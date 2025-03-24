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Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.03.2025 - 20:59

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu kez yeni tarzıyla gündemde. Zaten bir süredir spor sayfalarından çok magazinde gördüğümüz Icardi, sosyal medyada bu kez bambaşka bir imajla karşımıza çıktı.

Sevgilisi China Suarez ile kamera karşısına geçen futbolcunun yeni tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Paylaşımlara “Bu kim?”, “Icardi’ye ne olmuş?”, “Saçlara ne yaptın baba?” gibi yorumlar geldi.

Yeni imajını bakalım siz beğenecek misiniz?

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Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, uzun bir süredir futboldan çok özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, uzun bir süredir futboldan çok özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Icardi'yi sahadaki performansından çok magazin dünyasındaki sansasyonları ile konuşur olduk. Sebebi de 10 yıllık eşi Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişki… 

Yani resmen illallah ettik. İhanetler, barışmalar, ayrılıklar, ortaya çıkan mesajlar derken magazin dünyası adeta Wanda & Icardi şovuna dönmüştü.

Geçtiğimiz günlerde bu çalkantılı aşk hikayesi resmen sona erdi. Wanda Nara ve Mauro Icardi boşandı. Ama her şey bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sadece boşanma tamamlandı. Çocukların velayeti ve mal paylaşımı konusundaki dava süreci hala devam ediyor. Yani ortalık tam anlamıyla toz pembe değil.

Detaylardan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ama ne Icardi duruyor ne de Wanda! İkisi de boşanmayı bekleyemeden hemen yeni aşklara yelken açtı biliyorsunuz ki. Icardi’nin gönlünü kaptırdığı isim Arjantinli oyuncu China Suarez.

Ama ne Icardi duruyor ne de Wanda! İkisi de boşanmayı bekleyemeden hemen yeni aşklara yelken açtı biliyorsunuz ki. Icardi’nin gönlünü kaptırdığı isim Arjantinli oyuncu China Suarez.

Zaten sosyal medya kullanan herkes bir şekilde bu çifti görmüştür. Zira neredeyse her gün baş başa fotoğraflar paylaşıyorlar. Üstelik kimi zaman bu fotoğraflar Wanda Nara’ya nispet gibi algılanıyor.

Öte yandan Wanda Nara da boş durmuyor. Yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile adeta aşklarını gözümüze gözümüze sokuyorlar. Bir gün Icardi paylaşım yapıyor, ertesi gün Wanda. Sosyal medyada kullanıcılar arasında da “bunlar resmen birbirine nispet yapıyor” diyenlerin sayısı hiç az değil.

Gelelim son bombaya…

Gelelim son bombaya…

Icardi, geçtiğimiz saatlerde biricik aşkı China Suárez ile birlikte yeni fotoğraflar paylaştı ama o da ne! Saçlar değişmiş, tarz bambaşka… 

Icardi'nin yeni tarzını tanıttığı paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Goygocular da bu fırsatı elbette kaçırmadı.

Goygocular da bu fırsatı elbette kaçırmadı.

“Baba sana ne olmuş?” , “Bu kim ya? İcardi nerede?” , “Bu sevgilisi diğerinden daha çok dengesini bozmuş adamın.” , “Saçlara ne yaptın reis?” şeklinde yorumlar geldi. 

Gelin gelen yorumlara birlikte bakalım:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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