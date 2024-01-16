Batuhan Karadeniz'in 'Bir Maçta Altıma Yapmıştım' Hikayesine Emrah Ablak Dokunuşu

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, son yıllarda sosyal medya yayınlarıyla hayatına devam ediyor. Karadeniz yaptığı yayınlardan birisinde ise anlattığı hikayesiyle yok artık dedirtmişti.
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Batuhan Karadeniz o hikayesinde 'Bir maçta altıma yapmıştım' derken, nasıl altına yaptığını da anlatmıştı.
Karadeniz o hikayesini ise, 'İshaldim, Bandırma'da oynuyorduk, altıma yapmıştım. Hayatta da kaymam, bir kayayım dedim, aslında kaymayı da bahane ettim, Allah'tan hava yağmurluydu da kayarken öyle zart diye gitti' diyerek anlatmıştı.
İşte o anlar: 👇
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