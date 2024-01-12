İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye 'Seni Pezevenklerin Elinden Aldım' Dediği Olayın Bilinmeyen Detayları
İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye 'Seni Pezevenklerin Elinden Aldım' Dediği Olayın Bilinmeyen Detayları
Eğer 2009 yılında televizyon başına geçip İbo Show'u seyrettiyseniz muhtemelen bu skandala tanık olmuşsunuzdur. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasında yaşanan bu tartışmanın bilinmeyen detaylarını sizler için anlattık.
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Şimdi size biraz yakın geçmişe, 2009 yılına götüreceğiz. O dönem İbo Show'a en konuşulan ünlüler geliyor, program her hafta reyting rekorları kırıyordu.
Hatta yayın sırasında İbrahim Tatlıses'in arkadaşlarıyla kurduğu sıra gecesi sofrasında çiğ köfteler yoğrulup rakılar içiliyordu. Öyle bir dönem...
Programın sıradaki konuğunun Yıldız Tilbe olacağı günler öncesinden ilan edilmişti. Zaten İbo ve Yıldız Tilbe, sanat yaşamları boyunca birbirleriyle dirsek temasında çalışmış isimlerdi.
Programın başında ikilinin samimim tavırları ekrandan adeta fışkırıyordu, her şey yolunda gibi görünüyordu. Seyirci memnun, onlar memnun...
İbo hem ev sahibi hem de İmparator olmanın verdiği şımarıklıkla Yıldız Tilbe'nin şarkılarını kesip espriler yapmaya başlamıştı. Tilbe'nin "Kandıramazsın" şarkısını kesip araya girdikten sonra ise olanlar oldu...
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İbo şarkıdaki "1,2,3,4 tamam" sözünü kastederek "Yani 4 tane kadın tamam, başka kadın istemem diyorsun öyle mi?" şeklinde kendince bir espri yaptı. Ancak Yıldız Tilbe bu "şakayı" hiç de göğsünde yumuşatmayarak şu cevabı verdi: "Senin haremin var, sen daha iyi bilirsin"
Bombanın pimi artık çekilmişti, stüdyodaki gerginlik evde televizyon seyreden insanların neredeyse damarlarına kadar geçmişti. Konunun patlaması ise kimsenin tahmin etmediği şekilde İbo tarafından yapıldı. Tatlıses durup dururken Yıldız Tilbe'ye "Seni pezevenklerin elinden gittim aldım" şeklinde hatırladığımız şu konuşmayı yaptı:
Bu inanılmaz tartışmadan sonra Yıldız Tilbe programı terk etti. Bir reklam arasından sonra İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe'nin giydiği şeyleri, hatta kullandığı jileti bile bu program için kendilerinin satın aldığını seyirciye anlattı.
İbo bununla da yetinmedi. Yıldız Tilbe için yapılan alışverişin hem faturasını yayınladı hem de menajeri olan Eyüp Kanat ile konuşmasını deşifre etti.
Bu alışveriş meselesinden sonra İbrahim Tatlıses "Seni pezevenklerin elinden aldım" demekle neyi kast ettiğini uzun uzun şu şekilde açıkladı:
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"Orada bahsettiği kişiler Prestij Müzik'ten rahmetli Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir ve Mahsun Kırmızıgül'dür. Bunlar dayak olayının kahramanlarıdır" açıklaması ise bu olayı başka bir taraftan daha da alevlendirdi.
Prestij Müzik'in ortaklarından Burhan Aydemir bu açıklama karşısında oldukça sinirlendi ve İbo'ya şu cümlelerle atak yaptı:
Nitekim Burhan Aydemir, Yıldız Tilbe'nin zamanında Mahsun Kırmızıgül'ü iş ilişkisi anlamında epey bunalttığını, ölmüş babasına küfür ettiğini, tüm bunların sonucunda da dayanamayıp kendisinin Yıldız Tilbe'ye tokat attığını itiraf etti.
Canlı yayındaki bu çirkin olay yılların hesaplaşmasına dönüştü. Fakat magazin dünyası bu meseleyi unutmayarak Yıldız Tilbe'nin üstüne gitmeye devam etti. Tilbe'nin İbo ile ilgili sorular için magazincilere cevabı ise herkesin malumu 👇
Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i yayında Allah'a havale etti. Prestij Müzik ise çoktan dağıldı. Geldiğimiz noktada ayakta kalan ve kariyerini aynı hızla devam ettiren bir tek Yıldız Tilbe var...
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