Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinin Kızlarına Kayak Yapmayı Öğrettiği Samimi Anlar "Var Bir Hayalimiz" Dedirtti
Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftinin Kızlarına Kayak Yapmayı Öğrettiği Samimi Anlar "Var Bir Hayalimiz" Dedirtti
Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, kızlarıyla birlikte çıktıkları kar tatilinden paylaştıkları pozlarla adeta kalpleri ısıttı. Buz gibi soğuk hava koşullarına rağmen ailece geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşan çift, mutluluklarıyla görenleri kendilerine hayran bıraktı.
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7 yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin aşklarına imrenmeyen yoktur diye düşünüyoruz.
Yıllardır her görüntüleri aşk kokan ünlü çift birçok kişini hayal ettiği evliliği yaşıyor bile diyebiliriz.
Aşkları gözlerinden okunan çiftin bir de Lina ve Alin isminde ikizleri var.
Biz onları her zaman her şey yolundaymış gibi görsek de çift kısa bir süre önce haklarında çıkan boşanma iddiaları ile sınanmışlardı.
İddialar her ne kadar can sıksa da ünlü çift verdikleri mutlu aile pozları ile boşanma iddialarının sadece bir safsata olduğunu herkese kanıtlamışlardı.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu sefer de kızları Lina ve Alin ile gittikleri kar tatilinden pozları sevenleri ile paylaştılar.
Alin ve Lina'nın kaymayı öğrendiği anlar ünlü çiftin takipçilerinin kalbini eritti.
İşte içinizi ısıtacak o anlar 👇🏼
Buz gibi havada bile içimizi sıcacık yapan bu görüntülere sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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