İnternet Yavaşladı mı, Erişim Sorunu mu Var? 23 Mart'ta Twitter (X) ve Instagram Çöktü mü?

Milyonların Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ve hakkında açıklanacak kararı beklediği anlarda, Türkiye'nin pek çok yerinden vatandaşlar Instagram, Twitter, YouTube ve Whatsapp'ta erişim sıkıntısı yaşandıklarını ve internetin yavaşladığını aktarıyor. Ancak şimdilik Downdetector'den alınan verilere göre internette ya da sosyal medya platformlarında bir sorun görünmüyor.

Bir yandan bant daraltma iddiaları da ortaya çıkıyor. Fakat yetkililerden de henüz herhangi bir açıklama gelmedi.