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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kanallara Gece Yarısı Uyarısı Geldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Kanallara Gece Yarısı Uyarısı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 01:27

Ekrem İmamoğlu'nun ifade sürecinde kent uzlaşısı ve terör bölümü tamamlandı. Yolsuzluk soruşturması ve  karar bekleniyor. Bu esnada Saraçhane ve Ankara'da polis müdaheleleri yaşanıyor. Bu görüntüler özellikle muhalif basın tarafından ekranlara taşınıyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de kararın beklendiği saatlerde genel bir uyarı yaptı ve buna 'son bir defa ihtaren uyarımız' dedi.

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Ebubekir Şahin'den hem teşekkür hem uyarı bir arada.

Ebubekir Şahin'den hem teşekkür hem uyarı bir arada.

Şahin, X'te paylaştığı açıklamada, 'Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum.' dedi.

"Lisans iptallerine varabilecek uygulamalar" konusunda uyaran Ebubekir Şahin'in açıklamasının diğer kısımları şu şekilde:

"Lisans iptallerine varabilecek uygulamalar" konusunda uyaran Ebubekir Şahin'in açıklamasının diğer kısımları şu şekilde:

'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!

Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi,

Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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