İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel'in İfadesi Ortaya Çıktı!
İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel'in İfadesi Ortaya Çıktı!
Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tepki çeken Sagiv Jehezkel, Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra Adalet Bakanı Tunç, Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı.
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Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golün ardından yaptığı sevinçle gündem oldu.
7 Ekim 2023 gününe dikkat çekip selam yollayan ve Davut yıldızının bulunan yazıyı kameralara gösteren sevinci çok konuşulmuştu. Antalyaspor sözleşmesini iptal ettiğini duyurmuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.
Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim."
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Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.
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