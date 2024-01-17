Kaan Urgancıoğlu ve Minik Oğlu Ardıç'ın Yürüyüş Yaptığı Anlar Görenlere "Maşallah" Dedirtti!

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer 8 Aralık 2023 tarihinde bebekleri Ardıç'ı kucaklarını aldı. Çift, oğulları dünyaya geldiği günden itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Taze anne Burcu Denizer bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Denizer, eşi Kaan Urgancıoğlu ve minik oğlu Ardıç'ın yürüyüş yaptığı anları bizlerle paylaşınca ortaya kalpleri eriten bir görüntü çıktı.