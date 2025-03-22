400'e Yakın Sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na Destek Bildirisine İmza Attı!
400'e Yakın Sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na Destek Bildirisine İmza Attı!
Kaynak: https://x.com/tcbuyuksehir/status/190...
Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ünlü isimlerden tepkiler gelmişti. 'Büyükşehir Çalışıyor' X hesabının paylaşımına göre, aralarında Ali Atay, Defne Samyeli, Selçuk Yöntem gibi isimlerin de yer aldığı, 400'e yakın sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisine imza attı.
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Ekrem İmamoğlu'na destek için sanatçılar bir araya geldi.
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İşte o paylaşım...
Ve o isimler...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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