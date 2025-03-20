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Sertab Erener Kendi Şarkılarını Paylaşınca Yapım Şirketiyle Mahkemelik Oldu

Sertab Erener Kendi Şarkılarını Paylaşınca Yapım Şirketiyle Mahkemelik Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.03.2025 - 13:18

Sertab Erener, sosyal medya hesabından kendi şarkılarını paylaşınca kendini mahkemede buldu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre şarkılarının telif hakkına sahip olan yapım şirketi mahkemeye başvurarak içeriklerin kaldırılmasını ve bir daha paylaşılmamasını talep etti.

Ünlü sanatçı yıllar boyunca seslendirdiği şarkıları dinleyicileriyle paylaşmak isterken büyük bir hukuki engelle karşılaştı.  

Gelin, olayın detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye Eurovision birinciliği getiren Sertab Erener’i tanımayanınız yoktur.

2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye Eurovision birinciliği getiren Sertab Erener’i tanımayanınız yoktur.

“Aşk Seni Bulabilir”, “İyileşiyorum”, “Koparılan Çiçekler”, “Vur Yüreğim” gibi hit parçalarıyla hafızalara kazınan sanatçı yıllardır hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip. 

Ancak son günlerde şarkıları nedeniyle mahkemelik. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabında kendi şarkılarını paylaşınca beklenmedik bir telif engeliyle karşılaştı ve mahkemelik oldu.

Müzik yapım şirketleriyle sanatçılar arasındaki telif anlaşmaları uzun zamandır tartışma konusu.

Müzik yapım şirketleriyle sanatçılar arasındaki telif anlaşmaları uzun zamandır tartışma konusu.

Çoğu sanatçı şarkılarının sahibi olduğunu düşünse de aslında birçok eser, yapım şirketlerinin hakları altında bulunuyor. Sertab Erener de benzer bir durumla karşılaştı. 

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; ünlü şarkıcı kişisel hesabında “Lâl” ve “Sakin Ol” albümlerinden bazı şarkıları paylaşınca yapım şirketi Tempa Müzik devreye girdi. 

Şirketin avukatları Erener’in eserleri üzerindeki tüm telif haklarının kendilerine ait olduğunu belirterek şarkıların kaldırılmasını ve tekrar paylaşılmamasını talep etti.

Bu olay son olarak Sertab Erener özelinde yaşansa da aslında birçok sanatçının yıllardır mücadele ettiği bir sorun.

Bu olay son olarak Sertab Erener özelinde yaşansa da aslında birçok sanatçının yıllardır mücadele ettiği bir sorun.

Ünlü şarkıcının mahkemeden nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor. Eğer yapım şirketinin talebi kabul edilirse sanatçılar kendi şarkılarını bile özgürce paylaşamayacak. 

Müzik dünyasında dengeleri değiştirebilecek bu davanın sonucu birçok sanatçı için emsal teşkil edebilir. Mahkeme kararını bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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