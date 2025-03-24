Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu kez yeni tarzıyla gündemde. Zaten bir süredir spor sayfalarından çok magazinde gördüğümüz Icardi, sosyal medyada bu kez bambaşka bir imajla karşımıza çıktı.

Sevgilisi China Suarez ile kamera karşısına geçen futbolcunun yeni tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Paylaşımlara “Bu kim?”, “Icardi’ye ne olmuş?”, “Saçlara ne yaptın baba?” gibi yorumlar geldi.

Yeni imajını bakalım siz beğenecek misiniz?