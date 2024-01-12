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İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye 'Seni Pezevenklerin Elinden Aldım' Dediği Olayın Bilinmeyen Detayları

İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye 'Seni Pezevenklerin Elinden Aldım' Dediği Olayın Bilinmeyen Detayları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
12.01.2024 - 12:29 Son Güncelleme: 12.01.2024 - 12:31

Eğer 2009 yılında televizyon başına geçip İbo Show'u seyrettiyseniz muhtemelen bu skandala tanık olmuşsunuzdur. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasında yaşanan bu tartışmanın bilinmeyen detaylarını sizler için anlattık.

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Şimdi size biraz yakın geçmişe, 2009 yılına götüreceğiz. O dönem İbo Show'a en konuşulan ünlüler geliyor, program her hafta reyting rekorları kırıyordu.

Şimdi size biraz yakın geçmişe, 2009 yılına götüreceğiz. O dönem İbo Show'a en konuşulan ünlüler geliyor, program her hafta reyting rekorları kırıyordu.

Hatta yayın sırasında İbrahim Tatlıses'in arkadaşlarıyla kurduğu sıra gecesi sofrasında çiğ köfteler yoğrulup rakılar içiliyordu. Öyle bir dönem...

Hatta yayın sırasında İbrahim Tatlıses'in arkadaşlarıyla kurduğu sıra gecesi sofrasında çiğ köfteler yoğrulup rakılar içiliyordu. Öyle bir dönem...

Programın sıradaki konuğunun Yıldız Tilbe olacağı günler öncesinden ilan edilmişti. Zaten İbo ve Yıldız Tilbe, sanat yaşamları boyunca birbirleriyle dirsek temasında çalışmış isimlerdi.

Programın sıradaki konuğunun Yıldız Tilbe olacağı günler öncesinden ilan edilmişti. Zaten İbo ve Yıldız Tilbe, sanat yaşamları boyunca birbirleriyle dirsek temasında çalışmış isimlerdi.

Programın başında ikilinin samimim tavırları ekrandan adeta fışkırıyordu, her şey yolunda gibi görünüyordu. Seyirci memnun, onlar memnun...

Programın başında ikilinin samimim tavırları ekrandan adeta fışkırıyordu, her şey yolunda gibi görünüyordu. Seyirci memnun, onlar memnun...

İbo hem ev sahibi hem de İmparator olmanın verdiği şımarıklıkla Yıldız Tilbe'nin şarkılarını kesip espriler yapmaya başlamıştı. Tilbe'nin "Kandıramazsın" şarkısını kesip araya girdikten sonra ise olanlar oldu...

İbo hem ev sahibi hem de İmparator olmanın verdiği şımarıklıkla Yıldız Tilbe'nin şarkılarını kesip espriler yapmaya başlamıştı. Tilbe'nin "Kandıramazsın" şarkısını kesip araya girdikten sonra ise olanlar oldu...
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İbo şarkıdaki "1,2,3,4 tamam" sözünü kastederek "Yani 4 tane kadın tamam, başka kadın istemem diyorsun öyle mi?" şeklinde kendince bir espri yaptı. Ancak Yıldız Tilbe bu "şakayı" hiç de göğsünde yumuşatmayarak şu cevabı verdi: "Senin haremin var, sen daha iyi bilirsin"

İbo şarkıdaki "1,2,3,4 tamam" sözünü kastederek "Yani 4 tane kadın tamam, başka kadın istemem diyorsun öyle mi?" şeklinde kendince bir espri yaptı. Ancak Yıldız Tilbe bu "şakayı" hiç de göğsünde yumuşatmayarak şu cevabı verdi: "Senin haremin var, sen daha iyi bilirsin"

Bombanın pimi artık çekilmişti, stüdyodaki gerginlik evde televizyon seyreden insanların neredeyse damarlarına kadar geçmişti. Konunun patlaması ise kimsenin tahmin etmediği şekilde İbo tarafından yapıldı. Tatlıses durup dururken Yıldız Tilbe'ye "Seni pezevenklerin elinden gittim aldım" şeklinde hatırladığımız şu konuşmayı yaptı:

İ. T. : “Beni dövdüler abi” dediğin zaman seni pezevenklerin elinden aldım. 

Y.T:  Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar, ben aslan gibi evime gittim. Kırıldım size...

İ.T. : Kızım ben sana onu şaka olsun, gırgır olsun diye yapıyorum.

