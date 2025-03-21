Annesinin Kopyası: Evlilik Yıl Dönümünü Kutlayan Gonca Vuslateri, Aylar Sonra Kızı Asya'yı Paylaştı
Son dönemde Leyla, Hayat, Aşk, Adalet dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle adından sıkça söz ettiren Gonca Vuslateri, özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündemde! Sosyal medyayı aktif kullanan ve özel hayatına dair samimi paylaşımlarıyla bilinen ünlü oyuncu, eşi Levent Yaşar’la evliliklerinin birinci yılını kutladı.
Yaptığı paylaşımda romantik sözler kullanan Vuslateri, önce eşiyle baş başa çıktığı geceden bir kareyi paylaştı. Ardından kızı Asya ile babasının karesini yayımlayarak hem aile pozunu gözler önüne serdi hem de Asya’nın yüzünü uzun zaman sonra ilk kez net şekilde gösterdi.
Küçük Asya’nın son hali “kocaman olmuş, tatlı mı tatlı” yorumlarını beraberinde getirdi.
İşte detaylar ❤️
Anne, Yalan Dünya, Ruhsar, Tehlikeli Karım gibi birbirinden başarılı projelerde izleyici karşısına çıkan Gonca Vuslateri’yi artık tanımayanınız yoktur.
Ama bu kez gündeme gelme sebebi oyunculuğu ya da dansı değil, yüreklere dokunan aile paylaşımı oldu.
Ta ki bugüne kadar…
Görenler “Kocaman olmuş!”, “Ne tatlı bir bebek!”, “Annesine benziyor” yorumlarını art arda sıraladı.
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