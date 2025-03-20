Asla Aynı Kalmaz: Tuba Büyüküstün'ün Yıllar İçinde Değişirken Tekrara Düşmeyen Tarzını Yakından İnceliyoruz!

Tuba Büyüküstün, yıllardır hem başarılı oyunculuğuyla hem de kendine has tarzıyla dikkat çeken isimlerden biri. “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle hayatımıza giren ve o dönem uzun saçları, doğal güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yıllar içinde hem imajını hem de stilini defalarca değiştirdi.

Bazen salaş ve maskülen bir tarz benimsedi, bazen de kırmızı halıda cesur ve sofistike seçimleriyle adından söz ettirdi.

Gelin, bugün hala doğallığıyla ön planda olan Büyüküstün’ün yıllar içindeki stil yolculuğuna birlikte göz atalım.