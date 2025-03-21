Annesinin Kopyası: Evlilik Yıl Dönümünü Kutlayan Gonca Vuslateri, Aylar Sonra Kızı Asya'yı Paylaştı

Hem oyunculuğu hem de kendine has tarzıyla dikkat çeken Vuslateri, şu sıralar NOW TV’nin popüler dizisi Leyla: Hayat…Aşk…Adalet'te hayat verdiği Nur karakteriyle ekranın en çok konuşulan kadın oyuncularından biri.

Dizideki performansı, seyirciyi ekran başına kilitlerken geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yaptığı göbek dansıyla da gündemi sallamıştı. Oyunculuğuyla olduğu kadar enerjisiyle de dikkat çeken Vuslateri, Gmaro tarafından “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” olarak da tescillenmişti.