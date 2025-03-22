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Twitter Çöktü mü? 23 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?

Twitter Çöktü mü? 23 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?

Twitter Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.03.2025 - 00:41

Türkiye'nin anbean takip ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade sürecinde sosyal medya kullanımı arttı. Bu süreçte pek çok kullanıcı sosyal medya hesaplarına giriş yapamadıklarını bildirmeye başladı. Bu durum bir yandan akıllara bant daraltmasını getirirken bir yandan da 'Twitter çöktü mü?' sorusunu akıllara getirdi? Peki, Twitter'a erişim engeli mi geldi, çöktü mü? Bant daraltma mı yapılıyor?  

İşte, detaylar...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı üzeriden yapılan canlı yayına 4 milyon kişi katıldı. Tarih 23 Mart'ı gösterdiği sıralarda ise X hesabında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar olduğu belirlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı üzeriden yapılan canlı yayına 4 milyon kişi katıldı. Tarih 23 Mart'ı gösterdiği sıralarda ise X hesabında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar olduğu belirlendi.

Birçok kullanıcının Instagram, WhatsApp, Twitter (X), Facebook ve Youtube gibi platformalara erişim sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor. Kimi kullanıcılar sosyal medya hesaplarına VPN kullanarak ulaşabildiklerini söylüyor.

Peki, Twitter (X) Çöktü mü?

Peki, Twitter (X) Çöktü mü?

Geçtiğimiz günlerde NetBlocks'tan yapılan açıklama ile 'Canlı ölçümlerin Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını göstermişti.' Son olarak 20 Mart'ta yaşanan erişim kısıtlamasının ardından bugüne dair henüz kesin bir açıklama ya da ölçüm bulunmuyor. 

Ancak bazı gazeteciler de 23 Mart'ın ilk saatlerinden itibaren X'te erişim sorunları yaşandığını ifade ediyor.

İşte, İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan o uyarı👇

İşte, İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan o uyarı👇

'Türkiye’nin bazı bölgelerinde Twitter’a girişlerde erişim sıkıntısı yaşanıyor. '

YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMALAR VE ÖLÇÜMLER HABERİMİZDE YER ALACAK

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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