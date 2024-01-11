8 Aylık Hamile Olan Yasemin Şefkatli'nin Duygulandığı Şeyi Görünce "Hormonlardandır Herhalde" Yorumu Gecikmedi
8 Aylık Hamile Olan Yasemin Şefkatli'nin Duygulandığı Şeyi Görünce "Hormonlardandır Herhalde" Yorumu Gecikmedi
Doğumuna az bir zaman kalan Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya paylaşımları epey dikkat çekiyor. 8 Aylık hamile olan Şefkatli geçtiğimiz günlerde eşinin son dövmesini paylaşarak gündeme gelmişti hatırlarsanız. Yine dövmeyle ilgili paylaşımda bulunan fenomen isim, duygulanmasıyla hepimizi oldukça şaşırttı.
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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin yıllardır büyük bir aşk yaşadığını biliyorsunuzdur.
Daha sonra 2021 yılında dillere destan olan büyük bir organizasyonla evlenmişlerdi hatırlarsanız.
Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift Ağustos ayında anne baba olacakları müjdesini vermişlerdi.
Daha sonrasında Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bebeklerinin erkek olacağını öğrenmiştik. İsimleri ise belliydi...
Doğumuna kısa bir zaman kala eşi İdo Tatlıses'ten umulmadık bir jest görmüştük. Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövdürmüştü!
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Aradan birkaç gün geçti fakat Yasemin Şefkatli dövmenin etkisini üstünden atamamış olacak ki, İdo Tatlıses uyurken dövmeye bakıp içlendiğini söylüyor.
Ardından çaya şeker atamadığından bal attığını söylemişti. Bunun da zararlı olduğunu söylemişler Şefkatli'ye. O da eşine tatlı minik bir gönderme yapmak istemiş. 😂
Siz duygulanır mıydınız sabah kalkıp kendi dövmenizle bakışsanız?
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