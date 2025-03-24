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Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzen Haber: Solunum Cihazına Bağlı Yaşıyor

Adile Naşit'in Yeğeni Naşit Özcan'dan Üzen Haber: Solunum Cihazına Bağlı Yaşıyor

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 10:49

Bir zamanlar, herkesin "annesi" olarak, naif sesiyle okuduğu hikayelerin kulaklarımızın hafızasından hiçbir zaman silinmeyen usta oyuncu Adile Naşit'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bir zamanlar, herkesin "annesi" olarak, naif sesiyle okuduğu hikayelerin kulaklarımızın hafızasından hiçbir zaman silinmeyen usta oyuncu Adile Naşit'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yeşilçam döneminin en sevilen, sıcaklığıyla kalplerimize dokunan oyuncularından biriydi kendisi. Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı, Neşeli Günler'in Turşucu Saadet'iydi. Süt Kardeşler ve Gülen Gözler gibi Yeşilçam sinemasının önemli filmlerinde rol aldı. Kendisi 60'lı yıllarda film dünyasına yönelmeden önce tiyatro sahnelerinde ışığını parlatıyordu. Adile Naşit’in en çok sevildiği projelerden biri de 1980’lerde TRT’de yayımlanan “Uykudan Önce” programıydı. Çocuklara masallar anlattığı bu programda, sıcaklığı ve içtenliğiyle onların sevgisini kazanmıştı. 

Ne yazık ki kendisi erken yaşta, henüz 57'sindeyken hayata gözlerini yummuştu. Ardında hiçbir zaman etkisi geçmeyecek, manalı filmleri de bırakıp bu dünyadan göçmüştü.

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Adile Naşit'in yine kendisi gibi tiyatrocu olan yeğeni Naşit Özcan, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Adile Naşit'in yine kendisi gibi tiyatrocu olan yeğeni Naşit Özcan, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Şubat ayında eşinin sağlık durumuna yönelik açıklama yapan Elif Göklü Özcan, yoğun bakım sürecinin uzun olabileceğini söylemişti. Daha sonra, Naşit Özcan daha sonra entübe edilmiş ve ziyaretçi yasağı getirilmişti.

Naşit Özcan'ın eşi yaptığı yeni açıklamada kalıcı hasarların olduğunu ve Özcan'ın solunum cihazına bağlı yaşadığını ifade etti.

Naşit Özcan'ın eşi yaptığı yeni açıklamada kalıcı hasarların olduğunu ve Özcan'ın solunum cihazına bağlı yaşadığını ifade etti.

'Merhaba herkese.. Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı... Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapiyorum bu paylaşımı... Hala yoğun bakımda...solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınlyorum... Sevgilerimle Elif...'  notunu düştüğü bir duyuruyu takipçileriyle paylaştı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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