Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Bozuyorum Aşk Orucumu" Sözlerini Günümüze Uyarlayan Paylaşıma Gülşen de Kayıtsız Kalamadı

"Bozuyorum Aşk Orucumu" Sözlerini Günümüze Uyarlayan Paylaşıma Gülşen de Kayıtsız Kalamadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.01.2024 - 18:57

Gülşen'in özellikle bazı şarkı sözlerinin yıllardır dilimize dolandığı konusunda hemfikiriz, değil mi? Peki bu şarkı sözlerinin bazıları günümüze uyarlansa nasıl olurdu?

Gülşen'in de yaptığı bir paylaşım sayesinde, artık meşhur Gülşen şarkısını hep böyle söyleyeceksiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Irgalamaz Beni" mi desek yoksa "Dillere Düşeceğiz Seninle" mi?

"Irgalamaz Beni" mi desek yoksa "Dillere Düşeceğiz Seninle" mi?

1996'da 'Be Adam' ile büyük bir çıkış yapan Gülşen, bir süre müzikal kariyerinden uzaklaşmış olsa da son yılların en çok dinlenen işlerine imzasını attı. 2004'te ise kazandığı ödüllerle kariyerinin zirvesini gören isim, müzik sektöründen silinmeyeceğini kanıtlamış oldu.

Son zamanlarda yaşanan polemiklerle magazin gündeminden düşmese de, şarkılarına diyecek sözümüz yok.

Son zamanlarda yaşanan polemiklerle magazin gündeminden düşmese de, şarkılarına diyecek sözümüz yok.

Örneğin Gülşen'e ait olduğunu bilmediğiniz fakat ezbere bildiğiniz bir şarkı olma ihtimali oldukça fazla!

Her ne kadar Gülşen'e ait birçok şarkıyı ezbere bilsek de bazılarının anlamını tam olarak kavramakta da zorlanıyoruz.

Her ne kadar Gülşen'e ait birçok şarkıyı ezbere bilsek de bazılarının anlamını tam olarak kavramakta da zorlanıyoruz.

Mesela, Gülşen'in Önsöz şarkısında 'Severse soldan, silerse sağdan' sözlerinin anlamı ne olabilir ki?

Burada ne anlama geldiğini açıklamıştık;

Gülşen'in akıllarımızdan silinmeyen bir diğer sözü de Nazar Değmesin adlı şarkısında geçiyor: "Bozuyorum aşk orucumu, yıllar sonra seninle."

Gülşen'in akıllarımızdan silinmeyen bir diğer sözü de Nazar Değmesin adlı şarkısında geçiyor: "Bozuyorum aşk orucumu, yıllar sonra seninle."

Bozuyorum aşk orucumu

Yıllar sonra seninle

Âşığım, hayranım her bir zerrene

Bakmaya kıyamadım bir kez yüzüne

Nazar değmesin, eğilsin âlem dizine

Peki ya bu sözler, günümüze uyarlansa nasıl olurdu?

Elbette "bozuyorum aşko rujumu yıllar sonra seninle" derdik! 😂

Elbette "bozuyorum aşko rujumu yıllar sonra seninle" derdik! 😂

Artık yaşadığımız kulak aşinalığımızdan mıdır, nedir bilemeyiz ama birçoğumuz bu sözleri zaten bu şekilde duymaya başlamışız. 

Sosyal medyada böyle bir görsel hazırlanınca da, Gülşen de gördüğünüz gibi kayıtsız kalamamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başka hangi sözleri günümüz 'sosyal medya diline' uyarlayabiliriz?

Başka hangi sözleri günümüz 'sosyal medya diline' uyarlayabiliriz?

Yaratıcı yorumlarınızı bekliyoruz! 😂

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?