Merih Demiral'ın Eşi Heidi, Türkiye'ye Gelerek Aile Büyüklerini Ziyaret Etti

Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ile model eşi Heidi Demiral, yakın bir zaman önce hayranlarını mutlu edecek bir haberle karşımıza çıkmışlardı. İkinci çocuklarını müjdeleyen çift, bu kez Merih Demiral'ın aile büyükleriyle bir araya geldi.