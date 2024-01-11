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Salgından Nasibini Aldığını Söyleyen Devrim Özkan, Paylaşımıyla Akıllara Bella Hadid'i Getirdi

Salgından Nasibini Aldığını Söyleyen Devrim Özkan, Paylaşımıyla Akıllara Bella Hadid'i Getirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.01.2024 - 12:50

Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın sevlen futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk dolu ilişkisi, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sevilen ikilinin ayrılığının perde arkası herkesi şaşırtırken iki isimden de paylaşımlar geldi.

Devrim Özkan'ın 'salgından nasibimizi aldık' paylaşımı ise akıllara Bella Hadid'i getirdi.

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Fanatik Galatasaraylı olan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira ile olan ilişkisi uzun bir süre ortaya çıkmadı.

Fanatik Galatasaraylı olan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira ile olan ilişkisi uzun bir süre ortaya çıkmadı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira çifti, ilişkileri ortaya çıkana kadar ilişki iddialarını reddetmişti. Ta ki Miami'de el ele görünene kadar!

İlişkilerini artık gizlememe kararı alan çiftten üst üste birçok kez romantik paylaşımlar gördük.

İlişkilerini artık gizlememe kararı alan çiftten üst üste birçok kez romantik paylaşımlar gördük.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ilişki, yakından takip edildi desek yeridir. Öyle ki paylaştıkları her romantik pozla bizleri de aşklarının peşinden sürüklediler.

Fakat sevilen ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ortaya çıktı.

Fakat sevilen ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ortaya çıktı.

Başlarda iddia olarak kalan bu ayrılık haberi, çiftin birbirini takipten çıkması üzerine netleşmiş oldu. Fakat bu ayrılık, çiftin ilk ayrılığı değil.

Daha önce de kısa bir ayrılık yaşayan çiftin, evlilik konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Daha önce de kısa bir ayrılık yaşayan çiftin, evlilik konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Torreira'nın Devrim Özkan'ın oyunculuğu bırakıp onunla evlenmesini istediği iddia edilmiş, Özkan'ın ise bu teklifi reddettiği söylenmişti. 

Bu ayrılık iddiasından kısa süre sonra ise ikiliyi yeniden bir arada gördük.

Birbirlerini takibi bırakan ve fotoğraflarını silen çiftin yaşadığı ayrılığın perde arkası ise herkesi şaşırttı.

Birbirlerini takibi bırakan ve fotoğraflarını silen çiftin yaşadığı ayrılığın perde arkası ise herkesi şaşırttı.

'Aramızda Kalmasın'  sunucularından Müge Dağıstanlı, Özkan ve Torreira aşkının kavga ve bağırışlarla sona erdiğini söyledi. Öyle ki Özkan'ın ayrılık üzerine hıçkırıklarla ağladığı da iddia edildi.

Detaylardan burada bahsetmiştik;

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Ayrılığın ardından Torreira'dan Galatasaray paylaşımı gelirken Devrim Özkan da sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Ayrılığın ardından Torreira'dan Galatasaray paylaşımı gelirken Devrim Özkan da sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Devrim Özkan, son olarak "salgından nasibimizi aldık" paylaşımı yaptı.

Devrim Özkan, son olarak "salgından nasibimizi aldık" paylaşımı yaptı.

Devrim Özkan, malumunuz birçok kişiyi etkileyen salgına yakalandığını duyurdu. 

Fakat bu paylaşım, bizim akıllarımıza ayrılığının ardından serumlu fotoğraflar paylaşan birisini getirdi...

Evet, Bella Hadid!

Evet, Bella Hadid!

Şaka bir yana, Devrim Özkan ve Lucas Torreira'ya hayatlarında mutluluklar diliyoruz. :)

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