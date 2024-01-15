Eden Karzev'in İsrail ile ilgili Sosyal Medya Paylaşımı Başakşehir'i Harekete Geçirdi
Eden Karzev'in İsrail ile ilgili Sosyal Medya Paylaşımı Başakşehir'i Harekete Geçirdi
Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel attığı golün ardından yaptığı sevinçle tepki çekmişti. Antalyaspor kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu gözaltına alınarak ifade vermişti.
Başakşehirli Eden Karzev'den de gece yarısı İsrail'i destekleyen bir paylaşım geldi. Başakşehir yaptığı açıklamayla futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
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Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tepki çekmiş ve sözleşmesi feshedilmişti.
Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel ifadesinde "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım." demişti.
Başakşehirli futbolcu Eden Karzev de dün akşam bir paylaşımda bulunmuştu.
İsrailli futbolcu Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.
Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada disiplin soruşturulması açıldığını söyledi.
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