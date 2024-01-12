Avrupa Yakası Geri mi Dönüyor? "Tanrıverdi" Sarp Apak Konuyla İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı

Türk televizyon tarihine damga vuran Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmeye başlayacağı iddiaları dizinin sevenlerini inanılmaz heyecanlandırmıştı. Efsane dizide 'Tanrıverdi' karakteriyle akıllara kazınan Sarp Apak konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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