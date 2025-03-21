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10 Yıllık Aşk Bitti: Evliliklerinden İllallah Eden Mauro Icardi ile Wanda Nara Sonunda Resmi Olarak Boşandı

10 Yıllık Aşk Bitti: Evliliklerinden İllallah Eden Mauro Icardi ile Wanda Nara Sonunda Resmi Olarak Boşandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 12:40

Skandalların odağından bir türlü düşmeyen, “Boşansalar da kurtulsak” dedirten Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti sonunda resmi olarak boşandı. Yıllardır süren gelgitli ilişkileri, sosyal medya atışmaları ve ihanet skandallarıyla magazin gündeminden inmeyen ikili nihayet yollarını resmen ayırdı. 

Ancak çocukların velayeti ve mal varlığı konusundaki dava süreci hala devam ediyor. İşte detaylar…

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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahadaki başarısını magazin dünyasında da sürdürmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahadaki başarısını magazin dünyasında da sürdürmeye devam ediyor.

Ancak bu başarı biraz da çalkantılı ilişkileri sayesinde. Biliyorsunuz, Icardi yıllardır Wanda Nara ile yaşadığı sansasyonel birlikteliğiyle gündemden düşmedi. 

2014 yılında evlenen ikili bir dönem hem aşklarını hem de kariyerlerini birlikte yürüttü. Wanda, Icardi’nin menajerliğini yaparken sosyal medyada sürekli aşk dolu pozlar paylaşan çift bir süre sonra ihanet söylentileriyle sarsıldı.

Yıllar içinde defalarca ayrıldılar, barıştılar. Ama bu sefer yolun sonuna geldiler. İtalyan Adnkronos gazetesi, Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın Milano’da görülen dava sonucunda resmi olarak boşandığını duyurdu. Boşanma kararının ardından sosyal medya bir kez daha çalkalandı. 

Herkesin merak ettiği şey ise çocukların velayeti ve çiftin birlikte edindiği mal varlığının nasıl paylaşılacağıydı. Çünkü bu ayrılık sadece duygusal değil, aynı zamanda ekonomik bir savaşı da beraberinde getirdi.

İşin duygusal tarafı ise kızları Francesca ve Isabella.

İşin duygusal tarafı ise kızları Francesca ve Isabella.

Boşanma süreci boyunca sık sık çocuklar nedeniyle karşı karşıya gelen Icardi ve Nara, geçtiğimiz haftalarda yine olaylı bir kriz yaşadı. İddialara göre Mauro Icardi, çocuklarını görmek için Wanda’nın evine gitti. Ancak burada taraflar arasında hararetli bir tartışma çıktı. Küçük kızlarının ağlaması üzerine Icardi’nin, çocuğunu zorla götürmeye çalıştığı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Wanda Nara’nın avukatı hemen harekete geçti. Icardi’nin agresif tavırlarının kayıt altına alındığını ve mahkemeye başvurduklarını açıkladı. Ardından savcılık, Icardi hakkında taciz ve şiddet suçlamalarıyla işlem başlattı. Mahkeme, kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi’nin eve yaklaşmamasına karar verdi.

Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Ünlü oyuncu Johnny Depp’in fotoğrafını paylaşarak, “Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanma sırasında beni yalancı olarak nitelendirenler kayboldu mu?” ifadelerini kullandı. Ardından Wanda Nara’yı mitomani yani patolojik yalan söyleme hastalığına sahip olmakla suçladı:

“Artık her şey resmi ve elimde karar var! Her zamanki gibi mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessiz kalmayı beklemek istedim. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım.”

Icardi, kızlarına duyduğu özlemi de duygusal sözlerle dile getirdi:

“Onlar yalanlarla ve manipülasyonlarla uğraşırken, biz kızlarımla birlikte geçirmemiz gereken değerli anların tadını çıkaramıyoruz. Onlara sarılamıyor, öpemiyor, ‘Papuchi’leriyle birlikte olamıyoruz. Ama sabredin prenseslerim, az kaldı, her şey düzelecek.”

Icardi, sözlerini umut dolu bir mesajla tamamladı:

“Prenseslerim, bugün yol karanlık olsa da, ışığın her zaman geri döndüğünü unutmayın. Kalbimizde taşıdığımız sevinci ve bizi birleştiren sonsuz sevgiyi hiçbir şey söndüremez. Sevginin gücüne asla inancı kaybetmeyin.”

Bu arada Wanda Nara’nın, boşanmadan önce rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ilişkilerinin sürdüğü biliniyor. Icardi ise gönlünü China Suarez’e kaptırdı.

Bu arada Wanda Nara’nın, boşanmadan önce rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ilişkilerinin sürdüğü biliniyor. Icardi ise gönlünü China Suarez’e kaptırdı.

Eski eşler, yeni sevgilileriyle yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine nispet yapmayı da ihmal etmiyor.

Sonuç olarak yıllardır süren inişli çıkışlı ilişkiler sona erdi ve Icardi-Nara çifti resmen boşandı. 

Ancak görünen o ki bu hikayenin perde arkası daha uzun süre magazin gündemini meşgul etmeye devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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