Devrim Özkan ve Lucas Torreira Aşkının Gece Yarısı Kavga, Kıyamet ve Gözyaşları İçinde Bittiği İddia Edildi
Devrim Özkan ve Lucas Torreira Aşkının Gece Yarısı Kavga, Kıyamet ve Gözyaşları İçinde Bittiği İddia Edildi
Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın romantizm dolu ilişkilerinin bittiğini öğrenmiştik. Ayrılığın arkasında yatan sebep oldukça merak edilirken, Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ilginç iddialarda bulundu.
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Oyuncu Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinin ilişkisi medyaya itiraf edilene kadar çalkantılı bir süreç geçmişti hatırlarsanız.
Devrim Özkan maçlara da gitmeyi artırmıştı tabii. Derken gel zaman git zaman bu çifti Miami'de el ele yakalmışlardı.
Fakat çiftten kısa süre sonra bir ayrılık haberi gelmişti.
Tam her şey yolunda gidiyor, bu kez iyiler derken yine bir iddia ile gündeme gelmişlerdi.
Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve Devrim Özkan'ın paylaşımları silmesi ile de ayrılıkları kesinleşmiş oldu.
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Hatta sonrasında Torreira'dan bir "Galatasaray" paylaşımı geldi.
Gündem bu çiftin ayrılığını konuşurken, Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı programın bugünkü bölümünde, Özkan ve Torreira aşkının kavga ve bağırışlarla sona erdiğini iddia etti.
Hatta yine söylediğine göre Devrim Özkan gözyaşları içinde kalmış. Hıçkırarak ağlamış.
Müge Dağıstanlı'nın söylediklerine göre Devrim Özkan'ın çok lüks ve sonu gelmeyen istekleri varmış. Bu durum da Torreira'nın para sıkıntısı çekmesine sebep olmuş.
Ayrılığın arkasında yatan neden de buymuş...
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Programın konuğu olan Ebru Polat da "Ne olmuştur bilinmez. Gecenin bir yarısı para için ağlayarak çıkmaz evden kimse. Ama ben barışacaklarını düşünüyorum" yorumunu yapıyor.
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