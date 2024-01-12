Özlem Tekin'in Yıllar Önce Konuk Aldığı Hande Yener'i Zorbalayıp Programdan Kaçırdığı Anları Hatırlayalım
Özlem Tekin'in Yıllar Önce Konuk Aldığı Hande Yener'i Zorbalayıp Programdan Kaçırdığı Anları Hatırlayalım
2000 yılında Kanal D'de yayınlanmak için hazırlanan Yaz Rüzgarı programının sunuculuğu Özlem Tekin'e verilmişti. Tekin'in renkli kişiliğini ve esprili tarzını gördüğümüz programın konuklarından birisi de Hande Yener olmuştu. Hande Yener'e bi' tık fazla yüklenen Özlem Tekin'in, Yener'in programdan erken ayrılmasıyla tek başına kaldığı anlar yeniden gündeme geldi.
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Özlem Tekin'i ilk kez rock müziğinin ülkemizde pik noktasına ulaştığı 90'lı yıllarda tanımıştık.
Başarılı bir eğitim hayatının ardından mezun olduğu 1992 senesinde müzik kariyerine adım atan Özlem Tekin'in adı türlü iddialarla da anılmıştı.
1988 yılında Şebnem Ferah, Duygu Karpuz, Ebru Bank, Gül Ağırca'dan oluşan gruba 1992 yılında Özlem Tekin de dahil olmuştu.
Türkiye'nin ilk ve tek kadınlardan oluşan Rock grubu, o dönem bir hayli seviliyordu. Fakat serüvenleri kısa sürdü ve 1994'te bu grup dağıldı.
Grubun ayrılmasının ardından kariyerlerine başarıyla devam eden iki isim kalmıştı geriye: Şebnem Ferah ve Özlem Tekin...
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İddialar öyle ki dönemin yetenek avcısı olan ve piyasayı tekelleştirmekle suçlanan Sezen Aksu da olaya dahil oldu ve Şebnem Ferah'ı herkesin girmeye çalıştığı o kanatlarının altına aldı.
Bizler Sezen Aksu'nun Şebnem Ferah'a sahip çıktığı iddialarının ardından her yerde onu görmeye başlamışken Özlem Tekin müzik kariyerini 2013'te çıkarttığı Kargalar albümüyle noktalandırıp Muğla Milas'ta bir köye yerleşerek gözlerden uzak bir hayata atıldı...
Tekin'in inzivaya çekilmeden önce müzik dışında televizyon dünyasına da adım attığı biliniyordu. Kendisi birçok dizide yer almasının yanı sıra 2000'de Kanal D ekranlarında yayınlanan Yaz Rüzgarı programında sunuculuk da yaptı.
Her sunucu gibi gelen konuğuna takılmadan edemeyen Özlem Tekin'in bir kurbanı da Hande Yener olmuştu.
Hande Yener ilk stüdyo albümü olan Senden İbaret için program program gezerken yolu Özlem Tekin'in Yaz Rüzgarı'na da düşmüş.
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Herkesin malumu olan telefon numarası okumalı sıkıcı program açılışı prosedürünü yerine getiren Özlem Tekin, Hande Yener'i adeta bombalayarak tanıtıyor!
"Handeciğim hoş geldin. Hande'yi görünce çok fazla şaşırmadınız herhalde. Çünkü Hande bu ara hangi kanalı açsak karşımıza çıkıyor. Promosyon döneminde kendisi. Hatta biz kendisini çağırmadık, sabah her birlikte buraya geldiğimizde Hande'yi stüdyomuzda bulduk."
Biz klibi izlerken Hande ile sohbete başlayan Özlem Tekin, DMC'nin programa gönderdiği basın bültenini doluyor bu sefer de diline. Hande Yener bu sıralar şok biliyorsunuz!
