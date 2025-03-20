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"Yazdım Kasada Duruyor" Diyerek İtiraf Etti: Ünlü Türkücü Berdan Mardini Vasiyetini Açıkladı!

"Yazdım Kasada Duruyor" Diyerek İtiraf Etti: Ünlü Türkücü Berdan Mardini Vasiyetini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2025 - 12:20

Dikkat çeken tarzı, sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Berdan Mardini manşetlerde sık sık gördüğümüz isimlerden biri. Gel Konuşalım programına konuk olan Berdan Mardini vasiyeti hakkında konuştu. Estetik işlem yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü türkücü açıklamalara bulundu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Özel hayatı ve açıklamalarıyla adından bahsettiren Berdan Mardini kendisinden yaşça küçük Dilara Talay'la yaşadığı aşkla gündeme gelmeye başlamıştı.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla adından bahsettiren Berdan Mardini kendisinden yaşça küçük Dilara Talay'la yaşadığı aşkla gündeme gelmeye başlamıştı.

Fatoş Yelliler ile evliliklerini sonlandıran Berdan Mardini, boşandıktan sonra aradığı mutluluğu kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da bulmuştu. Son olarak kozmetik sektörüne atılan ünlü türkücü zaman zaman yaptığı ilginç açıklamalarla adından bahsettiriyor bildiğiniz gibi.

Berdan Mardini tarzından tutun şarkılarına ve sosyal medya pozlarına kadar birçok konuda magazin manşetlerine yerleşiyor.

Berdan Mardini tarzından tutun şarkılarına ve sosyal medya pozlarına kadar birçok konuda magazin manşetlerine yerleşiyor.

Gel Konuşalım programına konuk olan Berdan Mardini 'Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey.'' şeklinde estetik açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda ünlü türkücü vasiyetini de Gel Konuşalım programında açıkladı.

Aynı zamanda ünlü türkücü vasiyetini de Gel Konuşalım programında açıkladı.

'Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor. Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok.' diyen isim 'Normal bir yere gömseler de olur' şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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