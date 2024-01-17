Hintli Henry Cavill: Aamir Khan'ın Oğlunu Görünce Şaşırmamak Elde Değil!

Aamir Khan, hiç şüphesiz Bollywood'un dünya tanıtılmasında en etkili kişi. En az bir filmin izlemiş olma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Tabii Aamir Khan, magazin dünyasında da yakından takip edilen bir isim. Geçtiğimiz günlerde kızının düğünü de olunca, magazin dünyası yakından takipteydi.

Düğünde dikkatleri üzerine çeken isim ise Hintli Henry Cavill diyebileceğimiz, Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan oldu!