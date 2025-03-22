Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki Kent Uzlaşısı ve Terör İfadeleri Tamamlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte birçok siyasi Çağlayan Adliyesi'ne akın etti.

Çağlayan'daki kalabalık kararı bekliyor.