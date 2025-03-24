24 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sessiz Kalmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzücü Haber Geldi
Tarık Akan'ın 30 Yıllık Yol Arkadaşı Acun Günay'dan Acı Haber
Aleyna Tilki’den Yaşananlara Duygusal Tepki: “Parçalanmış Hissediyorum”
Melisa Döngel ve Öncü Sönmez Aşkı Sona Erdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Dizer’den Polis Şiddetine Tepki
Cemal Can Canseven’den Gelen Tepkilere Yanıt
Şebnem Bozoklu'dan Sessiz Kalan Meslektaşlarına Tepki
Ercan Saatçi Gözaltı Sonrası Sessizliğini Bozdu
Mauro Icardi Yeni İmajıyla Goygoycuların Radarına Takıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın