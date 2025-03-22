Milyonların Gözü Saraçhane'deyken PlayStation Türkiye Sessiz Kalmadı
Milyonların Gözü Saraçhane'deyken PlayStation Türkiye Sessiz Kalmadı
Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği saatlerde yüz binlerce kişi Saraçhane'de protesto gösterisindeydi. Ankara'da İzmir'de polis müdahaleleri yaşanırken Saraçhane'de mitinge dönüşen gösterilerde coşku üst seviyedeydi. Yüz binler yumrukları havada şekilde 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları atarak geceyi tamamladı. Bu görüntülere sosyal medya sessiz kalmazken, PlayStation Türkiye hesabı da 'viral' olması muhtemel bir tweete imza attı.
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Saraçhane'yi yine yüz binler doldurdu.
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Yüz binler meydanda, milyonlar ekran başında...
PlayStation Türkiye, X tuşunu fulledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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