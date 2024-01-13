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Gülşen'in "Severse Soldan, Silerse Sağdan" Sözlerinin Anlamını Öğrenince "Vay Be" Diyeceksiniz

Gülşen'in "Severse Soldan, Silerse Sağdan" Sözlerinin Anlamını Öğrenince "Vay Be" Diyeceksiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.01.2024 - 11:03

Bazı şarkılar var ki sözlerine bir türlü anlam veremez, yanlış söyleyip dururuz. Bazı şarkılar da var ki sözlerine odaklanmadan, söyler ve geçeriz. Halbuki birçok şarkı sözünün derin bir anlamı, bir hikayesi var. 

Tıpkı Gülşen'in 'Severse Soldan, Silerse Sağdan' sözlerinde olduğu gibi.

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Bir şarkıyı kaç kez dinlersek dinleyelim, yanlış öğrendiğimiz bir sözü unutmak öyle kolay değil.

Bir şarkıyı kaç kez dinlersek dinleyelim, yanlış öğrendiğimiz bir sözü unutmak öyle kolay değil.

Tıpkı Teoman'ın 'Paramparça' şarkısında geçen 'bir bar taburesi üstünde' sözlerinin milyonlarca kişi tarafından 'bir barta kulesi' olarak anlaşılması gibi

Bu şarkıları öyle kabul ediyor, öyle benimsiyoruz üstelik.

Öte yandan bazı şarkı sözlerinin de anlamını sorgulamadan kabul ediyoruz.

Öte yandan bazı şarkı sözlerinin de anlamını sorgulamadan kabul ediyoruz.

Özellikle pop şarkılarda ritmin, müziğin daha önemli olduğuna olan inanç çok fazla. Bundandır ki pop şarkılarda sözler hem kolay ezberleniyor, hem de oldukça akıcı. 

Bunun en büyük örneğinden birisi de yaptığı şarkılarla içimizi kıpır kıpır eden Gülşen.

Örneğin Gülşen'in 'Önsöz' şarkısında herkesin ezbere bildiği ama anlamını bilmediği bir söz var: severse soldan, silerse sağdan.

Örneğin Gülşen'in 'Önsöz' şarkısında herkesin ezbere bildiği ama anlamını bilmediği bir söz var: severse soldan, silerse sağdan.

Şöyle bir düşününce, sol derken kalbin kastedildiğini anlıyoruz. Peki ya sağdan derken? Kalbinin sağından mı siliniyor bu kişi? Yoksa sadece sol ve sağın uyumlu olması için mi böyle bir söz yazılmış?

Aslında hiç de öyle değilmiş!

Aslında hiç de öyle değilmiş!

Gülşen, yıllar önce katıldığı bir programda bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklıyor. Bugün ise sosyal medyada 'Listenary' tarafından paylaşılmasıyla yeniden gündemimize geldi bu video. 

Peki bu sözlerin anlamı neymiş?

"Seversin soldan derken, kalbimi kastediyorum. Silersin sağdan derken ise beynin sağ tarafı sildiği için, onu kastediyorum"

"Seversin soldan derken, kalbimi kastediyorum. Silersin sağdan derken ise beynin sağ tarafı sildiği için, onu kastediyorum"

Yani anlayacağınız, Gülşen hem kalbimizden hem de beynimizden bahsediyormuş. Kalbinden seversin, evet. Yeri geldi beyninden de silersin. Peki ya kalbinden, solundan silebilir misin?

Yeni nesil ozanımız Gülşen, bizi yine efkarlandırdı!

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