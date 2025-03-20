70 Yaşına Basan Dünyaca Ünlü Aktör Bruce Wills'in Doğum Gününde Son Hali Ortaya Çıktı

Paylaşımında, “Bugün onu tüm sevginizle doldurun. Bunu hissedecek, yemin ederim hissedecek. Siz çok güçlü bir grupsunuz. Onun için nasıl bir araya geldiğinizi biliyorum ve ona sahip olduğu için çok minnettarım.” ifadelerine yer verdi.

Ancak paylaşılan fotoğraflar hayranlarını oldukça üzdü. Willis’in son hali sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini gösteriyordu. Kızı Tallulah Willis daha önce, “Babam artık bildiğiniz Bruce değil. Okuyamıyor, konuşamıyor. Son evrede olduğunu kabullendik.” demişti. Bu sözler hayranlarını bir kez daha hüzne boğdu.