Gülşen'in "Severse Soldan, Silerse Sağdan" Sözlerinin Anlamını Öğrenince "Vay Be" Diyeceksiniz

Özellikle pop şarkılarda ritmin, müziğin daha önemli olduğuna olan inanç çok fazla. Bundandır ki pop şarkılarda sözler hem kolay ezberleniyor, hem de oldukça akıcı.

Bunun en büyük örneğinden birisi de yaptığı şarkılarla içimizi kıpır kıpır eden Gülşen.