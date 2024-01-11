Salgından Nasibini Aldığını Söyleyen Devrim Özkan, Paylaşımıyla Akıllara Bella Hadid'i Getirdi
Salgından Nasibini Aldığını Söyleyen Devrim Özkan, Paylaşımıyla Akıllara Bella Hadid'i Getirdi
Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın sevlen futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk dolu ilişkisi, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sevilen ikilinin ayrılığının perde arkası herkesi şaşırtırken iki isimden de paylaşımlar geldi.
Devrim Özkan'ın 'salgından nasibimizi aldık' paylaşımı ise akıllara Bella Hadid'i getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fanatik Galatasaraylı olan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira ile olan ilişkisi uzun bir süre ortaya çıkmadı.
İlişkilerini artık gizlememe kararı alan çiftten üst üste birçok kez romantik paylaşımlar gördük.
Fakat sevilen ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ortaya çıktı.
Daha önce de kısa bir ayrılık yaşayan çiftin, evlilik konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.
Birbirlerini takibi bırakan ve fotoğraflarını silen çiftin yaşadığı ayrılığın perde arkası ise herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayrılığın ardından Torreira'dan Galatasaray paylaşımı gelirken Devrim Özkan da sosyal medya paylaşımlarına devam etti.
Devrim Özkan, son olarak "salgından nasibimizi aldık" paylaşımı yaptı.
Evet, Bella Hadid!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda