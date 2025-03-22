Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki Kent Uzlaşısı ve Terör İfadeleri Tamamlandı
Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki Kent Uzlaşısı ve Terör İfadeleri Tamamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler saatlerdir Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerinde terör ve kent uzlaşısı kısmı kısa süre önce tamamandı.
Çağlayan Adliyesi'nde artık karar bekleniyor.
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Çağlayan Adliyesi'nde ifadeler tamamlandı.
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Karar bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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