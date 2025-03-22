İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile Görüşecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eşi Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile Görüşecek
Adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadeleri de tamamlandı. Ekrem İmamoğlu’nun, kısa bir süre sonra eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesine izin verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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