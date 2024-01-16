Film Setlerinden Evli Mutlu Çocuklu Bir Yaşama: Gupse Özay Barış Arduç'a Nasıl Aşık Olduğunu Anlattı
Film Setlerinden Evli Mutlu Çocuklu Bir Yaşama: Gupse Özay Barış Arduç'a Nasıl Aşık Olduğunu Anlattı
Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Gupse Özay kendisi gibi sektörün sevilen isimlerinden olan Barış Arduç ile nasıl birliktelik yaşadığını ve bu aşkın evlilikle taçlandığını dile getirdi.
Gelin ünlü çiftin aşk hikayesine birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatırlarsanız Gupse Özay ve Barış Arduç "Deliha" filminde birlikte rol almış ve bu rol arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüşmüştü.
Her pozları aşk kokan ünlü çift aşklarını 2020 yılında nikah masasına oturarak taçlandırmışlardı.
Çiftin 2022 yılında Jan Asya isminde bir kızları da oldu.
Barış Arduç ve Gupse Özay çifti aşk kokan pozları ve samimi açıklamaları ile sık sık gündemde yer alan çiftlerden biri.
Deliha filminde aşk yaşamaya başladıkları bilinen bu ünlü çiftin nasıl bir araya geldikleri ise en çok merak edilen sorulardan bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çünkü ünlü çiftimiz 2014 yılında başlayan ilişkilerini uzun bir süre kameralardan saklamayı tercih etmişlerdi.
Geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ile aşklarının nasıl başladığını anlattı.
"Bir komedi filminde beraber oynadığımız için komediye elverişli bir setimiz vardı" diyen Özay, Barış Arduç ile birbirlerine çekilmelerinin nedenini mizah olarak açıkladı.
Ünlü oyuncu, Barış Arduç'un çok yakışıklı olduğunu ama onu asıl etkileyen şeyin aralarındaki mizah anlayışı olduğunu da söyledi.
Gupse Özay, aynı zamanda Barış Arduç ile aralarındaki o mizah dengesinin onları güzel bir aşka sürüklediğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte Gupse Özay'ın Barış Arduç ile nasıl başladıklarını anlattığı anlar...
Sizce ilişkide mizah anlayışının uyması önemli mi? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda