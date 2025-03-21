Aydilge'den 14. Yılda da Adem Amca'yı Ziyaret Eden Yaren Leylek'in Köyüne Sürpriz Ziyaret

Yaren Leylek’in bu yıl 14. kez balıkçı Adem Yılmaz’ı ziyaret edip etmeyeceği merakla bekleniyordu. Ünlü isimlerin bile sosyal medyada gündeme taşıdığı bu hasret dolu bekleyiş sonunda mutlu sona ulaştı. Her yıl o anı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl da meşhur kareyi yakaladı. Son olarak bu unutulmaz dostluğu konu alan filmin şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Aydilge, Adem Amca ve Yaren Leylek’i görmek için Eskikaraağaç’a gitti.

Aydilge’ye eşlik eden Alper Tüydeş de “o anı kaçırır mıyım” dedi ve objektifiyle yakaladı, hatta fotoğrafı çerçeveletip Aydilge’ye hediye etti.

İşte o sıcacık anların detayları…