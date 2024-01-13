Gülşen'in "Severse Soldan, Silerse Sağdan" Sözlerinin Anlamını Öğrenince "Vay Be" Diyeceksiniz
Gülşen'in "Severse Soldan, Silerse Sağdan" Sözlerinin Anlamını Öğrenince "Vay Be" Diyeceksiniz
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Bir şarkıyı kaç kez dinlersek dinleyelim, yanlış öğrendiğimiz bir sözü unutmak öyle kolay değil.
Öte yandan bazı şarkı sözlerinin de anlamını sorgulamadan kabul ediyoruz.
Örneğin Gülşen'in 'Önsöz' şarkısında herkesin ezbere bildiği ama anlamını bilmediği bir söz var: severse soldan, silerse sağdan.
Aslında hiç de öyle değilmiş!
"Seversin soldan derken, kalbimi kastediyorum. Silersin sağdan derken ise beynin sağ tarafı sildiği için, onu kastediyorum"
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