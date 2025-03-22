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Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki Kent Uzlaşısı ve Terör İfadeleri Tamamlandı

Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki Kent Uzlaşısı ve Terör İfadeleri Tamamlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 00:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler saatlerdir Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerinde terör ve kent uzlaşısı kısmı kısa süre önce tamamandı. 

Çağlayan Adliyesi'nde artık karar bekleniyor.

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Çağlayan Adliyesi'nde ifadeler tamamlandı.

Çağlayan Adliyesi'nde ifadeler tamamlandı.

Savcılıkta görevlendirilen 24 savcı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin öncelikle 'Kent Uzlaşısı'na yönelik terör soruşturması kapsamındaki ifade işlemlerini tamamladı. Daha sonra İmamoğlu ve beraberindekilerin, belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin örgütlü suçlar kapsamındaki ifade alma sürecine başlandığı ve kısa süre önce tamamandığı öğrenildi.

Karar bekleniyor.

Karar bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte birçok siyasi Çağlayan Adliyesi'ne akın etti. 

Çağlayan'daki kalabalık kararı bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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