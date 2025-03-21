10 Yıllık Aşk Bitti: Evliliklerinden İllallah Eden Mauro Icardi ile Wanda Nara Sonunda Resmi Olarak Boşandı

Ancak bu başarı biraz da çalkantılı ilişkileri sayesinde. Biliyorsunuz, Icardi yıllardır Wanda Nara ile yaşadığı sansasyonel birlikteliğiyle gündemden düşmedi.

2014 yılında evlenen ikili bir dönem hem aşklarını hem de kariyerlerini birlikte yürüttü. Wanda, Icardi’nin menajerliğini yaparken sosyal medyada sürekli aşk dolu pozlar paylaşan çift bir süre sonra ihanet söylentileriyle sarsıldı.

Yıllar içinde defalarca ayrıldılar, barıştılar. Ama bu sefer yolun sonuna geldiler. İtalyan Adnkronos gazetesi, Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın Milano’da görülen dava sonucunda resmi olarak boşandığını duyurdu. Boşanma kararının ardından sosyal medya bir kez daha çalkalandı.

Herkesin merak ettiği şey ise çocukların velayeti ve çiftin birlikte edindiği mal varlığının nasıl paylaşılacağıydı. Çünkü bu ayrılık sadece duygusal değil, aynı zamanda ekonomik bir savaşı da beraberinde getirdi.