Y.T. : Gırgırı yok, üç kere şarkımı kestiniz.

İ.T. : Sen bana telefon açıp “Abi beni dövdüler” dedin mi?

Y.T. : Şimdi siz bunu niçin söylüyorsunuz?

İ.T. : Bunu söylüyorum çünkü sende manevi hakkım var.

Y.T.: Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Ne olmuş adamın biri beni dövmüşse ve sizden yardım istemişsem... Bunu burada söylemeniz doğru mu?

İ.T. : Ben sana hep iyilik yaptım.

Y.T.: Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor. Sizi de Allah korusun, allahaısmarladık.

İ.T. : Tamam, güle güle... Allah’ın selameti başına olsun.

Bu inanılmaz tartışmadan sonra Yıldız Tilbe programı terk etti. Bir reklam arasından sonra İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe'nin giydiği şeyleri, hatta kullandığı jileti bile bu program için kendilerinin satın aldığını seyirciye anlattı.

Bu inanılmaz tartışmadan sonra Yıldız Tilbe programı terk etti. Bir reklam arasından sonra İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe'nin giydiği şeyleri, hatta kullandığı jileti bile bu program için kendilerinin satın aldığını seyirciye anlattı.

İbo bununla da yetinmedi. Yıldız Tilbe için yapılan alışverişin hem faturasını yayınladı hem de menajeri olan Eyüp Kanat ile konuşmasını deşifre etti.

İbo bununla da yetinmedi. Yıldız Tilbe için yapılan alışverişin hem faturasını yayınladı hem de menajeri olan Eyüp Kanat ile konuşmasını deşifre etti.

Menajer Eyüp Kanat ile İbrahim Tatlıses'in konuşmaları şöyle:

Menajer E.: İbrahim bey Nişantaşı’na geldim. Buradaki fatura 1.500 TL. Ne diyorsunuz?

İbrahim Tatlıses: İyi al.

Menajer E: Yalnız İbrahim bey burayla bitmiyor. Başka mağazada var.

İbrahim Tatlıses: Olmaz Eyüp. Bana bir elbise söyledi. Başka mağaza nerden çıktı.

Menajer E: Valla öyle İbrahim bey.

İbrahim Tatlıses: Peki kardeşim. Hele bir git gör bakalım. O mağazalarda ne var

Menajer E: İbrahim bey bu kadın iyice uçmuş. Ben böyle şey görmedim.

İbrahim Tatlıses: Hayırdır ne oldu.

Menajer E: İbrahim bey Kanyon Alışveriş Merkezi’ne geldim. Horvey Nıchols mağazasındayım.

İbrahim Tatlıses: Eyüp konuya gel. Oradan neler almış.

Menajer E: Ne yok ki İbrahim bey! Sadece burası 4.494 TL yani eski paraya göre 4,5 milyar.

İbrahim Tatlıses: Hoppala! Eyüp bu ne demek ayıp arkadaş!

Menajer E: Böyle İbrahim bey. Ne yapalım ödeyecek miyim?

İbrahim Tatlıses: Hayır Eyüp ödemiyorsun. Hanımı ara ona de ki; “İbrahim beyle böyle konuşmamışsınız”

Menajer E: Tamam İbrahim bey ama bu kadın laftan anlamıyor. Ben ne söylersem o bildiğini söylüyor.

İbrahim Tatlıses: Eyüp beni sinir etme. Sen telefonu aç söyle kardeşim. Bugün cumartesi, saatte sekiz. Yarın İbo Show’a Yıldız’ın yerine kimi bulalım! Ayıp ya televizyonda tanıtımı dönüyor. Bu yaptığı ayıptır arkadaş.

Bu alışveriş meselesinden sonra İbrahim Tatlıses "Seni pezevenklerin elinden aldım" demekle neyi kast ettiğini uzun uzun şu şekilde açıkladı:

Bu alışveriş meselesinden sonra İbrahim Tatlıses "Seni pezevenklerin elinden aldım" demekle neyi kast ettiğini uzun uzun şu şekilde açıkladı:

'Ben bu insanın ne kadar patavatsız olduğunu iyi bilenlerdenim. İdobay’da iki senelik mukavelesi vardı. Daha fazla dayanamadım ve başka firmaya sattım. Aslında nasıl bir insan olduğunu biliyordum ve böylece kendimi ladesledim. Bu insanın kovulmadığı yer ve mekan kalmadı. Ayrıca dayak yemediği patron kalmadı. Bir tek ben ona kıyamadım ve kıyamazdım. Çünkü ona yüreğimde kardeşim gibi bir yer vermiştim.

