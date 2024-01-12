Seren Serengil, Esra Erol'da Programının Toplum Ahlakını Bozduğunu Söyleyerek Erol'u RTÜK'e Şikayet Etti!
Seren Serengil, Esra Erol'da Programının Toplum Ahlakını Bozduğunu Söyleyerek Erol'u RTÜK'e Şikayet Etti!
Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden olan Esra Erol'un programına oldukça ilginç konu ve kişiler geliyor... Bu konular Seren Serengil'in de dikkatini çekmiş olacak ki sosyal medya hesabında Esra Erol'u hedef alarak 'Toplum ahlakını bozuyor' iddiasıyla RTÜK'e şikayette bulundu!
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Seren Serengil, RTÜK'e yaptığı çağrıyla gündeme geldi.
Bu çağrının muhatabı ise Esra Erol'du.
Sebebi ise programda işlenen konular. Evli kadınların başkalarına kaçması veya kadınların evli erkeklerle birliktelik yaşamaları sonucu gelen ihbarları değerlendirip o konuları işleyen Esra Erol, Seren Serengil'in dikkatini çekti.
Zaten bildiğiniz üzere ülkemizde ne kadar çok izlenirlerse izlensinler başta Müge Anlı ve Esra Erol olmak üzere izleyiciler yayınlanan bu gündüz kuşağı programlarını 'toplumun ahlakını bozduğu' sebebiyle şikayet ediyor, kaldırılmaları talep ediyolardı.
Sezon boyunca haklarında binlerce şikayet ve yayından kaldırılma talebi gelen programlar hala yayınlanmaya ve milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediliyor.
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İşlenen birbirinden acayip ve beyin yakan konular, Seren Serengil'in de dikkatini çekmiş. Özellikle de Esra Erol'da programı!
Evi terk eden evli kadınlardan/erkeklerden, evli kişilerle beraberlik kuran erkeklere/kadınlara birçok farklı konu işlenen Esra Erol'da programından kesitler çekerek sosyal medyasında paylaşan Seren Serengil, bir de şikayette bulundu.
Seren Serengil'in RTÜK'ü etiketleyerek yazdıkları ise bu şekilde 👇
Bildiğiniz üzere Seren Serengil daha birkaç ay önce Bircan Bali ve Arto ile birlikte Söylemezsem Olmaz isimli magazin programını sunuyordu. Programda yer verdikleri dedikoduların muhataplarıyla ise sık sık davalık oluyorlardı...
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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