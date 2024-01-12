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Hazal Kaya 'Ünlü İkizin Kim?' Videosuna Kıvanç Tatlıtuğ Cevabı Alınca Aşk-ı Memnu Nihal'i Devreye Soktu

Hazal Kaya 'Ünlü İkizin Kim?' Videosuna Kıvanç Tatlıtuğ Cevabı Alınca Aşk-ı Memnu Nihal'i Devreye Soktu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.01.2024 - 19:02

Bugüne kadar birçok ünlü yapımda gördüğümüz Hazal Kaya, dönemimizin en popüler isimlerinden. Bir diğer popüler isim kim dersiniz? Elbette Kıvanç Tatlıtuğ. Hazal Kaya, 'ünlü ikizin kim?' filtresi ile çektiği bir videoda cevap olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce, şaşkınlığını gizleyemedi!

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Son zamanların en popüler ve pek tabii sevilen isimleri: Hazal Kaya ve Ali Atay.

Son zamanların en popüler ve pek tabii sevilen isimleri: Hazal Kaya ve Ali Atay.

Hazal Kaya ve Ali Atay'ı bugüne kadar birçok başarılı projede gördük. Leyla ile Mecnun'dan tutun da Aşk-ı Memnu'ya, son olarak da Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Ölümlü Dünya'ya, çiftimiz birçok ünlü yapımda yer aldı.

2019 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan çift, aşkları ile de göz dolduruyor.

2019 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan çift, aşkları ile de göz dolduruyor.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden birisi olarak gösterilen Atay ve Kaya, ilk çocukları Fikret Ali'ye de kucaklarına almışlardı. 2023 yılında ise ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Leyla ve Fikret Ali ile 4 kişilik tatlı mı tatlı bir aile oldular kısacası!

Leyla ve Fikret Ali ile 4 kişilik tatlı mı tatlı bir aile oldular kısacası!

Tabii bu sürede medyadan da ellerini eteklerini çekmediler. Severek takip ettiğimiz çiftimiz, hem çocuklarıyla hem birbirleriyle birçok paylaşım yaptı. İmza attıkları projeler ile de gündemimizden uzak kalmadılar hiçbir zaman.

Her ne kadar Ali Atay sosyal medyada pek aktif olmasa da aynı durum Hazal Kaya için geçerli değil.

Her ne kadar Ali Atay sosyal medyada pek aktif olmasa da aynı durum Hazal Kaya için geçerli değil.

Yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunan Hazal Kaya, instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor. Hikayeler de paylaşıyor, fotoğraflar da, reels videoları da...

Hazal Kaya son olarak sosyal medyada birçok kişide gördüğümüz 'ünlü ikizin kim?' filtresini denediğini bir paylaşım yaptı.

Hazal Kaya son olarak sosyal medyada birçok kişide gördüğümüz 'ünlü ikizin kim?' filtresini denediğini bir paylaşım yaptı.
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Aslına bakarsanız, ilk olarak Celil Nalçakan'dan geldi bu video;

'Ünlü ikizin kim?' videosunu deneyen Hazal Kaya'ya ise Kıvanç Tatlıtuğ çıktı!

Şaşkınlığı gizleyemeyen Hazal Kaya "oldu mu böyle?" dedi.

Şaşkınlığı gizleyemeyen Hazal Kaya "oldu mu böyle?" dedi.

Aslında şöyle bir bakınca biz benzettik! 

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