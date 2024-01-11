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8 Aylık Hamile Olan Yasemin Şefkatli'nin Duygulandığı Şeyi Görünce "Hormonlardandır Herhalde" Yorumu Gecikmedi

8 Aylık Hamile Olan Yasemin Şefkatli'nin Duygulandığı Şeyi Görünce "Hormonlardandır Herhalde" Yorumu Gecikmedi

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 15:43

Doğumuna az bir zaman kalan Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya paylaşımları epey dikkat çekiyor. 8 Aylık hamile olan Şefkatli geçtiğimiz günlerde eşinin son dövmesini paylaşarak gündeme gelmişti hatırlarsanız. Yine dövmeyle ilgili paylaşımda bulunan fenomen isim, duygulanmasıyla hepimizi oldukça şaşırttı.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin yıllardır büyük bir aşk yaşadığını biliyorsunuzdur.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin yıllardır büyük bir aşk yaşadığını biliyorsunuzdur.

2017 yılında başlayan ilişkileri yıllar içerisinde gittikçe daha da ciddileşti. 2020 yılında aile arasında küçük bir nişan töreniyle evlilik için ilk adımı atmışlardı. Ardından pandeminin patlamasıyla düğünü ertelediklerini söylemişlerdi.

Daha sonra 2021 yılında dillere destan olan büyük bir organizasyonla evlenmişlerdi hatırlarsanız.

Daha sonra 2021 yılında dillere destan olan büyük bir organizasyonla evlenmişlerdi hatırlarsanız.

Düğüne dair pek çok detay sosyal medyada ve magazinde konuşulmaya devam etmişti. Bu konular arasında Yasemin Şefkatli'ye takılan altınlardan tutun da, dantelleri sonradan eklenmiş gibi duran gelinliğine kadar pek çok detay yer alıyordu.

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift Ağustos ayında anne baba olacakları müjdesini vermişlerdi.

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift Ağustos ayında anne baba olacakları müjdesini vermişlerdi.

Hatta bir değil, iki bebek beklediklerini de bu paylaşımla duyurmuşlardı. Yasemin Şefkatli ikizlere hamile olduğu duyurusunu yaptıktan sonra çifte binlerce tebrik ve kutlama mesajı yağmıştı.

Daha sonrasında Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bebeklerinin erkek olacağını öğrenmiştik. İsimleri ise belliydi...

Daha sonrasında Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bebeklerinin erkek olacağını öğrenmiştik. İsimleri ise belliydi...

İki tarafın da gönlünü kırmak istemeyen çift ikiz bebeklerine babalarının adını vereceklerini açıklamışlardı. Yani ikizlerden biri Şefkatli'nin babasının adı Sinan'ı, diğeri İbrahim Tatlıses'in adını taşıyacak.

Doğumuna kısa bir zaman kala eşi İdo Tatlıses'ten umulmadık bir jest görmüştük. Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövdürmüştü!

Doğumuna kısa bir zaman kala eşi İdo Tatlıses'ten umulmadık bir jest görmüştük. Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövdürmüştü!

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Yasemin Şefkatli'nin yaptığı paylaşımla görmüştük ki, babasının ve annesinin fotoğraflarını vücuduna kazıtan İdo Tatlıses bir de eşine yer vermiş kolunda. Yasemin Şefkatli ise 'Bu fotoğrafı ben bile unutmuşum' diyor.

Hatta bu hareket "Brooklyn Beckham mübarek!" yorumlarını da beraberinde getirmişti.

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Aradan birkaç gün geçti fakat Yasemin Şefkatli dövmenin etkisini üstünden atamamış olacak ki, İdo Tatlıses uyurken dövmeye bakıp içlendiğini söylüyor.

Aradan birkaç gün geçti fakat Yasemin Şefkatli dövmenin etkisini üstünden atamamış olacak ki, İdo Tatlıses uyurken dövmeye bakıp içlendiğini söylüyor.

İdo Tatlıses uyurken kolunun yanına yatıp dövmesiyle fotoğraf çekmiş kendine Şefkatli. 'Sabah sabah bir duygusallık yaşandı' diyor. Görenler hamilelik hormonlarına yordu bu durumu. 😂

Ardından çaya şeker atamadığından bal attığını söylemişti. Bunun da zararlı olduğunu söylemişler Şefkatli'ye. O da eşine tatlı minik bir gönderme yapmak istemiş. 😂

Ardından çaya şeker atamadığından bal attığını söylemişti. Bunun da zararlı olduğunu söylemişler Şefkatli'ye. O da eşine tatlı minik bir gönderme yapmak istemiş. 😂

Oldukça tatlı bir çiftler. Göndermeler, dövmeler falan.

Siz duygulanır mıydınız sabah kalkıp kendi dövmenizle bakışsanız?

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