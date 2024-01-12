Hazal Kaya 'Ünlü İkizin Kim?' Videosuna Kıvanç Tatlıtuğ Cevabı Alınca Aşk-ı Memnu Nihal'i Devreye Soktu

Bugüne kadar birçok ünlü yapımda gördüğümüz Hazal Kaya, dönemimizin en popüler isimlerinden. Bir diğer popüler isim kim dersiniz? Elbette Kıvanç Tatlıtuğ. Hazal Kaya, 'ünlü ikizin kim?' filtresi ile çektiği bir videoda cevap olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce, şaşkınlığını gizleyemedi!