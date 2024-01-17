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Hintli Henry Cavill: Aamir Khan'ın Oğlunu Görünce Şaşırmamak Elde Değil!

Hintli Henry Cavill: Aamir Khan'ın Oğlunu Görünce Şaşırmamak Elde Değil!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.01.2024 - 10:00

Aamir Khan, hiç şüphesiz Bollywood'un dünya tanıtılmasında en etkili kişi. En az bir filmin izlemiş olma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Tabii Aamir Khan, magazin dünyasında da yakından takip edilen bir isim. Geçtiğimiz günlerde kızının düğünü de olunca, magazin dünyası yakından takipteydi.

Düğünde dikkatleri üzerine çeken isim ise Hintli Henry Cavill diyebileceğimiz, Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan oldu!

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Ünlü yönetmen ve oyuncu Aamir Khan'ın filmleri dünya çapında farklı bir yere sahip.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Aamir Khan'ın filmleri dünya çapında farklı bir yere sahip.

Farklı türlerde çektiği filmlerle Bollywood'u bambaşka bir seviyeye taşıyan Aamir Khan'ın başarısına diyecek sözümüz yok. Kendisi zamanının en üretken isimlerinden birisi. İmza attığı projelerle girmediği ev yok desek abartmış olmayız herhalde.

Hindistan'ın en meşhur isimlerinden Aamir Khan, magazin dünyasında yakından takip ediliyor haliyle.

Hindistan'ın en meşhur isimlerinden Aamir Khan, magazin dünyasında yakından takip ediliyor haliyle.

Aamir Khan, 1986 yılında Reena Dutta ile evlenmiş, 2002 yılında boşanmıştı. Çiftin evliliğinden iki erkek çocukları ve bir de kızları oldu.

Aamir Khan'ın kızı Ira Khan ise geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Aamir Khan'ın kızı Ira Khan ise geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Ira Khan'ın Nupur Shikhare ile olan düğünü, magazin gündeminde yakından takip edildi. Aamir Khan'ın kızını damada teslim ettiği anlar, ilk öpücük...düğünün özel anları kameraya da yansıdı.

Takdir edersiniz ki bir Hint düğünü oldukça kalabalık ve renkliydi. Bütün aile bir aradaydı.

Takdir edersiniz ki bir Hint düğünü oldukça kalabalık ve renkliydi. Bütün aile bir aradaydı.

Her ne kadar renklerden ve kıyafetlerden gözümüzü alamasak da, tüm dikkatleri üzerine çeken bir isim vardı: Aamir Khan'ın büyük oğlu Junaid Khan!

Beyler bayanlar, karşınızda Aamir Khan'ın oğulları, özellikle de büyük oğlu Junaid Khan!

Beyler bayanlar, karşınızda Aamir Khan'ın oğulları, özellikle de büyük oğlu Junaid Khan!

Bu yüz size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Mesela Henry Cavill'den?

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Peki kendisini neden bu zamana kadar görmedik diye düşünüyorsanız, aslında görmüştük. Fakat şimdiki haliyle pek de benzemiyor açıkçası.

Peki kendisini neden bu zamana kadar görmedik diye düşünüyorsanız, aslında görmüştük. Fakat şimdiki haliyle pek de benzemiyor açıkçası.

Haliyle kız kardeşinin düğününde yepyeni haliyle kamera karşısına geçince, herkesin dikkatini çekti! Öyle ki yabancı magazin kanallarında kendisinden övgüyle bahsedilmeye başlanınca, Hint medyası da bu olaydan gurur duydu.

Hintli Henry Cavill'in videoları paylaşıldı;

Nasıl bir centilmen olduğu da gözlerden kaçmadı;

Sosyal medyada 'Suvolta' adlı hesabın bu videoları paylaşmasıyla, bizler de Aamir Khan'ın oğlunu görmüş olduk.

Sosyal medyada 'Suvolta' adlı hesabın bu videoları paylaşmasıyla, bizler de Aamir Khan'ın oğlunu görmüş olduk.

Pek tabii yorumlar da gecikmedi!

Pek tabii yorumlar da gecikmedi!
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Emin miyiz?

Emin miyiz?
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