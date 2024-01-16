Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Kocası Hakkındaki Cinsellik Açıklamaları "Bu Kadarı da Fazla" Dedirtti
Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Kocası Hakkındaki Cinsellik Açıklamaları "Bu Kadarı da Fazla" Dedirtti
İnişli çıkışlı aşklarıyla hem spor hem de magazin gündemine damga vuran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki bi tuhaf ilişkiyi bilen bilir. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Icardi'yle ilk gecesini anlatan Wanda Nara'nın verdiği detaylar herkese 'pes!' dedirtti!
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımlardan Galatasaray'ın gözde isimlerinden Mauro Icardi tüm camianın gönlünü fethetti.
Başarılı futbolcu sadece kariyeriyle gündeme gelen isimlerden biri değil bildiğiniz üzere. Kendisinin özel hayatı da epey hareketli.
Simge'nin seslendirdiği "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşen Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aşkı epey inişli çıkışlı.
Son olarak takımı Sivas deplasmanındayken tatil pozlarıyla gündeme gelen Icardi'nin eşi Wanda, kız kardeşi Zaira Nara ile Streaming Rumis programına röportaj verdi.
Nara, Mauro Icardi ile ilk kez cinsel ilişkiye girdiğine dair ayrıntıları açıklayarak;
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Kocasının doyumsuz çapkınlığını anlatan Wanda Nara, hepimizi hayretler içerisinde bıraktı desek hiç de yanlış olmaz!
Wanda Nara'nın bu açıklaması üzerine ayağa kalkan sosyal medya kullanıcıları "peki bu bilgiyle ne yapacağız?" dedirtti! 👇
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