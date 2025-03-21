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Aydilge'den 14. Yılda da Adem Amca'yı Ziyaret Eden Yaren Leylek'in Köyüne Sürpriz Ziyaret

Aydilge'den 14. Yılda da Adem Amca'yı Ziyaret Eden Yaren Leylek'in Köyüne Sürpriz Ziyaret

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 11:27

Yaren Leylek’in bu yıl 14. kez balıkçı Adem Yılmaz’ı ziyaret edip etmeyeceği merakla bekleniyordu. Ünlü isimlerin bile sosyal medyada gündeme taşıdığı bu hasret dolu bekleyiş sonunda mutlu sona ulaştı. Her yıl o anı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl da meşhur kareyi yakaladı.  Son olarak bu unutulmaz dostluğu konu alan filmin şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Aydilge, Adem Amca ve Yaren Leylek’i görmek için Eskikaraağaç’a gitti. 

Aydilge’ye eşlik eden Alper Tüydeş de “o anı kaçırır mıyım” dedi ve objektifiyle yakaladı, hatta fotoğrafı çerçeveletip Aydilge’ye hediye etti. 

İşte o sıcacık anların detayları…

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Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı, halk arasında “leylekler köyü” olarak bilinen Eskikaraağaç köyünün sakinlerinden Yaren Leylek’i artık hepimiz tanıyoruz.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı, halk arasında “leylekler köyü” olarak bilinen Eskikaraağaç köyünün sakinlerinden Yaren Leylek’i artık hepimiz tanıyoruz.

Tam 13 yıldır her Mart ayında göç yolculuğundan dönen Yaren, soluğu yine Adem Yılmaz’ın kayığında alıyor. Bu sıra dışı dostluğu ise her yıl Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş belgeliyor.

Ancak bu yıl işler biraz farklı gelişti. Yaren Leylek’in bu yıl 14. kez gelip gelmeyeceği uzun süre merak konusu oldu. Her zamankinden geç gelen Yaren, sosyal medyada bile gündem oldu. “Yaren öldü mü?” soruları dolaşmaya başladı. Çünkü eşi Nazlı Leylek yuvaya çoktan dönmüştü ama Yaren bir türlü görünmüyordu. O ikinci leylek bir türlü gelmek bilmeyince yürekler ağızlara geldi. Neyse ki hasret sona erdi!

Ve nihayet o beklenen an yaşandı. Adem Yılmaz ve Yaren Leylek yine buluştu.

Ve nihayet o beklenen an yaşandı. Adem Yılmaz ve Yaren Leylek yine buluştu.

Kavuşma anını tabii ki yine Alper Tüydeş ölümsüzleştirdi. Tüydeş, paylaştığı fotoğrafta “Nihayet beklenen kavuşma gerçekleşti. Yaren Leylek 14. yılında da varım dedi. Dün göçten gelip önce yuvasına kondu, eşiyle özlem giderdi. Bu sabah ise Adem Amca’nın kayığında yerini aldı. Adem Amca da onu ayakta karşıladı. Hoş geldin Yaren Leylek, bahar şimdi geldi işte” diyerek duygularını aktardı. 

Gerçekten de bu kavuşma hepimizin içini ısıttı, yüzümüzde gülümsemeye sebep oldu.

Ve bu kavuşmaya bu yıl çok özel bir konuk daha eşlik etti: Ünlü şarkıcı Aydilge!

Ve bu kavuşmaya bu yıl çok özel bir konuk daha eşlik etti: Ünlü şarkıcı Aydilge!

Geçtiğimiz yıl vizyona giren, senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı ve yönetmenliğini Onur Uzun’un yaptığı “Yaren Leylek” adlı belgesel filme özel şarkı yazıp seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile birlikte köyü ziyaret etti. 

Dostluklarına hayran kaldığı Adem Amca ve Yaren’i yerinde görme fırsatı bulan sanatçı duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Tüm Türkiye bu kavuşmayı bekliyor çünkü hepimizin dostluğa, sadakate ihtiyacı var. Adem Amca ve Yaren, masal kahramanı gibiler… Ama ne şanslıyız ki gerçekler!”

Ziyaret sırasında Alper Tüydeş, bu yılın o özel karesini çerçeveleterek Aydilge’ye hediye etti.

Eskikaraağaç’ın artık sadece bir köy değil, dostluğun, sadakatin ve doğa sevgisinin sembolü haline geldiği şu günlerde, Aydilge’nin ziyaretiyle bu özel hikaye adeta taçlandı.

Eskikaraağaç’ın artık sadece bir köy değil, dostluğun, sadakatin ve doğa sevgisinin sembolü haline geldiği şu günlerde, Aydilge’nin ziyaretiyle bu özel hikaye adeta taçlandı.

Yaren Leylek’in dönüşüyle sadece Adem Amca değil, hepimiz bir nebze huzur bulduk. Çünkü bazı hikayeler var ki; içimizi ısıtan, umut veren ve gerçek olmasıyla kalbimize dokunan… 

Tıpkı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in hikayesi gibi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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