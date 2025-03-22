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Yüz Binler Saraçhane'yi Doldurdu, Milyonlar İmamoğlu'ndan Meydanı İzledi

Yüz Binler Saraçhane'yi Doldurdu, Milyonlar İmamoğlu'ndan Meydanı İzledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 23:27

Ekrem İmamoğlu şu saatlerde Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Saraçhane'de ise büyük bir kalabalık toplanarak İmamoğlu'na desteklerini gösterdi. Muharrem İnce ve Zülfü Livaneli'nin katıldığı gecede milyonlar da Saraçhane'yi evinden takip etti. Halk Tv ve Tele 1 ekranlarından ve YouTube kanallarından yayınlanan gösteri Özgür Özel ve CHP'nin X hesaplarından da yayınlandı. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan yayın rekor kırdı.

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Saraçhane'de destek çığ gibi büyüyor.

Saraçhane'de destek çığ gibi büyüyor.

Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek büyürken alana gidemeyenler de evlerinden yayınlar aracılığıyla meydanı takip etti. 

Halk Tv ve Tele 1 yayınlarının yanı sıra CHP resmi hesapları da meydandan canlı yayın yaptı. 

Özgür Özel'in hedefindeki 'merkez medya' ise kısıtlı şekilde gördü açıklamaları ve meydandan görüntüleri.

Milyonlar Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'yi takip etti

Milyonlar Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'yi takip etti

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından alandan canlı yayın yapıldı. Birçok seçenek olmasına rağmen vatandaşlar Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından takip etti. 

Sürekli artan sayıyla İmamoğlu'nun X hesabındaki izleyici sayısı 3 milyonu geçti.

Bu arada birçok isim gibi Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da alandaydı.

Bu arada birçok isim gibi Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da alandaydı.

Altan Sancar'ın haberine göre Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan Saraçhane’de Özgür Özel ile görüştü. Sonra da “Benim yerim sizin yanınız” diyerek kitlenin arasına geçti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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