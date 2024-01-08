Devrim Özkan ve Lucas Torreira Aşkının Gece Yarısı Kavga, Kıyamet ve Gözyaşları İçinde Bittiği İddia Edildi

Yine kesin değil ama iddialara göre O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Devrim Özkan ve Murat Boz arasında hissedilen yakınlığın Torreira'yı kıskandırdığı söylendi. Başka bir iddiaya göreyse konu bununla alakalı değildi ve fikir ayrılığı yaşadıkları için ilişkileri sona erdi.