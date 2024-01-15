Beşiktaş'ın "Erkek" Diyerek İtiraz Ettiği Kadınlar Ligi'ndeki Futbolcunun Kafa Karıştıran TikTok Paylaşımları

Kadınlar Süper Ligi’nde Gaziantep ALG Spor’a yenilen Beşiktaş, Luís Mario Seteco ismindeki futbolcunun 'erkek' olduğunu iddia ederek ortalığı karıştırmıştı. ALG Spor eski Başkanı ve Türkiye Kadın Futbol Külüpleri Birliği üyesi Mehmet Yalçınkaya, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada, 'Türkiye’de binlerce hormonlu hormonsuz futbolcu var. Bu futbolcu beş haftadır oynuyor, geçen hafta Galatasaray’a karşı oynadı. Neden Beşiktaş yenilince bu iddialar ortaya atılıyor.' dedi.

Biz de Luís Mario Seteco'nun sosyal medya hesaplarına göz attık. TikTok'ta yaptığı paylaşımlara birlikte bakalım.

Haber kaynak: Patronlar Dünyası