Geçmişte şöyle bir olay olmuştu. Bir gün ağlayarak beni aradı. Abi ne olur beni kurtar, beni dövdüler bu firmadan beni al dedi. Eğer gerekirse bu olayı eski Müyap Başkanı Aydın Oskay beye sorabilirsiniz. O zamanın parası 160 bin dolar ödeyerek Yıldız Tilbe’yi İdobay’a almıştım. Ki hiç de ihtiyacım yoktu. Ayrıca 160 bin doların 20 bin dolarını Aydın beye rica ederek Yıldız’a verelim dedim. O da olur İbrahimcim dedi. Tabi bu çok önemli bir şey değil. Bence her ağabeyin kardeşine yapması gereken bir olay. Ama Yıldız Tilbe (kardeşim) bu ve buna benzer olayları çabuk unutanlardandır. Onu hatırlatmak istemiştim.'

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"Orada bahsettiği kişiler Prestij Müzik'ten rahmetli Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve Mahsun Kırmızıgül'dür. Bunlar dayak olayının kahramanlarıdır" açıklaması ise bu olayı başka bir taraftan daha da alevlendirdi.

"Orada bahsettiği kişiler Prestij Müzik'ten rahmetli Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve Mahsun Kırmızıgül'dür. Bunlar dayak olayının kahramanlarıdır" açıklaması ise bu olayı başka bir taraftan daha da alevlendirdi.

Prestij Müzik'in ortaklarından Burhan Aydemir bu açıklama karşısında oldukça sinirlendi ve İbo'ya şu cümlelerle atak yaptı:

Prestij Müzik'in ortaklarından Burhan Aydemir bu açıklama karşısında oldukça sinirlendi ve İbo'ya şu cümlelerle atak yaptı:

Bir kere İbrahim Tatlıses'in ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Burada can sıkıcı iki kelime var. Biri pezevekler, diğeri de ellerinden kurtardım lafı. Bunlar ne demek? Sanatçı İbrahim Tatlıses mafya babası mı olmuş. Ellerinden aldım diyerek racon mu kesmiş? Tatlıses kim? Onda biraz cesaret varsa kamuoyunun önünde benimle karşı karşıya gelir. O artık ihtiyar bunağın teki. Ben onu mahkemeye de vereceğim, tazminat davası da açacağım, bütün her şeyi basın toplantısında anlatacağım'

Nitekim Burhan Aydemir, Yıldız Tilbe'nin zamanında Mahsun Kırmızıgül'ü iş ilişkisi anlamında epey bunalttığını, ölmüş babasına küfür ettiğini, tüm bunların sonucunda da dayanamayıp kendisinin Yıldız Tilbe'ye tokat attığını itiraf etti.

Nitekim Burhan Aydemir, Yıldız Tilbe'nin zamanında Mahsun Kırmızıgül'ü iş ilişkisi anlamında epey bunalttığını, ölmüş babasına küfür ettiğini, tüm bunların sonucunda da dayanamayıp kendisinin Yıldız Tilbe'ye tokat attığını itiraf etti.

Canlı yayındaki bu çirkin olay yılların hesaplaşmasına dönüştü. Fakat magazin dünyası bu meseleyi unutmayarak Yıldız Tilbe'nin üstüne gitmeye devam etti. Tilbe'nin İbo ile ilgili sorular için magazincilere cevabı ise herkesin malumu 👇

Canlı yayındaki bu çirkin olay yılların hesaplaşmasına dönüştü. Fakat magazin dünyası bu meseleyi unutmayarak Yıldız Tilbe'nin üstüne gitmeye devam etti. Tilbe'nin İbo ile ilgili sorular için magazincilere cevabı ise herkesin malumu 👇

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i yayında Allah'a havale etti. Prestij Müzik ise çoktan dağıldı. Geldiğimiz noktada ayakta kalan ve kariyerini aynı hızla devam ettiren bir tek Yıldız Tilbe var...

Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i yayında Allah'a havale etti. Prestij Müzik ise çoktan dağıldı. Geldiğimiz noktada ayakta kalan ve kariyerini aynı hızla devam ettiren bir tek Yıldız Tilbe var...

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