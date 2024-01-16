"Bozuyorum Aşk Orucumu" Sözlerini Günümüze Uyarlayan Paylaşıma Gülşen de Kayıtsız Kalamadı

Gülşen'in özellikle bazı şarkı sözlerinin yıllardır dilimize dolandığı konusunda hemfikiriz, değil mi? Peki bu şarkı sözlerinin bazıları günümüze uyarlansa nasıl olurdu?

Gülşen'in de yaptığı bir paylaşım sayesinde, artık meşhur Gülşen şarkısını hep böyle söyleyeceksiniz!