Hande Yener'in bu şekilde izlediği Özlem Tekin, rotayı Hande'nin gecikmesine ve programdan erken gidecek olmasına takıyor kafayı. Basın bültenini de "Ay bu çok uzun, okuyamayacağım şimdi. Sonra okurum" diyerek rafa kaldırıyor.
Hande Yener'in kasedini de goygoy malzemesi yapan Özlem Tekin, birazcık Hande'yi dış görünüşünden, saçından, başından vuruyor gibi oluyor! "Anlat bakalım bir şeyler" diyen Özlem Tekin "Kariyerime nasıl başladığımı anlatayım o zaman" diyen Yener'e "Ay yok, o kadar eskiye gitme. Diğer katıldığın programlarda öğrendik bunu" diye susturuyor.
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"Sezen Aksu'ya vokal yapmışsın, müzik eğitimi falan... Öyle değil mi?" diyerek hafif bir küçümsemede bulunan Tekin valla hem Hande Yener'i hem de bizleri şoke ediyor!
Hande albümüne şarkı veren isimleri sayarken Özlem yine yapacağını yapıyor ve papağan gibi isimleri tekrarlayarak orkestradan ritim ile destek alıyor.
Bol bol sözünü kesmesinin ardından bir şarkı isteyen Özlem Tekin "Yalanın Batsın" şarkısını okuyacağını söyleyen Hande Yener'e gülüyor ve klipteki dansçıdan "Zenci dansçı Derek bizimle birlikte değil. Buradan ona sevgiler saygılar klibi süslediği için." diyerek madiliğe devam ediyor.
Her ara sonrası modu giderek düşen Hande, sonunda basın bültenini okuyan Özlem'in "Hiç kendine ait şarkı yok albümde" sözüne "Şarkı yaptım da albüme koyacak kadar başarılı bulmadım" diyerek cevap veriyor.
Program boyunca baterist dostumuza bol bol "Dadumdatıstıs" yaptıran Özlem Tekin "2-3 aydır konser olmadığı için çok özledim" diyen Hande'ye "Seni de diğer sanatçıları kandırdıkları gibi 'Önümüzdeki ay konserlerin başlıyor' diye kandırmışlar. Biz artık bunu yemiyoruz!" diyerek bateriste bir daha pas atıyor ve reklamlara gidiyor.
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Dakikalarca Hande'ye hayranlardan gelen faksları okutan Özlem Tekin, Şanlıurfa'dan Ahmet Boruldaş'ı stüdyoya bağlıyor. Biraz da Ahmet ile konuşan Hande bir şarkı daha okuyor ve bir sonraki aradan sonra programa çıkmıyor!
Hande'yi kapıdan uğurladıktan sonra programa tek başına devam eden Özlem Tekin "Efendim, konuğumuzu yolladık. Bu ilk kez oluyor. Bakalım daha neler neler göreceğiz? Programa geç gelenler mi istersiniz, erken kaçanlar mı?"
Konuğa ayıp olmasın diye hızlı hızlı okuyup geçtiği faksları, artık bir konuğu olmadığı için rahat rahat okuyan hatta fakslar arasında kaybolan Özlem Tekin son bombayı da patlatıyor!
Programın tam hali 2 yıl önce YouTube'a yüklenmiş.
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Çünkü o anlar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Kimileri Özlem Tekin'in söylemlerini gayet olumlu karşılarken,
Kimileri Hande Yener'i haklı bulmuş.
Sonuçta bu tarz 'şakalara' yıllarca Beyazıt Öztürk sayesinde kahkahalarla gülmüştük!
Hal böyle olunca da konu hakkında birçok yorum yapıldı.
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Fakat gözden kaçan bir nokta var. Özlem Tekin, Hande Yener'in erken ayrılacağını zaten program başında belirtmişti.
Özlem'in Hande gittikten sonra "Ayıp mı ettik?" tarzında konuşunca sanki Hande programı terk etmiş gibi bir algı oluşmuş.
Tabii program boyunca yaptığı madilikler de ortada! 😂
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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