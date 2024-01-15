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Eden Karzev'in İsrail ile ilgili Sosyal Medya Paylaşımı Başakşehir'i Harekete Geçirdi

Eden Karzev'in İsrail ile ilgili Sosyal Medya Paylaşımı Başakşehir'i Harekete Geçirdi

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 11:58

Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel attığı golün ardından yaptığı sevinçle tepki çekmişti. Antalyaspor kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu gözaltına alınarak ifade vermişti. 

Başakşehirli Eden Karzev'den de gece yarısı İsrail'i destekleyen bir paylaşım geldi. Başakşehir yaptığı açıklamayla futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tepki çekmiş ve sözleşmesi feshedilmişti.

Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tepki çekmiş ve sözleşmesi feshedilmişti.

Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel ifadesinde "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım." demişti.

Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel ifadesinde "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım." demişti.

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Başakşehirli futbolcu Eden Karzev de dün akşam bir paylaşımda bulunmuştu.

Başakşehirli futbolcu Eden Karzev de dün akşam bir paylaşımda bulunmuştu.

İsrailli futbolcu Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.

İsrailli futbolcu Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.

Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada disiplin soruşturulması açıldığını söyledi.

Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada disiplin soruşturulması açıldığını söyledi.

Başakşehir yaptığı açıklamada: 'Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturulması başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.

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