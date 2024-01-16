İkinci Bir Çocuk Düşünmediğini Her Fırsatta Söyleyen Özge Özpirinçci, İleride Kızına Vereceği Cevabı Hazırladı

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde karşımıza çıkan Özge Özpirinçci, magazin gündeminden de eksik olmuyor. Eşi Burak Yamantürk ile mutlu evliliğine devam eden isim, ikinci bir çocuk istemediğini ise neredeyse her fırsatta dile getiriyor.

Özpirinçci, bu sefer de kızı Mercan'a neden tek çocuk olduğunu söyleyebileceği bir açıklama buldu. Bakalım neymiş?