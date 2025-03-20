Sertab Erener Kendi Şarkılarını Paylaşınca Yapım Şirketiyle Mahkemelik Oldu

“Aşk Seni Bulabilir”, “İyileşiyorum”, “Koparılan Çiçekler”, “Vur Yüreğim” gibi hit parçalarıyla hafızalara kazınan sanatçı yıllardır hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip.

Ancak son günlerde şarkıları nedeniyle mahkemelik. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabında kendi şarkılarını paylaşınca beklenmedik bir telif engeliyle karşılaştı ve mahkemelik oldu.