70 Yaşına Basan Dünyaca Ünlü Aktör Bruce Wills'in Doğum Gününde Son Hali Ortaya Çıktı
70 Yaşına Basan Dünyaca Ünlü Aktör Bruce Wills'in Doğum Gününde Son Hali Ortaya Çıktı
Ünlü ABD’li aktör Bruce Willis, afazi ve demans hastalığıyla mücadele ettiği zorlu bir dönemin ardından 70 yaşına bastı. Efsane oyuncunun ailesi doğum günü için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapınca Willis’in son hali ortaya çıktı.
Paylaşılan fotoğraflar hayranlarını derinden üzdü. Sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Willis, sağlık sorunları nedeniyle artık kameralar karşısına geçemiyor.
Gelin, efsane oyuncunun doğum günü detaylarına birlikte bakalım.
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Suikastçı, Vendetta, Ucuz Roman, Zor Ölüm, Altıncı His gibi kült filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Bruce Willis’i tanımayanınız yoktur.
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Ünlü oyuncunun ailesi onun bu süreçte yalnız kalmaması için büyük çaba sarf ediyor.
Willis’in eşi Emma Heming de sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj yayınladı.
Efsane oyuncu için sosyal medyada yüzlerce “iyi ki doğdun” mesajı paylaşılırken, hayranları onu her zaman efsane olarak hatırlayacaklarını belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Çok hayrandım kendisine :( umarım huzurlu ve acısız geçirir bu dönemi…