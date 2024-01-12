Seren Serengil, Esra Erol'da Programının Toplum Ahlakını Bozduğunu Söyleyerek Erol'u RTÜK'e Şikayet Etti!

'Bu evli adamlarla yatıp kalkanları veya evliyken kocasını aldatanları televizyona çıkartıp kocalarının onlara geri dönmesi için yalvartıyorsunuz. Bu ahlaksızlıkları normalleştiriyorsunuz. Bu toplum hiç bu kadar ahlak erezyonuna uğramamıştı. Sanatçıların çarpık hayatlarını görmezden gelip reklamlarda oynatıp onlara iş veriyorsunuz. Bu tip kadınlar televizyondan men edilmeli, bunlara sahne yasağı konulmalı. Özendirici çok kötü örnek teşkil ediyorlar. Artık kadın programlarında ve sahnelerde 'Evli adam veya evli kadının başkasına gitti' haberlerini izlemek istemiyoruz.'