Sertab Erener Kendi Şarkılarını Paylaşınca Yapım Şirketiyle Mahkemelik Oldu
Sertab Erener Kendi Şarkılarını Paylaşınca Yapım Şirketiyle Mahkemelik Oldu
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sertab Erener, sosyal medya hesabından kendi şarkılarını paylaşınca kendini mahkemede buldu. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre şarkılarının telif hakkına sahip olan yapım şirketi mahkemeye başvurarak içeriklerin kaldırılmasını ve bir daha paylaşılmamasını talep etti.
Ünlü sanatçı yıllar boyunca seslendirdiği şarkıları dinleyicileriyle paylaşmak isterken büyük bir hukuki engelle karşılaştı.
Gelin, olayın detaylarına birlikte bakalım.
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2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye Eurovision birinciliği getiren Sertab Erener’i tanımayanınız yoktur.
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Müzik yapım şirketleriyle sanatçılar arasındaki telif anlaşmaları uzun zamandır tartışma konusu.
Bu olay son olarak Sertab Erener özelinde yaşansa da aslında birçok sanatçının yıllardır mücadele ettiği bir sorun.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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