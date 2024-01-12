Hazal Kaya 'Ünlü İkizin Kim?' Videosuna Kıvanç Tatlıtuğ Cevabı Alınca Aşk-ı Memnu Nihal'i Devreye Soktu
Hazal Kaya 'Ünlü İkizin Kim?' Videosuna Kıvanç Tatlıtuğ Cevabı Alınca Aşk-ı Memnu Nihal'i Devreye Soktu
Bugüne kadar birçok ünlü yapımda gördüğümüz Hazal Kaya, dönemimizin en popüler isimlerinden. Bir diğer popüler isim kim dersiniz? Elbette Kıvanç Tatlıtuğ. Hazal Kaya, 'ünlü ikizin kim?' filtresi ile çektiği bir videoda cevap olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce, şaşkınlığını gizleyemedi!
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Son zamanların en popüler ve pek tabii sevilen isimleri: Hazal Kaya ve Ali Atay.
2019 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan çift, aşkları ile de göz dolduruyor.
Leyla ve Fikret Ali ile 4 kişilik tatlı mı tatlı bir aile oldular kısacası!
Her ne kadar Ali Atay sosyal medyada pek aktif olmasa da aynı durum Hazal Kaya için geçerli değil.
Hazal Kaya son olarak sosyal medyada birçok kişide gördüğümüz 'ünlü ikizin kim?' filtresini denediğini bir paylaşım yaptı.
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Aslına bakarsanız, ilk olarak Celil Nalçakan'dan geldi bu video;
'Ünlü ikizin kim?' videosunu deneyen Hazal Kaya'ya ise Kıvanç Tatlıtuğ çıktı!
Şaşkınlığı gizleyemeyen Hazal Kaya "oldu mu böyle?" dedi.
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