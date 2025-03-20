"Yazdım Kasada Duruyor" Diyerek İtiraf Etti: Ünlü Türkücü Berdan Mardini Vasiyetini Açıkladı!
"Yazdım Kasada Duruyor" Diyerek İtiraf Etti: Ünlü Türkücü Berdan Mardini Vasiyetini Açıkladı!
Dikkat çeken tarzı, sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen Berdan Mardini manşetlerde sık sık gördüğümüz isimlerden biri. Gel Konuşalım programına konuk olan Berdan Mardini vasiyeti hakkında konuştu. Estetik işlem yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü türkücü açıklamalara bulundu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Özel hayatı ve açıklamalarıyla adından bahsettiren Berdan Mardini kendisinden yaşça küçük Dilara Talay'la yaşadığı aşkla gündeme gelmeye başlamıştı.
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Berdan Mardini tarzından tutun şarkılarına ve sosyal medya pozlarına kadar birçok konuda magazin manşetlerine yerleşiyor.
Aynı zamanda ünlü türkücü vasiyetini de Gel Konuşalım programında açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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