Selena Gomez, Emmy Ödülleri Töreninde Giydiği Pullu Kıyafetle Kırmızı Halıda Görenlerin Başını Döndürdü!
Selena Gomez, Emmy Ödülleri Töreninde Giydiği Pullu Kıyafetle Kırmızı Halıda Görenlerin Başını Döndürdü!
Kaynak: https://bnnbreaking.com/arts/selena-g...
75. Emmy Ödülleri törenine katılan sanatçı Selena Gomez, kıyafetiyle kırmızı halıya adeta damga vurdu. Pullu elbisesi ve onu tamamlayan safir kolyesiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Detaylar içerikte!
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Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak bilinen 75. Emmy Ödülleri töreni geçtiğimiz akşam Los Angeles'te gerçekleşti. Hollywood grevleri yüzünden Eylül ayından Ocak ayına ertelenen törene 'Succession', 'Beef' ve 'The Bear' dizilerinin aldığı ödüller damga vurdu.
Drama dalında en iyi dizi ödülünü 'Succession', komedi dalında ise 'The Bear' kazandı. Succession oyuncuları Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen törenden ödülle ayrıldı.
Emmy Ödülleri törenine diziler ve oyuncular kadar katılan ünlüler ve giydikleri kıyafetler de damga vurdu. Onlardan biri de şık kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturan Selena Gomez oldu.
Selena Gomez, Emmy ödüllerine aday gösterilmedi ancak yapımcılığını üstlendiği 'Only Murders in the Building' adlı dizi 'En İyi Komedi Dizisi' ödülüne aday gösterildi.
Diziyle geceye damga vuramadı belki ama kıyafetiyle herkesin diline dolandı desek yanlış olmaz. Sanatçı ve yönetici yapımcı olan Selena Gomez, Emmy Ödüllerine Oscar de la Renta imzalı ve başlı başına sanat eseri olan bir kıyafetle katıldı. 450 bin pulla sarılı elbisesi kırmızı halıda adeta herkesin başını döndürdü.
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Pembe safirlerden oluşan 35 karatlık Tiffany & Co. kolyesi ise kıyafetini tamamlayarak sanatçının zarafetine zarafet kattı. Öyle görünüyor ki müzik yapımcısı erkek arkadaşı Benny Blanco bile Gomez'in kırmızı halı şovunu baltalamamak için başka bir taraftan yürümeyi tercih etti.
Siz Selena Gomez'in Emmy elbisesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika değil mi? Buyrun yorumlara!
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