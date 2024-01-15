Real Madrid'in Instagram'da Arda Güler Paylaşımları İçin Yaptığı "Mini Çakallık" Sosyal Medyanın Dilinde

Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler haliyle Türkiye'de çokça ilgi çekiyor. Aslında tüm dünyanın merak ettiği yıldız futbolcumuz Arda Güler için Real Madrid'in sık sık paylaşım yaptığını düşünüyorduk. Ancak bu durum aslında bildiğimiz gibi değilmiş. Real Madrid, Arda Güler paylaşımlarını sadece Türkiye'de görünür yapıyormuş...

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarına bakalım!

Kaynak: Ozan Sihay