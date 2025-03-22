Twitter Çöktü mü? 23 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?
Twitter Çöktü mü? 23 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?
Türkiye'nin anbean takip ettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade sürecinde sosyal medya kullanımı arttı. Bu süreçte pek çok kullanıcı sosyal medya hesaplarına giriş yapamadıklarını bildirmeye başladı. Bu durum bir yandan akıllara bant daraltmasını getirirken bir yandan da 'Twitter çöktü mü?' sorusunu akıllara getirdi? Peki, Twitter'a erişim engeli mi geldi, çöktü mü? Bant daraltma mı yapılıyor?
İşte, detaylar...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabı üzeriden yapılan canlı yayına 4 milyon kişi katıldı. Tarih 23 Mart'ı gösterdiği sıralarda ise X hesabında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar olduğu belirlendi.
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Peki, Twitter (X) Çöktü mü?
İşte, İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan o uyarı👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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