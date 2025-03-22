RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kanallara Gece Yarısı Uyarısı Geldi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kanallara Gece Yarısı Uyarısı Geldi
Ekrem İmamoğlu'nun ifade sürecinde kent uzlaşısı ve terör bölümü tamamlandı. Yolsuzluk soruşturması ve karar bekleniyor. Bu esnada Saraçhane ve Ankara'da polis müdaheleleri yaşanıyor. Bu görüntüler özellikle muhalif basın tarafından ekranlara taşınıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de kararın beklendiği saatlerde genel bir uyarı yaptı ve buna 'son bir defa ihtaren uyarımız' dedi.
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Ebubekir Şahin'den hem teşekkür hem uyarı bir arada.
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"Lisans iptallerine varabilecek uygulamalar" konusunda uyaran Ebubekir Şahin'in açıklamasının diğer kısımları şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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