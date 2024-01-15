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Beşiktaş'ın "Erkek" Diyerek İtiraz Ettiği Kadınlar Ligi'ndeki Futbolcunun Kafa Karıştıran TikTok Paylaşımları

Beşiktaş'ın "Erkek" Diyerek İtiraz Ettiği Kadınlar Ligi'ndeki Futbolcunun Kafa Karıştıran TikTok Paylaşımları

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 15:47

Kadınlar Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor’a yenilen Beşiktaş, Luís Mario Seteco ismindeki futbolcunun 'erkek' olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırmıştı. ALG Spor eski Başkanı ve Türkiye Kadın Futbol Külüpleri Birliği üyesi Mehmet Yalçınkaya, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada, 'Türkiye’de binlerce hormonlu hormonsuz futbolcu var. Bu futbolcu beş haftadır oynuyor, geçen hafta Galatasaray’a karşı oynadı. Neden Beşiktaş yenilince bu iddialar ortaya atılıyor.' dedi.

Biz de Luís Mario Seteco'nun sosyal medya hesaplarına göz attık. TikTok'ta yaptığı paylaşımlara birlikte bakalım.

Haber kaynak: Patronlar Dünyası

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Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor'un futbolcusu Luís Mario Seteco, Beşiktaş maçının ardından gündeme oturdu.

Kadınlar Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor'un futbolcusu Luís Mario Seteco, Beşiktaş maçının ardından gündeme oturdu.

Patronlar Dünyası'na konuşan ALG Spor eski Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Türkiye’de binlerce hormonlu hormonsuz futbolcu var. Bu futbolcu beş haftadır oynuyor, geçen hafta Galatasaray’a karşı oynadı. Neden Beşiktaş yenilince bu iddialar ortaya atılıyor." dedi. Yaptığı açıklamaların bir kısmı şöyleydi👇

Patronlar Dünyası'na konuşan ALG Spor eski Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Türkiye’de binlerce hormonlu hormonsuz futbolcu var. Bu futbolcu beş haftadır oynuyor, geçen hafta Galatasaray’a karşı oynadı. Neden Beşiktaş yenilince bu iddialar ortaya atılıyor." dedi. Yaptığı açıklamaların bir kısmı şöyleydi👇

'Bu oyuncunun kadın futbol takımında sağlık kontrolünden geçmeden, gerekli evrakları federasyona iletilmeden sahaya çıkma şansı var mı? Türkiye’de fiziksel olarak erkek yapılı br sürü kadın futbolcu var. Hem Türk hem de yabancı. Hepsinin sağlık kontrolleri tamamdır, federasyona ‘bayan’ kimlikleri ibraz edilmiştir.'

Luís Mario Seteco'nun TikTok hesabındaki paylaşımlar ise kafaları karıştırdı.

Luís Mario Seteco'nun TikTok hesabındaki paylaşımlar ise kafaları karıştırdı.

Seteco'nun havuzda yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Seteco'nun havuzda yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Beşiktaş'ın iddialarına ALG Spor eski Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Maçtan önce itiraz edip saha kenarındaki ambülanstaki yetkililerden denetim isteyebilirlerdi." diyerek itiraz etmişti.

Beşiktaş'ın iddialarına ALG Spor eski Başkanı Mehmet Yalçınkaya "Maçtan önce itiraz edip saha kenarındaki ambülanstaki yetkililerden denetim isteyebilirlerdi." diyerek itiraz etmişti.
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ALG Spor’un 10 Kasım 2023’te lisans çıkardığı Seteco ise ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.

ALG Spor’un 10 Kasım 2023’te lisans çıkardığı Seteco ise ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.

TikTok paylaşımları ise soru işaretlerini çoğalttı.

Gaziantep ALG SPOR Kulübü resmi internet sitesindeki kadroda da Luís Mario Seteco bulunmuyor.

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