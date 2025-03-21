10 Yıllık Aşk Bitti: Evliliklerinden İllallah Eden Mauro Icardi ile Wanda Nara Sonunda Resmi Olarak Boşandı
10 Yıllık Aşk Bitti: Evliliklerinden İllallah Eden Mauro Icardi ile Wanda Nara Sonunda Resmi Olarak Boşandı
Skandalların odağından bir türlü düşmeyen, “Boşansalar da kurtulsak” dedirten Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti sonunda resmi olarak boşandı. Yıllardır süren gelgitli ilişkileri, sosyal medya atışmaları ve ihanet skandallarıyla magazin gündeminden inmeyen ikili nihayet yollarını resmen ayırdı.
Ancak çocukların velayeti ve mal varlığı konusundaki dava süreci hala devam ediyor. İşte detaylar…
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sahadaki başarısını magazin dünyasında da sürdürmeye devam ediyor.
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İşin duygusal tarafı ise kızları Francesca ve Isabella.
Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.
Bu arada Wanda Nara’nın, boşanmadan önce rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığı ve ilişkilerinin sürdüğü biliniyor. Icardi ise gönlünü China Suarez’e kaptırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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