Gol Sevinci Tepki Çekmişti: İsrailli Futbolcuya Sınır Dışı Kararı
Gol Sevinci Tepki Çekmişti: İsrailli Futbolcuya Sınır Dışı Kararı
Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara göstererek 'İsrail'e mesaj yolladığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.
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Dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in kameralara gösterdiği Davut yıldızı ve 7 Ekim tarihini işaret eden mesajı çok konuşulmuştu.
Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine gözaltına alınan Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan soruşturma başlattı..
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Jehezkel ifadesinde 'Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı.' ifadelerini kullandı.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Sagiv Jehezkel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
TRT Spor'un son dakika bilgisi olarak aktardığı habere göre, Sagiv Jehezkel hakkında sınır dışı kararı verildi.
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