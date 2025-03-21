Aydilge'den 14. Yılda da Adem Amca'yı Ziyaret Eden Yaren Leylek'in Köyüne Sürpriz Ziyaret
Aydilge'den 14. Yılda da Adem Amca'yı Ziyaret Eden Yaren Leylek'in Köyüne Sürpriz Ziyaret
Yaren Leylek’in bu yıl 14. kez balıkçı Adem Yılmaz’ı ziyaret edip etmeyeceği merakla bekleniyordu. Ünlü isimlerin bile sosyal medyada gündeme taşıdığı bu hasret dolu bekleyiş sonunda mutlu sona ulaştı. Her yıl o anı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu yıl da meşhur kareyi yakaladı. Son olarak bu unutulmaz dostluğu konu alan filmin şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı Aydilge, Adem Amca ve Yaren Leylek’i görmek için Eskikaraağaç’a gitti.
Aydilge’ye eşlik eden Alper Tüydeş de “o anı kaçırır mıyım” dedi ve objektifiyle yakaladı, hatta fotoğrafı çerçeveletip Aydilge’ye hediye etti.
İşte o sıcacık anların detayları…
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Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı, halk arasında “leylekler köyü” olarak bilinen Eskikaraağaç köyünün sakinlerinden Yaren Leylek’i artık hepimiz tanıyoruz.
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Ve nihayet o beklenen an yaşandı. Adem Yılmaz ve Yaren Leylek yine buluştu.
Ve bu kavuşmaya bu yıl çok özel bir konuk daha eşlik etti: Ünlü şarkıcı Aydilge!
Eskikaraağaç’ın artık sadece bir köy değil, dostluğun, sadakatin ve doğa sevgisinin sembolü haline geldiği şu günlerde, Aydilge’nin ziyaretiyle bu özel hikaye adeta taçlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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