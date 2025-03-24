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24 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

24 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.03.2025 - 00:29

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Sessiz Kalmadı!

Sessiz Kalmadı!

Ünlü şarkıcı Kalben, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

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Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzücü Haber Geldi

Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzücü Haber Geldi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Naşit Özcan’ın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü açıklandı.

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Tarık Akan'ın 30 Yıllık Yol Arkadaşı Acun Günay'dan Acı Haber

Tarık Akan'ın 30 Yıllık Yol Arkadaşı Acun Günay'dan Acı Haber

Tarık Akan’ın hayat arkadaşı Acun Günay’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi Günay’ın da üyesi olduğu Nazım Hikmet Vakfı duyurdu.

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Aleyna Tilki’den Yaşananlara Duygusal Tepki: “Parçalanmış Hissediyorum”

Aleyna Tilki’den Yaşananlara Duygusal Tepki: “Parçalanmış Hissediyorum”

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk süreciyle ilgili tepkilere Aleyna Tilki de katıldı. Sessizliğini günler sonra bozan genç şarkıcı, X hesabından yaptığı açıklamada gençlerin yaşadığı adaletsizlik hissine dikkat çekti.

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Melisa Döngel ve Öncü Sönmez Aşkı Sona Erdi

Melisa Döngel ve Öncü Sönmez Aşkı Sona Erdi

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Öncü Sönmez’le yeni bir ilişkiye başladığı konuşulan oyuncu Melisa Döngel’den ayrılık haberi geldi. Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çift ilişkilerini noktalamaya karar verdi.

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Başak Dizer’den Polis Şiddetine Tepki

Başak Dizer’den Polis Şiddetine Tepki

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanma kararının ardından düzenlenen protestolarda polis müdahaleleri gündem oldu. Gençlere uygulanan şiddete kayıtsız kalmayan Başak Dizer, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kalbim çok acıdı, yapmayın” diyerek yaşananlara isyan etti.

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Cemal Can Canseven’den Gelen Tepkilere Yanıt

Cemal Can Canseven’den Gelen Tepkilere Yanıt

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok ünlü ismin destek verdiği protestolarda son olarak Cemal Can Canseven’in yaptığı bir paylaşım sosyal medyada büyük tepki topladı. 

Linç girişimine maruz kalan Canseven, eleştiriler karşısında sessiz kalmayarak bir açıklama yayınladı.

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Şebnem Bozoklu'dan Sessiz Kalan Meslektaşlarına Tepki

Şebnem Bozoklu'dan Sessiz Kalan Meslektaşlarına Tepki

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya paylaşımıyla yaşananlara sessiz kalan arkadaşlarına göndermede bulundu.

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Ercan Saatçi Gözaltı Sonrası Sessizliğini Bozdu

Ercan Saatçi Gözaltı Sonrası Sessizliğini Bozdu

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden biri olan Ercan Saatçi hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Saatçi, gözaltı süreci sonrası ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı.

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Mauro Icardi Yeni İmajıyla Goygoycuların Radarına Takıldı

Mauro Icardi Yeni İmajıyla Goygoycuların Radarına Takıldı

Sevgilisi China Suarez ile yeni imaja bürünen Mauro İcardi'nin sosyal medyada paylaşımları goygoyculara malzeme oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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