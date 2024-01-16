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Batuhan Karadeniz'in 'Bir Maçta Altıma Yapmıştım' Hikayesine Emrah Ablak Dokunuşu

Batuhan Karadeniz'in 'Bir Maçta Altıma Yapmıştım' Hikayesine Emrah Ablak Dokunuşu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 09:25

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Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, son yıllarda sosyal medya yayınlarıyla hayatına devam ediyor. Karadeniz yaptığı yayınlardan birisinde ise anlattığı hikayesiyle yok artık dedirtmişti.

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Batuhan Karadeniz o hikayesinde 'Bir maçta altıma yapmıştım' derken, nasıl altına yaptığını da anlatmıştı.

Batuhan Karadeniz o hikayesinde 'Bir maçta altıma yapmıştım' derken, nasıl altına yaptığını da anlatmıştı.

Karadeniz o hikayesini ise, 'İshaldim, Bandırma'da oynuyorduk, altıma yapmıştım. Hayatta da kaymam, bir kayayım dedim, aslında kaymayı da bahane ettim, Allah'tan hava yağmurluydu da kayarken öyle zart diye gitti' diyerek anlatmıştı.

Karadeniz o hikayesini ise, 'İshaldim, Bandırma'da oynuyorduk, altıma yapmıştım. Hayatta da kaymam, bir kayayım dedim, aslında kaymayı da bahane ettim, Allah'tan hava yağmurluydu da kayarken öyle zart diye gitti' diyerek anlatmıştı.

Karadeniz'in o hikayesi ise karikatürist Emrah Ablak'ın kalemiyle yeniden hayat buldu.

İşte o anlar: 👇

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