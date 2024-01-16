Film Setlerinden Evli Mutlu Çocuklu Bir Yaşama: Gupse Özay Barış Arduç'a Nasıl Aşık Olduğunu Anlattı

Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Gupse Özay kendisi gibi sektörün sevilen isimlerinden olan Barış Arduç ile nasıl birliktelik yaşadığını ve bu aşkın evlilikle taçlandığını dile getirdi.

Gelin ünlü çiftin aşk hikayesine birlikte bakalım!