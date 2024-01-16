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The Boys’da Rol Alan Güzeller Güzeli Erin Moriarty’nin Estetiklerle Değişimi Gündeme Bomba Gibi Oturdu

The Boys’da Rol Alan Güzeller Güzeli Erin Moriarty’nin Estetiklerle Değişimi Gündeme Bomba Gibi Oturdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 12:30

Güzel aktris Erin Moriarty yüzündeki fark edilir değişimle gündem oldu. Detaylar içeriğimizde👇

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Doğal güzelliğiyle tanıdığımıza 29 yaşındaki aktris Erin Moriarty'i ekranlardan hatırlıyor olabilirsiniz.

Doğal güzelliğiyle tanıdığımıza 29 yaşındaki aktris Erin Moriarty'i ekranlardan hatırlıyor olabilirsiniz.

"The Boys" dizisindeki başarılı rolüyle hepimizi büyülemişti güzel oyuncu.

"The Boys" dizisindeki başarılı rolüyle hepimizi büyülemişti güzel oyuncu.

"True Detective" ve "Jessica Jones" dizilerindeki rolleri ile de tanıdığımız Erin Moriarty değişimiyle gündeme geldi.

"True Detective" ve "Jessica Jones" dizilerindeki rolleri ile de tanıdığımız Erin Moriarty değişimiyle gündeme geldi.

Son zamanlarda yüzündeki değişim ile dikkat çeken güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafla iddiaları doğrulamış oldu.

Son zamanlarda yüzündeki değişim ile dikkat çeken güzel oyuncu paylaştığı fotoğrafla iddiaları doğrulamış oldu.

Burun estetiği ve dudak dolgusu yaptıran ismin son halini görenler tanıyamadı.

Burun estetiği ve dudak dolgusu yaptıran ismin son halini görenler tanıyamadı.
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Gelin bu değişime gelen yorumlara birlikte bakalım👇

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