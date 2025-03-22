Twitter Çöktü mü? 23 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?

Geçtiğimiz günlerde NetBlocks'tan yapılan açıklama ile 'Canlı ölçümlerin Türkiye'de X, YouTube, Instagram ve TikTok'un erişime kısıtlandığını göstermişti.' Son olarak 20 Mart'ta yaşanan erişim kısıtlamasının ardından bugüne dair henüz kesin bir açıklama ya da ölçüm bulunmuyor.

Ancak bazı gazeteciler de 23 Mart'ın ilk saatlerinden itibaren X'te erişim sorunları yaşandığını ifade ediyor.