görüşmeye gitmesi için Öz’den randevu almamı istedi. Adliyeye gidip Öz’le görüştüm. Bilim Araştırma Vakfı üyelerinin Ergenekon mağduru olduklarını, dilekçe sunmak üzere gelmek istediklerini söyledim. Kabul etti. 2008 Mayıs’ta Yavaş ve Müftüoğlu ile Öz’ün yanına gittik. Ergenekon mağduru oldukları içerikli dilekçe sundular. ‘Hocamızın selamı var’ diyerek, Oktar’ın selamını ilettiler. Uzunca bir görüşme oldu. Adil Serdar Saçan, Emin Şirin, Doğan Medya Grubu’nun Ergenekon ile bağlantıları olduklarını, kendileri aleyhine faaliyet yürüttüklerini anlattılar. Bizi bu kadar iyi karşılamasına şaşırmıştım. Çok ilgilendi. Görüşmenin bir kısmında yanlarındaydım. Ne konuştuklarını, FETÖ ile bağlantı kurulup kurulmadığını bilmiyorum.”

İrem Kökçü'ye ulaşarak konu hakkında soru soran Saymaz, “O zamanlar daha dindar ve kapalıydılar. Ergenekon’a katılmak istediler. Öz’e gidip ifade verdik” cevabını aldığını belirtti.

İrem Kökçü'ye ulaşarak konu hakkında soru soran Saymaz, “O zamanlar daha dindar ve kapalıydılar. Ergenekon’a katılmak istediler. Öz’e gidip ifade verdik” cevabını aldığını belirtti.

Grubun üyesi değil, avukatı olduğunu açıklayan İrem Kökçü'nün “Ofiste kızlar çalışıyordu. Onlarla arkadaşlığım olmuştur ama içerisinde yer almadım” dediğini belirtti

Saymaz, "Avukatlık yaptığı dosyada kız çocuklarının istismar edildiğine dair bulguların olduğunu hatırlatmam üzerine “Onları gördükten sonra grubun göründüğü gibi olmadığını, istismar edilenler olduğunu anlayınca istifa ettim” diyor." ifadelerini kullandı.

Saymaz, "Avukatlık yaptığı dosyada kız çocuklarının istismar edildiğine dair bulguların olduğunu hatırlatmam üzerine “Onları gördükten sonra grubun göründüğü gibi olmadığını, istismar edilenler olduğunu anlayınca istifa ettim” diyor." ifadelerini kullandı.

Görev yeri değiştirilen savcı Gökalp Kökçü'ye de ulaşan Saymaz, kendisinin “İnanın, yeni öğrendim. 2008’de ayrılmış. Zaman geçmiş. Bu algı benimle ilgili bir operasyon. Evlenirken bilsem de fark etmezdi.” dediğini yazdı.

Yazının tamamı için: Adnan Hoca-FETÖ bağını kuran Dilan Polat savcısının eşiymiş - Sözcü Gazetesi

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