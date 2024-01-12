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Özlem Tekin'in Yıllar Önce Konuk Aldığı Hande Yener'i Zorbalayıp Programdan Kaçırdığı Anları Hatırlayalım

Özlem Tekin'in Yıllar Önce Konuk Aldığı Hande Yener'i Zorbalayıp Programdan Kaçırdığı Anları Hatırlayalım

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
12.01.2024 - 15:45

2000 yılında Kanal D'de yayınlanmak için hazırlanan Yaz Rüzgarı programının sunuculuğu Özlem Tekin'e verilmişti. Tekin'in renkli kişiliğini ve esprili tarzını gördüğümüz programın konuklarından birisi de Hande Yener olmuştu. Hande Yener'e bi' tık fazla yüklenen Özlem Tekin'in, Yener'in programdan erken ayrılmasıyla tek başına kaldığı anlar yeniden gündeme geldi.

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Özlem Tekin'i ilk kez rock müziğinin ülkemizde pik noktasına ulaştığı 90'lı yıllarda tanımıştık.

Özlem Tekin'i ilk kez rock müziğinin ülkemizde pik noktasına ulaştığı 90'lı yıllarda tanımıştık.

Başarılı bir eğitim hayatının ardından mezun olduğu 1992 senesinde müzik kariyerine adım atan Özlem Tekin'in adı türlü iddialarla da anılmıştı.

Başarılı bir eğitim hayatının ardından mezun olduğu 1992 senesinde müzik kariyerine adım atan Özlem Tekin'in adı türlü iddialarla da anılmıştı.

1988 yılında Şebnem Ferah, Duygu Karpuz, Ebru Bank, Gül Ağırca'dan oluşan gruba 1992 yılında Özlem Tekin de dahil olmuştu.

1988 yılında Şebnem Ferah, Duygu Karpuz, Ebru Bank, Gül Ağırca'dan oluşan gruba 1992 yılında Özlem Tekin de dahil olmuştu.

Türkiye'nin ilk ve tek kadınlardan oluşan Rock grubu, o dönem bir hayli seviliyordu. Fakat serüvenleri kısa sürdü ve 1994'te bu grup dağıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek kadınlardan oluşan Rock grubu, o dönem bir hayli seviliyordu. Fakat serüvenleri kısa sürdü ve 1994'te bu grup dağıldı.

Grubun ayrılmasının ardından kariyerlerine başarıyla devam eden iki isim kalmıştı geriye: Şebnem Ferah ve Özlem Tekin...

Grubun ayrılmasının ardından kariyerlerine başarıyla devam eden iki isim kalmıştı geriye: Şebnem Ferah ve Özlem Tekin...

Çok iyi iki dost olan Ferah ve Tekin, grubun dağılmasıyla artık görüşmemeye başladılar. Aralarına soğukluk ve mesafe giren ikili artık dost değil birer rakiptiler. Söylenenlere göre bu rekabeti başlatan kişi müzikalite ve çevre bakımından daha üstün olan Özlem Tekin'di.

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İddialar öyle ki dönemin yetenek avcısı olan ve piyasayı tekelleştirmekle suçlanan Sezen Aksu da olaya dahil oldu ve Şebnem Ferah'ı herkesin girmeye çalıştığı o kanatlarının altına aldı.

İddialar öyle ki dönemin yetenek avcısı olan ve piyasayı tekelleştirmekle suçlanan Sezen Aksu da olaya dahil oldu ve Şebnem Ferah'ı herkesin girmeye çalıştığı o kanatlarının altına aldı.

Özlem Tekin'i ise yalnızlaştırarak piyasadan uzaklaştırdı...

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Bizler Sezen Aksu'nun Şebnem Ferah'a sahip çıktığı iddialarının ardından her yerde onu görmeye başlamışken Özlem Tekin müzik kariyerini 2013'te çıkarttığı Kargalar albümüyle noktalandırıp Muğla Milas'ta bir köye yerleşerek gözlerden uzak bir hayata atıldı...

Bizler Sezen Aksu'nun Şebnem Ferah'a sahip çıktığı iddialarının ardından her yerde onu görmeye başlamışken Özlem Tekin müzik kariyerini 2013'te çıkarttığı Kargalar albümüyle noktalandırıp Muğla Milas'ta bir köye yerleşerek gözlerden uzak bir hayata atıldı...

Tekin'in inzivaya çekilmeden önce müzik dışında televizyon dünyasına da adım attığı biliniyordu. Kendisi birçok dizide yer almasının yanı sıra 2000'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaz Rüzgarı programında sunuculuk da yaptı.

Tekin'in inzivaya çekilmeden önce müzik dışında televizyon dünyasına da adım attığı biliniyordu. Kendisi birçok dizide yer almasının yanı sıra 2000'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaz Rüzgarı programında sunuculuk da yaptı.

Sert imajının altında yatan esprili ve renkli kimliğini de burada gördük diyebiliriz.

Her sunucu gibi gelen konuğuna takılmadan edemeyen Özlem Tekin'in bir kurbanı da Hande Yener olmuştu.

Her sunucu gibi gelen konuğuna takılmadan edemeyen Özlem Tekin'in bir kurbanı da Hande Yener olmuştu.

Hande Yener ilk stüdyo albümü olan Senden İbaret için program program gezerken yolu Özlem Tekin'in Yaz Rüzgarı'na da düşmüş.

Hande Yener ilk stüdyo albümü olan Senden İbaret için program program gezerken yolu Özlem Tekin'in Yaz Rüzgarı'na da düşmüş.
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Herkesin malumu olan telefon numarası okumalı sıkıcı program açılışı prosedürünü yerine getiren Özlem Tekin, Hande Yener'i adeta bombalayarak tanıtıyor!

Herkesin malumu olan telefon numarası okumalı sıkıcı program açılışı prosedürünü yerine getiren Özlem Tekin, Hande Yener'i adeta bombalayarak tanıtıyor!

"Handeciğim hoş geldin. Hande'yi görünce çok fazla şaşırmadınız herhalde. Çünkü Hande bu ara hangi kanalı açsak karşımıza çıkıyor. Promosyon döneminde kendisi. Hatta biz kendisini çağırmadık, sabah her birlikte buraya geldiğimizde Hande'yi stüdyomuzda bulduk."

"Handeciğim hoş geldin. Hande'yi görünce çok fazla şaşırmadınız herhalde. Çünkü Hande bu ara hangi kanalı açsak karşımıza çıkıyor. Promosyon döneminde kendisi. Hatta biz kendisini çağırmadık, sabah her birlikte buraya geldiğimizde Hande'yi stüdyomuzda bulduk."

Programda yer alan ve 'Birisi laf soksa da dadumdatıstıs yapsam' diye bekleyen bateristi baya bir mutlu ediyor bu sözler tabii ki! Kendinden geçerek bir davula bir zile vuruveriyor bagetini büyük bir hazla!

Biz klibi izlerken Hande ile sohbete başlayan Özlem Tekin, DMC'nin programa gönderdiği basın bültenini doluyor bu sefer de diline. Hande Yener bu sıralar şok biliyorsunuz!

Biz klibi izlerken Hande ile sohbete başlayan Özlem Tekin, DMC'nin programa gönderdiği basın bültenini doluyor bu sefer de diline. Hande Yener bu sıralar şok biliyorsunuz!

'Elimde Hande Yener'in iki sayfadan oluşan basın bülteni var. Hatta birinde Hande Yener'in fotoğrafı bile var. DMC ne yapıyor? Çok güzel çalışıyorlar. Sanatçıları nefis şekilde lanse ediyor. Her programa bir şekilde konuk ettiriliyorlar!'

Hande Yener'in bu şekilde izlediği Özlem Tekin, rotayı Hande'nin gecikmesine ve programdan erken gidecek olmasına takıyor kafayı. Basın bültenini de "Ay bu çok uzun, okuyamayacağım şimdi. Sonra okurum" diyerek rafa kaldırıyor.

Hande Yener'in bu şekilde izlediği Özlem Tekin, rotayı Hande'nin gecikmesine ve programdan erken gidecek olmasına takıyor kafayı. Basın bültenini de "Ay bu çok uzun, okuyamayacağım şimdi. Sonra okurum" diyerek rafa kaldırıyor.

Hande Yener'in kasedini de goygoy malzemesi yapan Özlem Tekin, birazcık Hande'yi dış görünüşünden, saçından, başından vuruyor gibi oluyor! "Anlat bakalım bir şeyler" diyen Özlem Tekin "Kariyerime nasıl başladığımı anlatayım o zaman" diyen Yener'e "Ay yok, o kadar eskiye gitme. Diğer katıldığın programlarda öğrendik bunu" diye susturuyor.

Hande Yener'in kasedini de goygoy malzemesi yapan Özlem Tekin, birazcık Hande'yi dış görünüşünden, saçından, başından vuruyor gibi oluyor! "Anlat bakalım bir şeyler" diyen Özlem Tekin "Kariyerime nasıl başladığımı anlatayım o zaman" diyen Yener'e "Ay yok, o kadar eskiye gitme. Diğer katıldığın programlarda öğrendik bunu" diye susturuyor.
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"Sezen Aksu'ya vokal yapmışsın, müzik eğitimi falan... Öyle değil mi?" diyerek hafif bir küçümsemede bulunan Tekin valla hem Hande Yener'i hem de bizleri şoke ediyor!

"Sezen Aksu'ya vokal yapmışsın, müzik eğitimi falan... Öyle değil mi?" diyerek hafif bir küçümsemede bulunan Tekin valla hem Hande Yener'i hem de bizleri şoke ediyor!

Hande albümüne şarkı veren isimleri sayarken Özlem yine yapacağını yapıyor ve papağan gibi isimleri tekrarlayarak orkestradan ritim ile destek alıyor.

Hande albümüne şarkı veren isimleri sayarken Özlem yine yapacağını yapıyor ve papağan gibi isimleri tekrarlayarak orkestradan ritim ile destek alıyor.

Bol bol sözünü kesmesinin ardından bir şarkı isteyen Özlem Tekin "Yalanın Batsın" şarkısını okuyacağını söyleyen Hande Yener'e gülüyor ve klipteki dansçıdan "Zenci dansçı Derek bizimle birlikte değil. Buradan ona sevgiler saygılar klibi süslediği için." diyerek madiliğe devam ediyor.

Dansçı ve klip yönetmeninin yabancı olduğunu öğrenen Özlem 'Maşallah, dansçılar, yönetmenler getiriliyor' diye laf soktuğu Hande'ye 'Ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde bir şeyi çok merak ettim. Şarkının introsu (giriş müziği) çok uzun. Dedim 'Bu kızcağız acaba bir programa çıktığında şarkı başlayana kadar ne yapacak?'' Hande ise bu pası göğsünde yumuşatıp 'Gidip çay içiyorum' diye cevapladı.

Her ara sonrası modu giderek düşen Hande, sonunda basın bültenini okuyan Özlem'in "Hiç kendine ait şarkı yok albümde" sözüne "Şarkı yaptım da albüme koyacak kadar başarılı bulmadım" diyerek cevap veriyor.

Her ara sonrası modu giderek düşen Hande, sonunda basın bültenini okuyan Özlem'in "Hiç kendine ait şarkı yok albümde" sözüne "Şarkı yaptım da albüme koyacak kadar başarılı bulmadım" diyerek cevap veriyor.

Program boyunca baterist dostumuza bol bol "Dadumdatıstıs" yaptıran Özlem Tekin "2-3 aydır konser olmadığı için çok özledim" diyen Hande'ye "Seni de diğer sanatçıları kandırdıkları gibi 'Önümüzdeki ay konserlerin başlıyor' diye kandırmışlar. Biz artık bunu yemiyoruz!" diyerek bateriste bir daha pas atıyor ve reklamlara gidiyor.

Program boyunca baterist dostumuza bol bol "Dadumdatıstıs" yaptıran Özlem Tekin "2-3 aydır konser olmadığı için çok özledim" diyen Hande'ye "Seni de diğer sanatçıları kandırdıkları gibi 'Önümüzdeki ay konserlerin başlıyor' diye kandırmışlar. Biz artık bunu yemiyoruz!" diyerek bateriste bir daha pas atıyor ve reklamlara gidiyor.
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Dakikalarca Hande'ye hayranlardan gelen faksları okutan Özlem Tekin, Şanlıurfa'dan Ahmet Boruldaş'ı stüdyoya bağlıyor. Biraz da Ahmet ile konuşan Hande bir şarkı daha okuyor ve bir sonraki aradan sonra programa çıkmıyor!

Dakikalarca Hande'ye hayranlardan gelen faksları okutan Özlem Tekin, Şanlıurfa'dan Ahmet Boruldaş'ı stüdyoya bağlıyor. Biraz da Ahmet ile konuşan Hande bir şarkı daha okuyor ve bir sonraki aradan sonra programa çıkmıyor!

Hande'yi kapıdan uğurladıktan sonra programa tek başına devam eden Özlem Tekin "Efendim, konuğumuzu yolladık. Bu ilk kez oluyor. Bakalım daha neler neler göreceğiz? Programa geç gelenler mi istersiniz, erken kaçanlar mı?"

Hande'yi kapıdan uğurladıktan sonra programa tek başına devam eden Özlem Tekin "Efendim, konuğumuzu yolladık. Bu ilk kez oluyor. Bakalım daha neler neler göreceğiz? Programa geç gelenler mi istersiniz, erken kaçanlar mı?"

Konuğa ayıp olmasın diye hızlı hızlı okuyup geçtiği faksları, artık bir konuğu olmadığı için rahat rahat okuyan hatta fakslar arasında kaybolan Özlem Tekin son bombayı da patlatıyor!

Konuğa ayıp olmasın diye hızlı hızlı okuyup geçtiği faksları, artık bir konuğu olmadığı için rahat rahat okuyan hatta fakslar arasında kaybolan Özlem Tekin son bombayı da patlatıyor!

'Ben size diyorum bir katılan pişman, bir de katılmayan. Acaba çok ayıp şeyler söylemiş olabilir miyiz? Kötü davranmadık değil mi konuğumuza? Hayır, hayır... Şarkılarını da sevdik, dinledik. Acelesi varmış; bilmem doğru bilmem yanlış...'

Programın tam hali 2 yıl önce YouTube'a yüklenmiş.

"Ee peki ne oldu da 24 yıl sonra yine bu anları konuşuyoruz?" diye soranlara 'Sosyal medyanın gücü' cevabını veriyoruz.

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Çünkü o anlar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Çünkü o anlar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
twitter.com

Kimileri Özlem Tekin'in söylemlerini gayet olumlu karşılarken,

Kimileri Özlem Tekin'in söylemlerini gayet olumlu karşılarken,
twitter.com

Kimileri Hande Yener'i haklı bulmuş.

Kimileri Hande Yener'i haklı bulmuş.
twitter.com

Sonuçta bu tarz 'şakalara' yıllarca Beyazıt Öztürk sayesinde kahkahalarla gülmüştük!

Sonuçta bu tarz 'şakalara' yıllarca Beyazıt Öztürk sayesinde kahkahalarla gülmüştük!
twitter.com

Hal böyle olunca da konu hakkında birçok yorum yapıldı.

Hal böyle olunca da konu hakkında birçok yorum yapıldı.
twitter.com
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Fakat gözden kaçan bir nokta var. Özlem Tekin, Hande Yener'in erken ayrılacağını zaten program başında belirtmişti.

Fakat gözden kaçan bir nokta var. Özlem Tekin, Hande Yener'in erken ayrılacağını zaten program başında belirtmişti.
twitter.com

Özlem'in Hande gittikten sonra "Ayıp mı ettik?" tarzında konuşunca sanki Hande programı terk etmiş gibi bir algı oluşmuş.

Özlem'in Hande gittikten sonra "Ayıp mı ettik?" tarzında konuşunca sanki Hande programı terk etmiş gibi bir algı oluşmuş.
twitter.com

Tabii program boyunca yaptığı madilikler de ortada! 😂

Tabii program boyunca yaptığı madilikler de ortada! 😂
twitter.com

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

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