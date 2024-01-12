İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye 'Seni Pezevenklerin Elinden Aldım' Dediği Olayın Bilinmeyen Detayları

İ. T. : “Beni dövdüler abi” dediğin zaman seni pezevenklerin elinden aldım.

Y.T: Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Beni dövdüler adamlar, ben aslan gibi evime gittim. Kırıldım size...

İ.T. : Kızım ben sana onu şaka olsun, gırgır olsun diye yapıyorum.

Y.T. : Gırgırı yok, üç kere şarkımı kestiniz.

İ.T. : Sen bana telefon açıp “Abi beni dövdüler” dedin mi?

Y.T. : Şimdi siz bunu niçin söylüyorsunuz?

İ.T. : Bunu söylüyorum çünkü sende manevi hakkım var.

Y.T.: Bana kimsenin hakaret etmeye hakkı yok. Ne olmuş adamın biri beni dövmüşse ve sizden yardım istemişsem... Bunu burada söylemeniz doğru mu?

İ.T. : Ben sana hep iyilik yaptım.

Y.T.: Bana kimse iyilik yapmadı şimdiye kadar. Beni sadece Allah koruyor. Sizi de Allah korusun, allahaısmarladık.

İ.T. : Tamam, güle güle... Allah’ın selameti başına olsun.