Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzen Haber: Solunum Cihazına Bağlı Yaşıyor
Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzen Haber: Solunum Cihazına Bağlı Yaşıyor
Bir zamanlar, herkesin "annesi" olarak, naif sesiyle okuduğu hikayelerin kulaklarımızın hafızasından hiçbir zaman silinmeyen usta oyuncu Adile Naşit'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Adile Naşit'in yine kendisi gibi tiyatrocu olan yeğeni Naşit Özcan, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
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Naşit Özcan'ın eşi yaptığı yeni açıklamada kalıcı hasarların olduğunu ve Özcan'ın solunum cihazına bağlı yaşadığını ifade etti.
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