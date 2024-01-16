"Bozuyorum Aşk Orucumu" Sözlerini Günümüze Uyarlayan Paylaşıma Gülşen de Kayıtsız Kalamadı
"Bozuyorum Aşk Orucumu" Sözlerini Günümüze Uyarlayan Paylaşıma Gülşen de Kayıtsız Kalamadı
Gülşen'in özellikle bazı şarkı sözlerinin yıllardır dilimize dolandığı konusunda hemfikiriz, değil mi? Peki bu şarkı sözlerinin bazıları günümüze uyarlansa nasıl olurdu?
Gülşen'in de yaptığı bir paylaşım sayesinde, artık meşhur Gülşen şarkısını hep böyle söyleyeceksiniz!
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"Irgalamaz Beni" mi desek yoksa "Dillere Düşeceğiz Seninle" mi?
Son zamanlarda yaşanan polemiklerle magazin gündeminden düşmese de, şarkılarına diyecek sözümüz yok.
Her ne kadar Gülşen'e ait birçok şarkıyı ezbere bilsek de bazılarının anlamını tam olarak kavramakta da zorlanıyoruz.
Gülşen'in akıllarımızdan silinmeyen bir diğer sözü de Nazar Değmesin adlı şarkısında geçiyor: "Bozuyorum aşk orucumu, yıllar sonra seninle."
Elbette "bozuyorum aşko rujumu yıllar sonra seninle" derdik! 😂
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Başka hangi sözleri günümüz 'sosyal medya diline' uyarlayabiliriz?
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