400'e Yakın Sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na Destek Bildirisine İmza Attı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden tepkiler geldi. Sanatçılar aralarında toplanarak İmamoğlu'na destek bildirisi imzaladı. Sanatçılar bu müdahalenin yalnızca seçilmiş bir yöneticiyi değil, milyonların iradesini hedef aldığını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Bu baskıları kabul etmiyoruz” ifadeleri öne çıkarken, özellikle gençlerin geleceğe dair endişelerinin arttığına dikkat çekildi.

'Büyükşehir Çalışıyor' adlı X hesabının paylaşımına göre bu isimler arasında Ali Atay, Defne Samyeli, Selçuk Yöntem, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ceylan Ertem, Duman, Mor ve Ötesi, Necip Memili, Nihal Yalçın, Nuri Bilge Ceylan, Ozbi, Redd, Rutkay Aziz, Özge Borak ve Salih Bademci yer aldı.