Zehra Güneş ile Paola Egonu'nun Bir Araya Geldiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!
Zehra Güneş ile Paola Egonu'nun Bir Araya Geldiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!
Vero Volley Milano takımında oynayan Paola Egonu ile VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş bir araya geldi. Eski takım arkadaşı olan Paola Egonu ile Zehra Güneş'in buluşması sevenlerini mutlu eden görüntüler ortaya çıkardı.
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Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank, A Grubu’ndaki altıncı ve son maçında İtalyan ekibi Vero Volley Milano’ya konuk olurken aşırı tatlı görüntüler ortaya çıktı.
Eski takım arkadaşı olan Paola Egonu ile Zehra Güneş bir araya geldi.
Birbirine sarılan ikiliyi gören Zehra Güneş ve Paolo Egonu hayranları sosyal medyada paylaşılan videoyu çok beğendi.
Zehra Güneş ile Paola Egonu'nun uzun süre aradan sonra bir araya geldiği anlar👇
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