İkinci Bir Çocuk Düşünmediğini Her Fırsatta Söyleyen Özge Özpirinçci, İleride Kızına Vereceği Cevabı Hazırladı
İkinci Bir Çocuk Düşünmediğini Her Fırsatta Söyleyen Özge Özpirinçci, İleride Kızına Vereceği Cevabı Hazırladı
Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde karşımıza çıkan Özge Özpirinçci, magazin gündeminden de eksik olmuyor. Eşi Burak Yamantürk ile mutlu evliliğine devam eden isim, ikinci bir çocuk istemediğini ise neredeyse her fırsatta dile getiriyor.
Özpirinçci, bu sefer de kızı Mercan'a neden tek çocuk olduğunu söyleyebileceği bir açıklama buldu. Bakalım neymiş?
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Son dönemlerin en popüler oyuncularından Özge Özpirinçci, şimdilerde yeniden seyirci karşısında.
Özge Özpirinçci'nin Burak Yamantürk ile devam eden aşk dolu evliliğine de diyecek lafımız yok!
Yaklaşık 2 sene önce bu aileye katılan Mercan bebek ise kocaman oldu, annesiyle pazara gitmeye bile başladı!
Bütün tatlılıkları bir yana, Özge Özpirinçci'nin Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününde verdiği bir tavsiye ise çok konuşulmuştu.
10 yılda bir çocuk yaptığını söyleyen Özpirinçci'nin açıklamalarından ikinci çocuk düşünmediğini anlamak ise çok da zor değil!
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Gelelim Özge Özpirinçci'nin bu konudaki yeni paylaşımına;
"Peki bu cevap nedir?" diye soracak olursanız, Özpirinçci'nin alıntıladığı paylaşım ise burada;
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