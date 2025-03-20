onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
70 Yaşına Basan Dünyaca Ünlü Aktör Bruce Wills'in Doğum Gününde Son Hali Ortaya Çıktı

70 Yaşına Basan Dünyaca Ünlü Aktör Bruce Wills'in Doğum Gününde Son Hali Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.03.2025 - 18:13

Ünlü ABD’li aktör Bruce Willis, afazi ve demans hastalığıyla mücadele ettiği zorlu bir dönemin ardından 70 yaşına bastı. Efsane oyuncunun ailesi doğum günü için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapınca Willis’in son hali ortaya çıktı. 

Paylaşılan fotoğraflar hayranlarını derinden üzdü. Sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan Willis, sağlık sorunları nedeniyle artık kameralar karşısına geçemiyor. 

Gelin, efsane oyuncunun doğum günü detaylarına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suikastçı, Vendetta, Ucuz Roman, Zor Ölüm, Altıncı His gibi kült filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Bruce Willis’i tanımayanınız yoktur.

Suikastçı, Vendetta, Ucuz Roman, Zor Ölüm, Altıncı His gibi kült filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Bruce Willis’i tanımayanınız yoktur.

Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismi, karizmatik duruşu ve sert mizacıyla bir neslin kahramanı olan usta oyuncu son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Bruce Willis’e 2023 yılında demans teşhisi konmuştu. Ancak sağlık sorunları bununla sınırlı değildi. Oyuncunun ilk olarak afazi hastalığına yakalandığı duyurulmuş, ardından durumu kötüleşerek demans evresine geçiş yapmıştı. 

Afazi, konuşmada ve anlamada güçlük çekme, kelimeleri yanlış kullanma, odaklanmada zorluk yaşama gibi ciddi bilişsel sorunlara neden olan bir rahatsızlık. 

İşte bu hastalık Bruce Willis’in sinema kariyerini sona erdirmesine sebep oldu.

Ünlü oyuncunun ailesi onun bu süreçte yalnız kalmaması için büyük çaba sarf ediyor.

Ünlü oyuncunun ailesi onun bu süreçte yalnız kalmaması için büyük çaba sarf ediyor.

Willis’in eski eşi Demi Moore, bir röportajında “Biz her zaman bir aileyiz. Boşanmış olabiliriz ama sevgiyle ebeveynlik yapmanın bir yolu var.” demişti. 

Oyuncunun eşi Emma Heming Willis de her fırsatta ona olan sevgisini dile getiriyor ve sevenlerinden destek bekliyor.

Bugün 70 yaşına basan Bruce Willis’in doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı. Ünlü oyuncunun kızları Rumer, Scout ve Tallulah Willis, sosyal medya hesaplarından babalarının yeni fotoğraflarını paylaştı. 

Aile üyelerinin paylaşımları efsane oyuncunun sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Willis’in eşi Emma Heming de sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj yayınladı.

Willis’in eşi Emma Heming de sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj yayınladı.

Paylaşımında, “Bugün onu tüm sevginizle doldurun. Bunu hissedecek, yemin ederim hissedecek. Siz çok güçlü bir grupsunuz. Onun için nasıl bir araya geldiğinizi biliyorum ve ona sahip olduğu için çok minnettarım.” ifadelerine yer verdi.

Ancak paylaşılan fotoğraflar hayranlarını oldukça üzdü. Willis’in son hali sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini gösteriyordu. Kızı Tallulah Willis daha önce, “Babam artık bildiğiniz Bruce değil. Okuyamıyor, konuşamıyor. Son evrede olduğunu kabullendik.” demişti. Bu sözler hayranlarını bir kez daha hüzne boğdu.

Efsane oyuncu için sosyal medyada yüzlerce “iyi ki doğdun” mesajı paylaşılırken, hayranları onu her zaman efsane olarak hatırlayacaklarını belirtti.

Efsane oyuncu için sosyal medyada yüzlerce “iyi ki doğdun” mesajı paylaşılırken, hayranları onu her zaman efsane olarak hatırlayacaklarını belirtti.

Bir dönemin en sevilen aksiyon yıldızlarından biri olan Bruce Willis, sinema dünyasına unutulmaz bir miras bıraktı. 

Bugün ise onun için en büyük destek ailesinin ve hayranlarının sevgisi olmaya devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
moonlight

Çok hayrandım kendisine :( umarım huzurlu ve acısız geçirir bu dönemi…