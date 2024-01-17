Kaan Urgancıoğlu ve Minik Oğlu Ardıç'ın Yürüyüş Yaptığı Anlar Görenlere "Maşallah" Dedirtti!
Kaan Urgancıoğlu ve Minik Oğlu Ardıç'ın Yürüyüş Yaptığı Anlar Görenlere "Maşallah" Dedirtti!
Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ve eşi Burcu Denizer 8 Aralık 2023 tarihinde bebekleri Ardıç'ı kucaklarını aldı. Çift, oğulları dünyaya geldiği günden itibaren sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Taze anne Burcu Denizer bu paylaşımlara bir yenisini ekledi. Denizer, eşi Kaan Urgancıoğlu ve minik oğlu Ardıç'ın yürüyüş yaptığı anları bizlerle paylaşınca ortaya kalpleri eriten bir görüntü çıktı.
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Üç sezondur Yargı'da gösterdiği performansla herkesin Savcı Ilgaz'ı haline gelen Kaan Urgancıoğlu, sık sık gündem olan ve özel hayatıyla da merak edilen isimlerden.
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Çiftimiz, nikahtan kısa süre sonra bebek beklediklerini sevenlerine müjdelemişti. Çiftimizin 8 Aralık 2023 tarihinde ise oğulları Ardıç'ı kucaklarına aldığını öğrenmiştik.
Kaan Urgancıoğlu'ndan minik oğlu Ardıç ile ilk baba-oğul pozu ise bu fotoğraftı hatırlarsanız...👇
Urgancıoğlu'nun Ardıç'la ilk pozunun ardından çok geçmeden baba-oğul pozlarına bir yenisi de doğa yürüyüşünden gelmişti.👇
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Bugün ise Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den bu pozlara bir yenisi daha eklendi. Denizer, eşinin ve minik oğlunun yürüyüş yaptığı anları takipçileriyle paylaşınca ortaya kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.👇
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