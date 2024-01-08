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Devrim Özkan ve Lucas Torreira Aşkının Gece Yarısı Kavga, Kıyamet ve Gözyaşları İçinde Bittiği İddia Edildi

Devrim Özkan ve Lucas Torreira Aşkının Gece Yarısı Kavga, Kıyamet ve Gözyaşları İçinde Bittiği İddia Edildi

Lucas Torreira
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 14:57

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın romantizm dolu ilişkilerinin bittiğini öğrenmiştik. Ayrılığın arkasında yatan sebep oldukça merak edilirken, Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ilginç iddialarda bulundu.

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Oyuncu Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinin ilişkisi medyaya itiraf edilene kadar çalkantılı bir süreç geçmişti hatırlarsanız.

Oyuncu Devrim Özkan ve Lucas Torreira çiftinin ilişkisi medyaya itiraf edilene kadar çalkantılı bir süreç geçmişti hatırlarsanız.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Devrim Özkan hiçbir şekilde ilişki iddialarını kabul etmiyordu. Bu ikiliyi yan yana pek çok kez görmüştük. Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum günü partisinde birlikte yer almaları ise iddiaları iyice kuvvetlendirmişti.

Devrim Özkan maçlara da gitmeyi artırmıştı tabii. Derken gel zaman git zaman bu çifti Miami'de el ele yakalmışlardı.

Devrim Özkan maçlara da gitmeyi artırmıştı tabii. Derken gel zaman git zaman bu çifti Miami'de el ele yakalmışlardı.

Böylece ilişkileri de doğrulanmış olmuştu. Miami'de görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini basından da saklamama kararı almış ve sosyal medyada paylaşmaya başlamışlardı.

Fakat çiftten kısa süre sonra bir ayrılık haberi gelmişti.

Fakat çiftten kısa süre sonra bir ayrılık haberi gelmişti.

İddialara göre Torreira, Devrim Özkan'dan oyunculuğu bırakıp onunla evlenmesini istemişti. Özkan ise bunu kesin bir dille reddetmiş ve ilişkilerini noktalandırmıştı. Tabii çok uzun süre ayrı kalmaya dayanamadılar.

Tam her şey yolunda gidiyor, bu kez iyiler derken yine bir iddia ile gündeme gelmişlerdi.

Tam her şey yolunda gidiyor, bu kez iyiler derken yine bir iddia ile gündeme gelmişlerdi.

Evlenmelerini beklediğimiz ikiliden ayrılık haberi aldık.

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve Devrim Özkan'ın paylaşımları silmesi ile de ayrılıkları kesinleşmiş oldu.

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmaları ve Devrim Özkan'ın paylaşımları silmesi ile de ayrılıkları kesinleşmiş oldu.

Dikkatli takipçiler hem birbirlerini artık takip etmediklerini, hem de fotoğrafları kaldırmaya başladıklarını görünce 'Ne oluyor?' diye sorguladı. Gördük ki çiftin ayrılık iddiaları doğruyu yansıtıyormuş.

Burada bahsettik:

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Hatta sonrasında Torreira'dan bir "Galatasaray" paylaşımı geldi.

Hatta sonrasında Torreira'dan bir "Galatasaray" paylaşımı geldi.

Yine kesin değil ama iddialara göre O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Devrim Özkan ve Murat Boz arasında hissedilen yakınlığın Torreira'yı kıskandırdığı söylendi. Başka bir iddiaya göreyse konu bununla alakalı değildi ve fikir ayrılığı yaşadıkları için ilişkileri sona erdi.

Gündem bu çiftin ayrılığını konuşurken, Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı programın bugünkü bölümünde, Özkan ve Torreira aşkının kavga ve bağırışlarla sona erdiğini iddia etti.

Gündem bu çiftin ayrılığını konuşurken, Aramızda Kalmasın programının sunucularından Müge Dağıstanlı programın bugünkü bölümünde, Özkan ve Torreira aşkının kavga ve bağırışlarla sona erdiğini iddia etti.

'Herkes evlilik haberi beklerken, ayrılık haberi geldi... Konuşulanlara göre Torreira'nın rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi.'

Hatta yine söylediğine göre Devrim Özkan gözyaşları içinde kalmış. Hıçkırarak ağlamış.

Hatta yine söylediğine göre Devrim Özkan gözyaşları içinde kalmış. Hıçkırarak ağlamış.

'Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasına dair sosyal medyada çarpıcı iddialar ortaya atıldı.'

Müge Dağıstanlı'nın söylediklerine göre Devrim Özkan'ın çok lüks ve sonu gelmeyen istekleri varmış. Bu durum da Torreira'nın para sıkıntısı çekmesine sebep olmuş.

Müge Dağıstanlı'nın söylediklerine göre Devrim Özkan'ın çok lüks ve sonu gelmeyen istekleri varmış. Bu durum da Torreira'nın para sıkıntısı çekmesine sebep olmuş.

'Söylenenlere göre Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı. 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bu istekler arasındaydı. Torreira harcamalarının 3 milyon TL'yi bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Torreira'nın takımdan alacağı ücrette aksamalar olunca para sıkıntısı yaşandı.'

Ayrılığın arkasında yatan neden de buymuş...

Ayrılığın arkasında yatan neden de buymuş...

'İkili bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü. Sosyal medyada ayrılığa, Murat Boz'un 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında Devrim Özkan'a serenat yapmasının sebep olduğu da konuşuldu.'

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Programın konuğu olan Ebru Polat da "Ne olmuştur bilinmez. Gecenin bir yarısı para için ağlayarak çıkmaz evden kimse. Ama ben barışacaklarını düşünüyorum" yorumunu yapıyor.

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