Yüz Binler Saraçhane'yi Doldurdu, Milyonlar İmamoğlu'ndan Meydanı İzledi
Yüz Binler Saraçhane'yi Doldurdu, Milyonlar İmamoğlu'ndan Meydanı İzledi
Ekrem İmamoğlu şu saatlerde Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. Saraçhane'de ise büyük bir kalabalık toplanarak İmamoğlu'na desteklerini gösterdi. Muharrem İnce ve Zülfü Livaneli'nin katıldığı gecede milyonlar da Saraçhane'yi evinden takip etti. Halk Tv ve Tele 1 ekranlarından ve YouTube kanallarından yayınlanan gösteri Özgür Özel ve CHP'nin X hesaplarından da yayınlandı. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan yayın rekor kırdı.
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Saraçhane'de destek çığ gibi büyüyor.
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Milyonlar Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'yi takip etti
Bu arada birçok isim gibi Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da alandaydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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