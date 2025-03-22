Yüz Binler Saraçhane'yi Doldurdu, Milyonlar İmamoğlu'ndan Meydanı İzledi

Ekrem İmamoğlu şu saatlerde Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Saraçhane'de ise büyük bir kalabalık toplanarak İmamoğlu'na desteklerini gösterdi. Muharrem İnce ve Zülfü Livaneli'nin katıldığı gecede milyonlar da Saraçhane'yi evinden takip etti. Halk Tv ve Tele 1 ekranlarından ve YouTube kanallarından yayınlanan gösteri Özgür Özel ve CHP'nin X hesaplarından da yayınlandı. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan yayın rekor kırdı.