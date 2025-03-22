İnternet Yavaşladı mı, Erişim Sorunu mu Var? 23 Mart'ta Twitter (X) ve Instagram Çöktü mü?
İnternet Yavaşladı mı, Erişim Sorunu mu Var? 23 Mart'ta Twitter (X) ve Instagram Çöktü mü?
İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermeye başladı. İfade süreci devam ederken 23 Mart itibarıyla internet erişim sorunlarından söz edilmeye başlandı. İnternet ve sosyal medya kullanıcıları, saat 00.00'dan sonra erişim sorunları yaşadıklarını aktardılar. Bu durum akıllara bant daraltmasını getirirken bir yandan da 'Sosyal medya çöktü mü?' sorusu ortaya çıktı. Peki, internet yavaşladı mı? İnternette sorun mu var?
İşte, detaylar...
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23 Mart İnternet Erişim Sorunu
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Sosyal Medya Çöktü mü?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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