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İkinci Bir Çocuk Düşünmediğini Her Fırsatta Söyleyen Özge Özpirinçci, İleride Kızına Vereceği Cevabı Hazırladı

İkinci Bir Çocuk Düşünmediğini Her Fırsatta Söyleyen Özge Özpirinçci, İleride Kızına Vereceği Cevabı Hazırladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 20:16

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde karşımıza çıkan Özge Özpirinçci, magazin gündeminden de eksik olmuyor. Eşi Burak Yamantürk ile mutlu evliliğine devam eden isim, ikinci bir çocuk istemediğini ise neredeyse her fırsatta dile getiriyor. 

Özpirinçci, bu sefer de kızı Mercan'a neden tek çocuk olduğunu söyleyebileceği bir açıklama buldu. Bakalım neymiş?

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Son dönemlerin en popüler oyuncularından Özge Özpirinçci, şimdilerde yeniden seyirci karşısında.

Son dönemlerin en popüler oyuncularından Özge Özpirinçci, şimdilerde yeniden seyirci karşısında.

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu ile seyirci karşısına çıkan Özge Özpirinçci, uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Bugüne kadar dijital işlerden tutun da dizilere birçok ünlü yapımda rol alan isim, son projesiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Özge Özpirinçci'nin Burak Yamantürk ile devam eden aşk dolu evliliğine de diyecek lafımız yok!

Özge Özpirinçci'nin Burak Yamantürk ile devam eden aşk dolu evliliğine de diyecek lafımız yok!

Geçtiğimiz yıllarda evlilik kararı alan çift, her ne kadar medyadan uzak kalmaya çalışsalar da paylaştıkları pozlarla bu pek de mümkün değil. Zira birbirlerine aşk dolu bakışlarına her fırsatta bizler de eşlik ediyoruz.

Yaklaşık 2 sene önce bu aileye katılan Mercan bebek ise kocaman oldu, annesiyle pazara gitmeye bile başladı!

Yaklaşık 2 sene önce bu aileye katılan Mercan bebek ise kocaman oldu, annesiyle pazara gitmeye bile başladı!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, uzunca bir süre kızları Mercan'ın yüzünü paylaşmadılar. Kendi ilişkilerinde olduğu gibi, kızlarını da gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiler.

Mütevazılıktan ödün vermeyen çiftimiz, kızlarının ikinci yaş günü kutlamalarını da bu şekilde yapmıştı;

Bütün tatlılıkları bir yana, Özge Özpirinçci'nin Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününde verdiği bir tavsiye ise çok konuşulmuştu.

Bütün tatlılıkları bir yana, Özge Özpirinçci'nin Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününde verdiği bir tavsiye ise çok konuşulmuştu.

Yakın arkadaşları Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününe katılan Özge Özpirinçci, öncelikle 'bir devir kapandı' diyerek düşüncelerini itiraf etmişti. 

Daha sonra da çifte çocuk konusunda acele etmemelerini tavsiye eden Özpirinçci, 'Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak'la 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var' demişti.

10 yılda bir çocuk yaptığını söyleyen Özpirinçci'nin açıklamalarından ikinci çocuk düşünmediğini anlamak ise çok da zor değil!

10 yılda bir çocuk yaptığını söyleyen Özpirinçci'nin açıklamalarından ikinci çocuk düşünmediğini anlamak ise çok da zor değil!
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Gelelim Özge Özpirinçci'nin bu konudaki yeni paylaşımına;

Gelelim Özge Özpirinçci'nin bu konudaki yeni paylaşımına;
twitter.com

Mercan'ın büyüdüğünde 'neden kardeşim yok?' sorusuna verilecek cevap şimdiden hazır!

'Mercan büyüyüp benim neden kardeşim yok dediğinde vereceğim cevap hazır oh harika!'

"Peki bu cevap nedir?" diye soracak olursanız, Özpirinçci'nin alıntıladığı paylaşım ise burada;

"Peki bu cevap nedir?" diye soracak olursanız, Özpirinçci'nin alıntıladığı paylaşım ise burada;
twitter.com

Ne diyelim, hayırlısı! 🧿

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