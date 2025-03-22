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Milyonların Gözü Saraçhane'deyken PlayStation Türkiye Sessiz Kalmadı

Milyonların Gözü Saraçhane'deyken PlayStation Türkiye Sessiz Kalmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 00:14

Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği saatlerde yüz binlerce kişi Saraçhane'de protesto gösterisindeydi. Ankara'da İzmir'de polis müdahaleleri yaşanırken Saraçhane'de mitinge dönüşen gösterilerde coşku üst seviyedeydi. Yüz binler yumrukları havada şekilde 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atarak geceyi tamamladı. Bu görüntülere sosyal medya sessiz kalmazken, PlayStation Türkiye hesabı da 'viral' olması muhtemel bir tweete imza attı.

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Saraçhane'yi yine yüz binler doldurdu.

Saraçhane'yi yine yüz binler doldurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdiği saatlerde Saraçhane'de yüz binlerce insan protesto gösterisindeydi. 

Dilek İmamoğlu, Zülfü Livaneli, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'ın katıldığı gecede halk büyük bir coşku ile Ekrem İmamoğlu lehine sloganlar attı.

Yüz binler meydanda, milyonlar ekran başında...

Yüz binler meydanda, milyonlar ekran başında...

Yüz binlerce insan alanda protesto ederken, bu anlara milyonlarca insan ekran başında şahitlik etti. İmamoğlu'nun X hesabından Saraçhane'yi izleyenlerin sayısı 3.8 milyonu buldu. 

Sosyal medyada da tek gündem Saraçhane ve İmamoğlu'ydu. Bazı markalar da bu hareketliliğe sessiz kalmadı.

PlayStation Türkiye, X tuşunu fulledi.

PlayStation Türkiye, X tuşunu fulledi.

Meydandaki vatandaşlar sloganlarla, şarkılarla hükümete mesaj verirken 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganı meydanın favorilerindendi. 

Bu saatlerde PlayStation Türkiye hesabı da bir oyundan görsel paylaşarak karaktere 'Yumruk kaldır' komutunu veren X tuşu için hesap 'X tuşunu fulledik' paylaşımı yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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