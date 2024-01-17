Hintli Henry Cavill: Aamir Khan'ın Oğlunu Görünce Şaşırmamak Elde Değil!
Hintli Henry Cavill: Aamir Khan'ın Oğlunu Görünce Şaşırmamak Elde Değil!
Aamir Khan, hiç şüphesiz Bollywood'un dünya tanıtılmasında en etkili kişi. En az bir filmin izlemiş olma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Tabii Aamir Khan, magazin dünyasında da yakından takip edilen bir isim. Geçtiğimiz günlerde kızının düğünü de olunca, magazin dünyası yakından takipteydi.
Düğünde dikkatleri üzerine çeken isim ise Hintli Henry Cavill diyebileceğimiz, Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan oldu!
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Aamir Khan'ın filmleri dünya çapında farklı bir yere sahip.
Hindistan'ın en meşhur isimlerinden Aamir Khan, magazin dünyasında yakından takip ediliyor haliyle.
Aamir Khan'ın kızı Ira Khan ise geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.
Takdir edersiniz ki bir Hint düğünü oldukça kalabalık ve renkliydi. Bütün aile bir aradaydı.
Beyler bayanlar, karşınızda Aamir Khan'ın oğulları, özellikle de büyük oğlu Junaid Khan!
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Peki kendisini neden bu zamana kadar görmedik diye düşünüyorsanız, aslında görmüştük. Fakat şimdiki haliyle pek de benzemiyor açıkçası.
Hintli Henry Cavill'in videoları paylaşıldı;
Nasıl bir centilmen olduğu da gözlerden kaçmadı;
Sosyal medyada 'Suvolta' adlı hesabın bu videoları paylaşmasıyla, bizler de Aamir Khan'ın oğlunu görmüş olduk.
Pek tabii yorumlar da gecikmedi!
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