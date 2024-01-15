İsrailli Futbolcu Sagiv Jehezkel'in İfadesi Ortaya Çıktı!

Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tepki çeken Sagiv Jehezkel, Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra Adalet Bakanı Tunç, Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı.