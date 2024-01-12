Özlem Tekin'in Yıllar Önce Konuk Aldığı Hande Yener'i Zorbalayıp Programdan Kaçırdığı Anları Hatırlayalım

Dansçı ve klip yönetmeninin yabancı olduğunu öğrenen Özlem 'Maşallah, dansçılar, yönetmenler getiriliyor' diye laf soktuğu Hande'ye 'Ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde bir şeyi çok merak ettim. Şarkının introsu (giriş müziği) çok uzun. Dedim 'Bu kızcağız acaba bir programa çıktığında şarkı başlayana kadar ne yapacak?'' Hande ise bu pası göğsünde yumuşatıp 'Gidip çay içiyorum' diye cevapladı.