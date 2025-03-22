Saraçhane'de Muharrem İnce Sürprizi: "Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz"

'7 yıl önce bir Karadeniz uşağı seçimi aldı. Beğenmedi Tayyip Bey bir daha yarışacağız dedi. İptal ettirdi seçimi. 13 bin olan oy farkı bir milyona çıktı.

Bu Karadeniz uşağı aradan beş sene geçti bir daha aldı belediyeyi . Baktı ki sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı.

Şimdi ben size, ben size Nazım Hikmet'in, büyük ustanın Kuvayı Milliye Destanı'nda Karadeniz uşaklarını nasıl tanımladığını anlatayım. Şöyle diyor büyük usta: 'Dümende ve baş hattında uzun eğri burunlu insanlar vardı ki onlar konuşmayı şevkatle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve Mısır ekmeğinin zaferi için hiçbir şeyden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirlerdi' diyor. Ben bugün buraya, ben bugün buraya adliye koridorlarında, 'Cumhuriyet savcısı yazar ya' aslında bir meslek grubuna daha çok yakışır bu.

Cumhuriyetin savcısı doğrudur ama cumhuriyetin öğretmeni, ben cumhuriyetin öğretmeni olarak buradayım.'