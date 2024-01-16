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Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Kocası Hakkındaki Cinsellik Açıklamaları "Bu Kadarı da Fazla" Dedirtti

Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Kocası Hakkındaki Cinsellik Açıklamaları "Bu Kadarı da Fazla" Dedirtti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.01.2024 - 18:37

İnişli çıkışlı aşklarıyla hem spor hem de magazin gündemine damga vuran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki bi tuhaf ilişkiyi bilen bilir. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Icardi'yle ilk gecesini anlatan Wanda Nara'nın verdiği detaylar herkese 'pes!' dedirtti!

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımlardan Galatasaray'ın gözde isimlerinden Mauro Icardi tüm camianın gönlünü fethetti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımlardan Galatasaray'ın gözde isimlerinden Mauro Icardi tüm camianın gönlünü fethetti.

Başarılı futbolcu sadece kariyeriyle gündeme gelen isimlerden biri değil bildiğiniz üzere. Kendisinin özel hayatı da epey hareketli.

Başarılı futbolcu sadece kariyeriyle gündeme gelen isimlerden biri değil bildiğiniz üzere. Kendisinin özel hayatı da epey hareketli.

Simge'nin seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aşkı epey inişli çıkışlı.

Simge'nin seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aşkı epey inişli çıkışlı.

'Ha ayrıldı ha ayrılacak' diye beklerken bir anda sevgi yumağına dönüşen çift, en mutlu anlarında bir anda kavga etmeye başlayabiliyor yani.

Son olarak takımı Sivas deplasmanındayken tatil pozlarıyla gündeme gelen Icardi'nin eşi Wanda, kız kardeşi Zaira Nara ile Streaming Rumis programına röportaj verdi.

Son olarak takımı Sivas deplasmanındayken tatil pozlarıyla gündeme gelen Icardi'nin eşi Wanda, kız kardeşi Zaira Nara ile Streaming Rumis programına röportaj verdi.

Nara, Mauro Icardi ile ilk kez cinsel ilişkiye girdiğine dair ayrıntıları açıklayarak;

Nara, Mauro Icardi ile ilk kez cinsel ilişkiye girdiğine dair ayrıntıları açıklayarak;

'Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım' demesi herkesi şaşkına çevirdi.

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Kocasının doyumsuz çapkınlığını anlatan Wanda Nara, hepimizi hayretler içerisinde bıraktı desek hiç de yanlış olmaz!

Kocasının doyumsuz çapkınlığını anlatan Wanda Nara, hepimizi hayretler içerisinde bıraktı desek hiç de yanlış olmaz!

'Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı.'

Wanda Nara'nın bu açıklaması üzerine ayağa kalkan sosyal medya kullanıcıları "peki bu bilgiyle ne yapacağız?" dedirtti! 👇

Wanda Nara'nın bu açıklaması üzerine ayağa kalkan sosyal medya kullanıcıları "peki bu bilgiyle ne yapacağız?" dedirtti! 👇

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