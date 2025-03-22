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İnternet Yavaşladı mı, Erişim Sorunu mu Var? 23 Mart'ta Twitter (X) ve Instagram Çöktü mü?

İnternet Yavaşladı mı, Erişim Sorunu mu Var? 23 Mart'ta Twitter (X) ve Instagram Çöktü mü?

bant daraltma İnternet
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 01:12

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermeye başladı. İfade süreci devam ederken 23 Mart itibarıyla internet erişim sorunlarından söz edilmeye başlandı. İnternet ve sosyal medya kullanıcıları, saat 00.00'dan sonra erişim sorunları yaşadıklarını aktardılar. Bu durum akıllara bant daraltmasını getirirken bir yandan da 'Sosyal medya çöktü mü?' sorusu ortaya çıktı. Peki, internet yavaşladı mı? İnternette sorun mu var? 

İşte, detaylar...

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23 Mart İnternet Erişim Sorunu

23 Mart İnternet Erişim Sorunu

Milyonların Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ve hakkında açıklanacak kararı beklediği anlarda, Türkiye'nin pek çok yerinden vatandaşlar Instagram, Twitter, YouTube ve Whatsapp'ta erişim sıkıntısı yaşandıklarını ve internetin yavaşladığını aktarıyor. Ancak şimdilik Downdetector'den alınan verilere göre internette ya da sosyal medya platformlarında bir sorun görünmüyor. 

Bir yandan bant daraltma iddiaları da ortaya çıkıyor. Fakat yetkililerden de henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Sosyal Medya Çöktü mü?

Sosyal Medya Çöktü mü?

Son olarak 20 Mart'ta yaşanan erişim kısıtlamasının ardından henüz sosyal medyada da erişim sorunu olduğuna dair bir veri bulunmuyor. Kullanıcıların erişim sorunu şikayetleri devam ederken Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da Twitter'da sorun yaşayanlar arasında yer alıyor.

Gelin bir de İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan o paylaşıma göz atalım👇

Gelin bir de İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan o paylaşıma göz atalım👇

YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMALAR VE ÖLÇÜMLER HABERİMİZDE YER ALACAK

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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