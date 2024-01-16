Merih Demiral'ın Eşi Heidi, Türkiye'ye Gelerek Aile Büyüklerini Ziyaret Etti
Merih Demiral'ın Eşi Heidi, Türkiye'ye Gelerek Aile Büyüklerini Ziyaret Etti
Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile model eşi Heidi Demiral, yakın bir zaman önce hayranlarını mutlu edecek bir haberle karşımıza çıkmışlardı. İkinci çocuklarını müjdeleyen çift, bu kez Merih Demiral'ın aile büyükleriyle bir araya geldi.
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El-Ehli takımında forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile manken eşi Heidi Demiral yakın bir süre içinde ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyor.
Paylaştıkları fotoğraflarla güzel bir aile tablosu çizen çiftimiz bu kez Merih Demiral'ın aile büyükleriyle bir araya geldi.
28 Haziran 1990'da Kosova'da dünyaya gelen, aslen İsviçreli olan Heidi Lushtaku, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
Merih Demiral'ın anneannesini ziyaret eden Heidi Demiral'ın paylaşımı çok beğenildi❤️
Heidi Demiral daha önce de Merih Demiral'ın annaannesini ziyaret etmiş ve bu tatlı anlar ortaya çıkmıştı👇
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