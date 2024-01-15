Eden Karzev'in İsrail ile ilgili Sosyal Medya Paylaşımı Başakşehir'i Harekete Geçirdi

Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel attığı golün ardından yaptığı sevinçle tepki çekmişti. Antalyaspor kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu gözaltına alınarak ifade vermişti.

Başakşehirli Eden Karzev'den de gece yarısı İsrail'i destekleyen bir paylaşım geldi. Başakşehir yaptığı açıklamayla futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.