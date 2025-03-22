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Saraçhane'de Muharrem İnce Sürprizi: "Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"

Saraçhane'de Muharrem İnce Sürprizi: "Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 22:59

Saraçhane'de bu gece konuşmalar Muharrem İnce ile başladı. Halkın büyük coşku ile karşıladığı İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e destek; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler geldi. Muharrem İnce, 'Erdoğan'ın derdi memleket değil koltuğu' dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de 'Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adayıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun koluna girip kaldırmaktır. Ben buna söz veriyorum.' dedi.

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Muharrem İnce bu gece Saraçhane'de halka seslendi.

Muharrem İnce bu gece Saraçhane'de halka seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde, on binlerce yurttaş Saraçhane Meydanı’nda toplandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de desteğini göstermek için alandaydı. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kürsüye çıkarak kalabalığı selamladı.

Muharrem İnce, Erdoğan'a eleştiriler getirdiği konuşmada Nazım Hikmet şiiriyle İmamoğlu'nu övdü.

Muharrem İnce, Erdoğan'a eleştiriler getirdiği konuşmada Nazım Hikmet şiiriyle İmamoğlu'nu övdü.

'7 yıl önce bir Karadeniz uşağı seçimi aldı. Beğenmedi Tayyip Bey bir daha yarışacağız dedi. İptal ettirdi seçimi. 13 bin olan oy farkı bir milyona çıktı.

Bu Karadeniz uşağı aradan beş sene geçti bir daha aldı belediyeyi . Baktı ki sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı. 

Şimdi ben size, ben size Nazım Hikmet'in, büyük ustanın Kuvayı Milliye Destanı'nda Karadeniz uşaklarını nasıl tanımladığını anlatayım. Şöyle diyor büyük usta: 'Dümende ve baş hattında uzun eğri burunlu insanlar vardı ki onlar konuşmayı şevkatle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve Mısır ekmeğinin zaferi için hiçbir şeyden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirlerdi' diyor. Ben bugün buraya, ben bugün buraya adliye koridorlarında, 'Cumhuriyet savcısı yazar ya' aslında bir meslek grubuna daha çok yakışır bu.

Cumhuriyetin savcısı doğrudur ama cumhuriyetin öğretmeni, ben cumhuriyetin öğretmeni olarak buradayım.'

Muharrem İnce polislere de seslendi:

Muharrem İnce polislere de seslendi:

'Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, evlatlarım, bakın polislere, jandarmaya sesleniyorum. Ya arkadaşlar, polis kardeşlerim, sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim, siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz. Devletin polisisisiniz, devletin. Biz sizin yanınızdayız ama kusura bakmayın Van'dan giriyor Afgan, Çanakkale'ye kadar geliyor. Sınırlarımız kevgire dönmüş. Türkiye'nin sınırları kevgire dönmüş, yol geçen hanına dönmüş. Bunları kimse konuşmuyor ama gariban çocuklara gelip burada onları copluyorsunuz.

Çok gaz meraklısıysanız, çok cop meraklısıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın, teröristleri yakalayın.'

"Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"

"Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"

Muharrem İnce konuşmasında 'Hepimiz Ekrem İmamoğlu’yuz.

Ekrem İmamoğlu, yargılanmasın demiyoruz, yargılanabilir, adil olsun yeter ki. Bakanlığına dezenfektan satanı yargılamadın, Ankara’yı parsel parsel satan Melih’i yargılamadın.

İntikam alamazsın, yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Senin derdin yargılamak değil intikam almak.

Gizli tanık varmış, ben bir yerden duydum diyor. Bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum yapan gizli tanık. 

Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Dolar yükseliyor, borsa çöküyor. Erdoğanın derdi memleket değil koltuğu...'

Cumhurbaşkanı adaylığı ilgili de konuşan İnce, İmamoğlu'na destek çıktı:

Cumhurbaşkanı adaylığı ilgili de konuşan İnce, İmamoğlu'na destek çıktı:

'Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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