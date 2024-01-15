Real Madrid'in Instagram'da Arda Güler Paylaşımları İçin Yaptığı "Mini Çakallık" Sosyal Medyanın Dilinde
Real Madrid'in Instagram'da Arda Güler Paylaşımları İçin Yaptığı "Mini Çakallık" Sosyal Medyanın Dilinde
Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler haliyle Türkiye'de çokça ilgi çekiyor. Aslında tüm dünyanın merak ettiği yıldız futbolcumuz Arda Güler için Real Madrid'in sık sık paylaşım yaptığını düşünüyorduk. Ancak bu durum aslında bildiğimiz gibi değilmiş. Real Madrid, Arda Güler paylaşımlarını sadece Türkiye'de görünür yapıyormuş...
Real Madrid'in Arda Güler paylaşımlarına bakalım!
Kaynak: Ozan Sihay
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Dünyanın en şöhretli kulübü Real Madrid'in Instagram'da 151 milyon takipçisi var. İspanyol devi bir dünya markası ve 18 yaşındaki Arda Güler, geleceğin elması.
Twitter'da Ozan Sihay, başka ülkeden Instagram'a giriş yaptığında Arda Güler paylaşımlarını görememiş. Bunun için araştırma yapmış.
Türkiye'den Instagram'a giriş yaptığınızda Real Madrid resmi hesabında Arda Güler paylaşımı mevcut.
Fakat başka bir ülkeden giriş yaptığımızda ise Arda Güler yok...
Bazı içeriklerde Arda Güler tüm dünyada görülebilirken👇
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Bazılarında ise sadece Türkiye'den görülebiliyor👇
Finlandiya'dan test edilip onaylanmış, Arda Güler orada yok.
Almanya'da da bazıları yok.
Bu Arda Güler özelinde değildir aslında.
Real Madrid'de Belçikalı, Brezilyalı, Hırvat, Türk, Avusturyalı, Fransız, Uruguaylı, İngiliz, Arjantinli futbolcular bulunuyor. Real Madrid haliyle bazı paylaşımları ülkelere göre yapıyor.
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Biz ne olursa olsun Arda Güler'in fotoğraflarını beğenmeye devam edelim. Sonuçta o bizim yıldızımız, yakın bir zamanda her paylaşımda Güler'e ister istemez yer verecekler!
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