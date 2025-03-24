Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü
Ne Yaptın Kendine? Yeni İmaja Bürünen Mauro Icardi Goygoycuların Diline Fena Düştü
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu kez yeni tarzıyla gündemde. Zaten bir süredir spor sayfalarından çok magazinde gördüğümüz Icardi, sosyal medyada bu kez bambaşka bir imajla karşımıza çıktı.
Sevgilisi China Suarez ile kamera karşısına geçen futbolcunun yeni tarzı sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü. Paylaşımlara “Bu kim?”, “Icardi’ye ne olmuş?”, “Saçlara ne yaptın baba?” gibi yorumlar geldi.
Yeni imajını bakalım siz beğenecek misiniz?
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Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, uzun bir süredir futboldan çok özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Ama ne Icardi duruyor ne de Wanda! İkisi de boşanmayı bekleyemeden hemen yeni aşklara yelken açtı biliyorsunuz ki. Icardi’nin gönlünü kaptırdığı isim Arjantinli oyuncu China Suarez.
Gelelim son bombaya…
Goygocular da bu fırsatı elbette kaçırmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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