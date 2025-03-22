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400'e Yakın Sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na Destek Bildirisine İmza Attı!

400'e Yakın Sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na Destek Bildirisine İmza Attı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 23:52

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ünlü isimlerden tepkiler gelmişti. 'Büyükşehir Çalışıyor' X hesabının paylaşımına göre, aralarında Ali Atay, Defne Samyeli, Selçuk Yöntem gibi isimlerin de yer aldığı, 400'e yakın sanatçı, Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisine imza attı.

Kaynak: https://x.com/tcbuyuksehir/status/190...
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Ekrem İmamoğlu'na destek için sanatçılar bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'na destek için sanatçılar bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden tepkiler geldi. Sanatçılar aralarında toplanarak İmamoğlu'na destek bildirisi imzaladı. Sanatçılar bu müdahalenin yalnızca seçilmiş bir yöneticiyi değil, milyonların iradesini hedef aldığını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Bu baskıları kabul etmiyoruz” ifadeleri öne çıkarken, özellikle gençlerin geleceğe dair endişelerinin arttığına dikkat çekildi. 

'Büyükşehir Çalışıyor' adlı X hesabının paylaşımına göre bu isimler arasında Ali Atay, Defne Samyeli, Selçuk Yöntem, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Cem Yiğit Üzümoğlu, Ceylan Ertem, Duman, Mor ve Ötesi, Necip Memili, Nihal Yalçın, Nuri Bilge Ceylan, Ozbi, Redd, Rutkay Aziz, Özge Borak ve Salih Bademci yer aldı.

İşte o paylaşım...

İşte o paylaşım...

Ve o isimler...

Ve o isimler...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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