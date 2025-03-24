Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzen Haber: Solunum Cihazına Bağlı Yaşıyor

Yeşilçam döneminin en sevilen, sıcaklığıyla kalplerimize dokunan oyuncularından biriydi kendisi. Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı, Neşeli Günler'in Turşucu Saadet'iydi. Süt Kardeşler ve Gülen Gözler gibi Yeşilçam sinemasının önemli filmlerinde rol aldı. Kendisi 60'lı yıllarda film dünyasına yönelmeden önce tiyatro sahnelerinde ışığını parlatıyordu. Adile Naşit’in en çok sevildiği projelerden biri de 1980’lerde TRT’de yayımlanan “Uykudan Önce” programıydı. Çocuklara masallar anlattığı bu programda, sıcaklığı ve içtenliğiyle onların sevgisini kazanmıştı.

Ne yazık ki kendisi erken yaşta, henüz 57'sindeyken hayata gözlerini yummuştu. Ardında hiçbir zaman etkisi geçmeyecek, manalı filmleri de bırakıp bu dünyadan göçmüştü.