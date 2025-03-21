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Annesinin Kopyası: Evlilik Yıl Dönümünü Kutlayan Gonca Vuslateri, Aylar Sonra Kızı Asya'yı Paylaştı

Annesinin Kopyası: Evlilik Yıl Dönümünü Kutlayan Gonca Vuslateri, Aylar Sonra Kızı Asya'yı Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 10:07

Son dönemde Leyla, Hayat, Aşk, Adalet dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle adından sıkça söz ettiren Gonca Vuslateri, özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündemde! Sosyal medyayı aktif kullanan ve özel hayatına dair samimi paylaşımlarıyla bilinen ünlü oyuncu, eşi Levent Yaşar’la evliliklerinin birinci yılını kutladı. 

Yaptığı paylaşımda romantik sözler kullanan Vuslateri, önce eşiyle baş başa çıktığı geceden bir kareyi paylaştı. Ardından kızı Asya ile babasının karesini yayımlayarak hem aile pozunu gözler önüne serdi hem de Asya’nın yüzünü uzun zaman sonra ilk kez net şekilde gösterdi. 

Küçük Asya’nın son hali “kocaman olmuş, tatlı mı tatlı” yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte detaylar ❤️

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Anne, Yalan Dünya, Ruhsar, Tehlikeli Karım gibi birbirinden başarılı projelerde izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri’yi artık tanımayanınız yoktur.

Anne, Yalan Dünya, Ruhsar, Tehlikeli Karım gibi birbirinden başarılı projelerde izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri’yi artık tanımayanınız yoktur.

Hem oyunculuğu hem de kendine has tarzıyla dikkat çeken Vuslateri, şu sıralar NOW TV’nin popüler dizisi Leyla: Hayat…Aşk…Adalet'te hayat verdiği Nur karakteriyle ekranın en çok konuşulan kadın oyuncularından biri. 

Dizideki performansı, seyirciyi ekran başına kilitlerken geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yaptığı göbek dansıyla da gündemi sallamıştı. Oyunculuğuyla olduğu kadar enerjisiyle de dikkat çeken Vuslateri, Gmaro tarafından “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” olarak da tescillenmişti.

Ama bu kez gündeme gelme sebebi oyunculuğu ya da dansı değil, yüreklere dokunan aile paylaşımı oldu.

Ama bu kez gündeme gelme sebebi oyunculuğu ya da dansı değil, yüreklere dokunan aile paylaşımı oldu.

Gonca Vuslateri, geçtiğimiz Mart ayında hayatını Levent Yaşar’la birleştirmişti. Nikah sonrası sosyal medyada “Biz zaten evliydik, çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik” notuyla evlendiğini ilan etmişti.

Ardından 27 Nisan’da anne olan oyuncu, kızının doğumunu “Hoş geldin Asya Mone” sözleriyle paylaşarak tüm takipçilerine duyurmuştu. Ancak o günden bu yana kızı Asya’nın yüzünü sosyal medyadan pek fazla göstermemeyi tercih etmişti.

Ta ki bugüne kadar…

Ta ki bugüne kadar…

Eşiyle evliliklerinin 1. yılını kutlamak için dışarı çıkan Gonca Vuslateri, geceye dair romantik bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Altına da, “Evlilik yıl dönümüm. Asya yakında bir yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha…” notunu düştü.

Asıl sürpriz sonrasında geldi. Ünlü oyuncu, kızı Asya ile eşi Levent Yaşar’ın birlikte çekilmiş karelerini de yayımladı. Böylece minik Asya’nın yüzü aylar sonra ilk kez net şekilde görünmüş oldu.

Görenler “Kocaman olmuş!”, “Ne tatlı bir bebek!”, “Annesine benziyor” yorumlarını art arda sıraladı.

Görenler “Kocaman olmuş!”, “Ne tatlı bir bebek!”, “Annesine benziyor” yorumlarını art arda sıraladı.

Hem kariyerinde zirvede hem de özel hayatında mutlu bir dönem yaşayan Gonca Vuslateri aile pozuyla da imrendirdi doğrusu.

Gözler şimdi Asya’nın doğum günü kutlamasında! Bakalım Vuslateri’den bir paylaşım gelecek mi? Biz takipteyiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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