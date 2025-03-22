Saraçhane'de Muharrem İnce Sürprizi: "Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"
Saraçhane'de Muharrem İnce Sürprizi: "Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"
Saraçhane'de bu gece konuşmalar Muharrem İnce ile başladı. Halkın büyük coşku ile karşıladığı İnce'den Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e destek; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler geldi. Muharrem İnce, 'Erdoğan'ın derdi memleket değil koltuğu' dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de 'Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adayıyız. Yapmamız gereken CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun koluna girip kaldırmaktır. Ben buna söz veriyorum.' dedi.
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Muharrem İnce bu gece Saraçhane'de halka seslendi.
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Muharrem İnce, Erdoğan'a eleştiriler getirdiği konuşmada Nazım Hikmet şiiriyle İmamoğlu'nu övdü.
Muharrem İnce polislere de seslendi:
"Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"
Cumhurbaşkanı adaylığı ilgili de konuşan İnce, İmamoğlu'na destek çıktı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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