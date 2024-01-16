Zehra Güneş ile Paola Egonu'nun Bir Araya Geldiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

Vero Volley Milano takımında oynayan Paola Egonu ile VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş bir araya geldi. Eski takım arkadaşı olan Paola Egonu ile Zehra Güneş'in buluşması sevenlerini mutlu eden görüntüler ortaya çıkardı.