Avrupa Yakası Geri mi Dönüyor? "Tanrıverdi" Sarp Apak Konuyla İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı
Avrupa Yakası Geri mi Dönüyor? "Tanrıverdi" Sarp Apak Konuyla İlgili İlk Kez Açıklama Yaptı
Türk televizyon tarihine damga vuran Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmeye başlayacağı iddiaları dizinin sevenlerini inanılmaz heyecanlandırmıştı. Efsane dizide 'Tanrıverdi' karakteriyle akıllara kazınan Sarp Apak konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
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2004 yılında Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Avrupa Yakası hem karakterleri hem de konusuyla Türk dizi tarihine damga vurmayı başarmıştı.
Sıcacık hikayesiyle gönüllerimizi fetheden durum komedi türündeki yapım 6 sezon boyunca ekranlarımızda kalmıştı.
Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Yavuz Seçkin, Peker Açıkalın, Tolga Çevik, Hasibe Eren ve Sarp Apak gibi isimleri bir araya toplayan keyif dolu dizi 24 Haziran 2009 tarihinde izleyici karşısına çıkan 190. bölümle de final yapmıştı.
Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Avrupa Yakası'nın final yapmasının üzerinden çok uzun yıllar geçti fakat tadı damağımızda kaldı. Hatta geçtiğimiz aylarda yapımın yeniden çekileceği öne sürülmüştü.
Dizinin yeniden çekileceği haberi kısa sürede sevenlerini heyecanlandırdı tabii ki. "Aynı kadro mu olur?", "yine Gülse Birsel mi yazar?" gibi sorular da aklımıza geldi.
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Avrupa Yakası'nda "Tanrıverdi Ekşioğulları" karakteriyle o dönemin genç kızlarının sevgilisi olan Sarp Apak, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Apak, yapımın yeniden çekileceği iddiası hakkında "Öyle bir şey yok." diyerek gündemdeki haberleri yalanladı.
"Gülse Birsel yeni bir iş yapacağı için belki onunla ilgili bağdaşlaştırmışlardır. Gülse beni ne zaman çağırsa, oradayım. Onunla başka bağım var. Ama her projede beraber olmamız ne kadar doğru? Ara ara buluşup, yine güzel işler yapacağız."
Sarp Apak'ın açıklaması üzerine sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi, hadi görelim!
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