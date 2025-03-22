Milyonların Gözü Saraçhane'deyken PlayStation Türkiye Sessiz Kalmadı

Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği saatlerde yüz binlerce kişi Saraçhane'de protesto gösterisindeydi. Ankara'da İzmir'de polis müdahaleleri yaşanırken Saraçhane'de mitinge dönüşen gösterilerde coşku üst seviyedeydi. Yüz binler yumrukları havada şekilde 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atarak geceyi tamamladı. Bu görüntülere sosyal medya sessiz kalmazken, PlayStation Türkiye hesabı da 'viral' olması muhtemel bir tweete imza attı.