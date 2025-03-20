Asla Aynı Kalmaz: Tuba Büyüküstün'ün Yıllar İçinde Değişirken Tekrara Düşmeyen Tarzını Yakından İnceliyoruz!
Asla Aynı Kalmaz: Tuba Büyüküstün'ün Yıllar İçinde Değişirken Tekrara Düşmeyen Tarzını Yakından İnceliyoruz!
Tuba Büyüküstün, yıllardır hem başarılı oyunculuğuyla hem de kendine has tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle hayatımıza giren ve o dönem uzun saçları, doğal güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yıllar içinde hem imajını hem de stilini defalarca değiştirdi.
Bazen salaş ve maskülen bir tarz benimsedi, bazen de kırmızı halıda cesur ve sofistike seçimleriyle adından söz ettirdi.
Gelin, bugün hala doğallığıyla ön planda olan Büyüküstün’ün yıllar içindeki stil yolculuğuna birlikte göz atalım.
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Neredeyse hiç estetiği yok denilecek kadar doğal bir güzelliğe sahip ünlü oyuncularımızdan biri olan Tuba Büyüküstün, televizyon dünyasına Çemberimde Gül Oya dizisiyle adım attı.
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Saçlarını genellikle uzun kullanmayı seven oyuncu zaman zaman radikal kararlarla saçlarını kısa kestirdi.
Tuba Büyüküstün, kırmızı halıda ve davetlerde şık tasarımları tercih etse de günlük hayatında oldukça salaş ve rahat bir tarz benimsiyor.
Örneğin bir gün onu plajda botlarıyla, ceketinin içine gömülmüş şekilde bir senaryo okurken görebiliyoruz.
Ancak, Tuba Büyüküstün’ü bir kez gördüğünüz halini bir daha görmek pek mümkün değil.
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Sokaktaki salaş ve rahat tarzının aksine kırmızı halıda bambaşka bir Tuba Büyüküstün görüyoruz.
Özel tasarım elbiseleri, cesur ama şık kesimler ve genellikle siyah, beyaz, kırmızı gibi klasik tonlarla karşımıza çıkıyor.
Özellikle Zeytin Ağacı filminin galasında giydiği siyah elbisesiyle büyük beğeni toplamıştı.
Katıldığı farklı davetlerde ise tamamen maskülen bir elbise ile görebiliyoruz onu.
Bazen hafif kızıl tonlarına kaçan koyu kahve saçlarıyla karşımıza çıksa da platin sarısı ya da farklı renkleri hiç denemedi.
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Tuba Büyüküstün’ün tarzı her zaman onun karakteriyle bütünleşen bir şey oldu.
Onun tarzına dair en dikkat çekici şey ise, aynı şeyi tekrar etmemesi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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